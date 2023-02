Home

Oroscopo del giorno, venerdì 24 febbraio 2023. Amore, denaro, lavoro

Oroscopo

24 Febbraio 2023

ARIETE (21 Marzo – 19 Aprile)

Amore: La Luna crescente ti porta energia e passione nella vita amorosa. Potresti avere un incontro romantico inaspettato. Denaro: Venere in trigono con Lilith ti porta fortuna finanziaria. Approfitta di eventuali opportunità che si presentano. Lavoro: Giove nel tuo segno ti aiuta ad avere successo sul lavoro. Mostra le tue capacità e sfrutta le tue opportunità.

TORO (20 Aprile – 20 Maggio)

Amore: L’influenza di Urano nel tuo segno ti porta cambiamenti inaspettati nella vita amorosa. Potresti vivere una situazione nuova e divertente. Denaro: Il Nodo retrogrado nel tuo segno suggerisce di essere cauti con le spese. Evita di fare acquisti impulsivi. Lavoro: Potresti dover affrontare ostacoli sul lavoro, ma Chirone ti aiuterà a superarli. Non arrenderti facilmente.

GEMELLI (21 Maggio – 20 Giugno)

Amore: Marte nel tuo segno ti rende passionale e impulsivo nella vita amorosa. Potresti vivere una situazione intensa e avvincente. Denaro: La Luna crescente ti porta un aumento della creatività e della produttività sul lavoro. Usa le tue idee per fare la differenza. Lavoro: Potresti avere una nuova opportunità sul lavoro grazie all’influenza di Marte. Sii sicuro di te e mostra le tue capacità.

CANCRO (21 Giugno – 22 Luglio)

Amore: La Luna crescente ti rende romantico e sensibile nella vita amorosa. Sii aperto alle emozioni e ai sentimenti. Denaro: Saturno nel tuo segno ti suggerisce di essere prudente con le finanze. Pianifica attentamente le tue spese. Lavoro: Potresti sentirti sotto pressione sul lavoro, ma Plutone ti aiuterà a trovare la soluzione giusta. Non avere paura di chiedere aiuto.

LEONE (23 Luglio – 22 Agosto)

Amore: Lilith nel tuo segno ti rende magnetico e attraente nella vita amorosa. Potresti vivere una situazione intensa e passionale. Denaro: Venere in trigono con Lilith ti porta fortuna finanziaria. Sfrutta eventuali opportunità che si presentano. Lavoro: Potresti sentirti insicuro sul lavoro, ma l’influenza di Lilith ti darà la forza di superare gli ostacoli. Sii fiducioso.

VERGINE (23 Agosto – 22 Settembre)

Amore: La Luna crescente ti rende romantico e sensibile nella vita amorosa. Potresti vivere un momento intenso ed emozionante. Denaro: Mercurio diretto ti porta chiarezza e razionalità nelle finanze. Pianifica attentamente le tue spese. Lavoro: Potresti dover affrontare un periodo di stress sul lavoro, ma Nettuno ti aiuterà a trovare la pace interiore. Mantieni la calma

BILANCIA (23 Settembre – 22 Ottobre)

Amore: La Luna crescente in Pesci può portare un’atmosfera romantica e sognante nella tua vita amorosa. Se sei in una relazione, prenditi del tempo per mostrare al tuo partner quanto ti importa. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che cattura la tua immaginazione. Denaro: La Venere in trigono con Lilith può portare fortuna nel settore finanziario. Potresti ricevere un bonus, un regalo o una somma di denaro inaspettata. Se hai un’idea imprenditoriale, questo potrebbe essere un buon momento per realizzarla. Lavoro: Giove nel segno dell’Ariete può portare energia e motivazione nella tua carriera. Potresti ottenere un riconoscimento o una promozione. Sii audace e perseverante nel raggiungimento dei tuoi obiettivi.

SCORPIONE (23 Ottobre – 22 Novembre)

Amore: La Luna crescente in Pesci può portare una maggiore intuizione e sensibilità nelle tue relazioni amorose. Se sei in una relazione, potresti sentire una maggiore vicinanza e comprensione con il tuo partner. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che ti capisce a un livello profondo. Denaro: La Venere in trigono con Lilith può portare un aumento della prosperità finanziaria. Potresti ricevere una promozione, un aumento di stipendio o una grande opportunità di investimento. Assicurati di fare attenzione alle tue finanze e di prendere decisioni ponderate. Lavoro: Giove nel segno dell’Ariete può portare sfide e opportunità nella tua carriera. Sii flessibile e adattabile alle nuove circostanze. Potresti affrontare ostacoli, ma con pazienza e determinazione, puoi superarli.

SAGITTARIO ( 23 Novembre – 21 Dicembre)

Amore: La Luna crescente in Pesci può portare un’atmosfera romantica e spirituale nella tua vita amorosa. Se sei in una relazione, prenditi del tempo per connetterti con il tuo partner su un livello più profondo. Se sei single, potresti incontrare qualcuno con cui condividere una connessione spirituale. Denaro: La Venere in trigono con Lilith può portare fortuna finanziaria nel tuo settore professionale. Potresti ricevere una promozione, un contratto vantaggioso o una nuova opportunità lavorativa. Sii grato per le tue benedizioni e continua a lavorare duramente per mantenere il tuo successo. Lavoro: Giove nel segno dell’Ariete può portare energia e determinazione nella tua carriera. Sii proattivo e cerca nuove opportunità per crescere e migliorare. Con la tua dedizione e impegno, puoi raggiungere grandi traguardi.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Amore: La Luna crescente porta con sé energie positive per la tua vita amorosa. Sii spontaneo e mettiti in gioco. Potresti fare incontri interessanti e trovare l’anima gemella. Denaro: Venere in trigono con Lilith indica la possibilità di fare investimenti interessanti. Valuta bene le opportunità e prendi decisioni prudenti. Lavoro: Marte in Gemelli ti rende molto attivo sul lavoro. Potresti essere chiamato a gestire progetti importanti. Sii preparato a gestire situazioni stressanti.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

Amore: Il Sole in Pesci ti rende molto romantico. Approfitta di questo momento per rafforzare i tuoi legami e condividere momenti intimi con il partner. Denaro: Saturno in Acquario ti chiede di fare attenzione alle spese e di organizzare al meglio il tuo budget. Non lasciarti tentare da acquisti impulsivi. Lavoro: La presenza di Giove in Ariete favorisce la tua creatività sul lavoro. Sfrutta le tue idee innovative e prendi iniziative coraggiose.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

Amore: Il Sole nel tuo segno ti rende molto emotivo e sensibile. Sii attento alle esigenze del partner e dedica più tempo alla vita di coppia. Denaro: Venere in trigono con Lilith indica una buona fase per gli affari. Potresti ricevere entrate inaspettate o fare investimenti che ti porteranno profitti. Lavoro: La presenza di Nettuno in Pesci ti rende molto creativo sul lavoro. Sfrutta la tua intuizione e la tua immaginazione per risolvere i problemi e portare avanti i tuoi progetti.

