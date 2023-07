Home

Oroscopo del giorno, venerdì 7 luglio 2023. Amore, lavoro, denaro

7 Luglio 2023

ARIETE (21 marzo – 19 aprile)

AMORE

Con Giove e Urano nel tuo segno, sei in una fase di grande entusiasmo e vitalità. Il tuo fascino è irresistibile e attiri le attenzioni di chi ti piace. Se sei single, potresti fare incontri interessanti e vivere avventure appassionanti. Se sei in coppia, potresti rinnovare il tuo rapporto con una maggiore complicità e spontaneità.

LAVORO

Sei pieno di idee e di iniziative. Il tuo spirito imprenditoriale ti porta a cercare nuove opportunità e a lanciarti in sfide stimolanti. Hai il coraggio di osare e di innovare. Potresti avere successo in ambiti creativi o tecnologici. Fai attenzione però a non essere troppo impulsivo o arrogante.

DENARO

Il tuo reddito è in crescita grazie ai tuoi sforzi e alla tua capacità di cogliere le occasioni. Potresti ricevere dei premi o delle gratifiche per il tuo lavoro. Sei generoso e spendi volentieri per te e per gli altri. Non esagerare però con le spese superflue o i rischi finanziari.

TORO (20 aprile – 20 maggio)

AMORE

Con Venere e Marte nel segno del Leone, sei in una fase di grande passione e sensualità. Il tuo carisma è evidente e seduci con facilità. Se sei single, potresti vivere delle storie intense e coinvolgenti. Se sei in coppia, potresti ravvivare il tuo rapporto con una maggiore armonia e romanticismo.

LAVORO

Sei determinato e ambizioso. Il tuo senso pratico ti porta a consolidare le tue posizioni e a puntare alla stabilità. Hai la pazienza di costruire passo dopo passo i tuoi obiettivi. Potresti avere successo in ambiti legati all’arte, alla bellezza o alla finanza. Fai attenzione però a non essere troppo rigido o possessivo.

DENARO

Il tuo reddito è stabile e sicuro grazie alla tua prudenza e alla tua capacità di gestire le risorse. Potresti ricevere dei guadagni o delle entrate extra grazie al tuo talento o alla tua creatività. Sei generoso ma anche attento al risparmio. Non lasciarti però influenzare troppo dal materialismo o dalla gelosia.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno)

AMORE

Con Mercurio nel tuo segno, sei in una fase di grande comunicazione e simpatia. Il tuo spirito è curioso e aperto. Se sei single, potresti fare delle conoscenze interessanti e divertenti. Se sei in coppia, potresti rinnovare il tuo rapporto con una maggiore comprensione e dialogo.

LAVORO

Sei brillante e versatile. Il tuo spirito è innovativo e adattabile. Hai la capacità di apprendere velocemente e di cambiare strategia se necessario. Potresti avere successo in ambiti legati alla comunicazione, all’informazione o all’istruzione. Fai attenzione però a non essere troppo superficiale o distratto.

DENARO

Il tuo reddito è variabile e dipende dalle tue scelte e dalle tue opportunità. Potresti ricevere dei guadagni o delle entrate extra grazie alla tua intelligenza o alla tua inventiva. Sei generoso ma anche spensierato. Non trascurare però la pianificazione o la gestione del tuo budget.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio)

AMORE

Con Nettuno nel segno dei Pesci, sei in una fase di grande sensibilità e intuizione. Il tuo spirito è romantico e sognatore. Se sei single, potresti vivere delle storie magiche e poetiche. Se sei in coppia, potresti rinnovare il tuo rapporto con una maggiore empatia e fusione.

LAVORO

Sei creativo e altruista. Il tuo spirito è ispirato e solidale. Hai la capacità di esprimere il tuo talento e di aiutare gli altri. Potresti avere successo in ambiti legati all’arte, alla cura o alla spiritualità. Fai attenzione però a non essere troppo emotivo o dipendente.

DENARO

Il tuo reddito è legato alle tue emozioni e alle tue aspirazioni. Potresti ricevere dei guadagni o delle entrate extra grazie alla tua fantasia o alla tua generosità. Sei generoso ma anche prudente. Non lasciarti però condizionare troppo dal sentimentalismo o dalla paura.

LEONE (23 luglio – 22 agosto)

AMORE

Con Venere e Marte nel tuo segno, sei in una fase di grande vitalità e magnetismo. Il tuo spirito è entusiasta e conquistatore. Se sei single, potresti vivere delle storie appassionanti e avvincenti. Se sei in coppia, potresti rinnovare il tuo rapporto con una maggiore energia e fiducia.

LAVORO

Sei forte e carismatico. Il tuo spirito è leader e creativo. Hai la capacità di imporre la tua volontà e di realizzare i tuoi progetti. Potresti avere successo in ambiti legati al divertimento, allo spettacolo o alla leadership. Fai attenzione però a non essere troppo orgoglioso o autoritario.

DENARO

Il tuo reddito è elevato e dipende dalla tua ambizione e dalla tua capacità di emergere. Potresti ricevere dei guadagni o delle entrate extra grazie al tuo carisma o alla tua originalità. Sei generoso ma anche esigente. Non esagerare però con le spese sfrenate o le pretese eccessive.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre)

AMORE

Con Saturno nel segno dell’Acquario, sei in una fase di grande maturità e responsabilità. Il tuo spirito è razionale e fedele. Se sei single, potresti cercare una relazione stabile e duratura. Se sei in coppia, potresti consolidare il tuo rapporto con una maggiore serietà e affidabilità.

LAVORO

Sei meticoloso e competente. Il tuo spirito è analitico e organizzato. Hai la capacità di svolgere il tuo lavoro con precisione e professionalità. Potresti avere successo in ambiti legati alla scienza, alla tecnologia o alla salute. Fai attenzione però a non essere troppo critico o perfezionista.

DENARO

Il tuo reddito è sicuro e dipende dal tuo impegno e dalla tua capacità di risolvere i problemi. Potresti ricevere dei guadagni o delle entrate extra grazie alla tua intelligenza o alla tua efficienza. Sei generoso ma anche parsimonioso. Non lasciarti però limitare troppo dal pragmatismo o dalla paura.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre)

AMORE

Con Giove nel segno dell’Ariete, sei in una fase di grande ottimismo e libertà. Il tuo spirito è socievole e armonioso. Se sei single, potresti fare delle esperienze nuove e stimolanti. Se sei in coppia, potresti rinnovare il tuo rapporto con una maggiore apertura e indipendenza.

LAVORO

Sei diplomatico e collaborativo. Il tuo spirito è equilibrato e giusto. Hai la capacità di mediare tra le parti e di creare buone relazioni. Potresti avere successo in ambiti legati alla giustizia, all’arte o alla bellezza. Fai attenzione però a non essere troppo indeciso o influenzabile.

DENARO

Il tuo reddito è variabile e dipende dalle tue opportunità e dalle tue scelte. Potresti ricevere dei guadagni o delle entrate extra grazie alla tua simpatia o alla tua eleganza. Sei generoso ma anche equo. Non lasciarti però confondere troppo dalle apparenze o dalle mode.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre)

AMORE

Con Saturno nel segno dell’Acquario, sei in una fase di grande trasformazione e profondità. Il tuo spirito è intenso e misterioso. Se sei single, potresti vivere delle storie forti e magnetiche. Se sei in coppia, potresti rinnovare il tuo rapporto con una maggiore sincerità e passione.

LAVORO

Sei determinato e strategico. Il tuo spirito è penetrante e risoluto. Hai la capacità di affrontare le sfide e di superare gli ostacoli. Potresti avere successo in ambiti legati alla ricerca, alla psicologia o alla finanza. Fai attenzione però a non essere troppo geloso o vendicativo.

DENARO

Il tuo reddito è legato alle tue risorse nascoste e alle tue capacità di gestione. Potresti ricevere dei guadagni o delle entrate extra grazie alla tua intuizione o alla tua trasformazione. Sei generoso ma anche riservato. Non lasciarti però dominare troppo dal desiderio o dalla paura.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre)

AMORE

Con Nettuno nel segno dei Pesci, sei in una fase di grande idealismo e fantasia. Il tuo spirito è avventuroso e ottimista. Se sei single, potresti vivere delle storie esotiche e divertenti. Se sei in coppia, potresti rinnovare il tuo rapporto con una maggiore complicità e allegria.

LAVORO

Sei espansivo e visionario. Il tuo spirito è curioso e aperto. Hai la capacità di apprendere nuove conoscenze e di esplorare nuovi orizzonti. Potresti avere successo in ambiti legati al viaggio, alla cultura o alla spiritualità. Fai attenzione però a non essere troppo irrealistico o imprudente.

DENARO

Il tuo reddito è legato alle tue esperienze e alle tue opportunità. Potresti ricevere dei guadagni o delle entrate extra grazie alla tua saggezza o alla tua fortuna. Sei generoso ma anche spensierato. Non trascurare però la pianificazione o la gestione del tuo budget.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio)

AMORE

Con Giove nel segno dell’Ariete, sei in una fase di grande dinamismo e novità. Il tuo spirito è pratico e realista. Se sei single, potresti fare delle scelte importanti e definitive. Se sei in coppia, potresti rinnovare il tuo rapporto con una maggiore concretezza e sicurezza.

LAVORO

Sei ambizioso e professionale. Il tuo spirito è organizzato e responsabile. Hai la capacità di raggiungere i tuoi obiettivi con impegno e dedizione. Potresti avere successo in ambiti legati all’organizzazione, alla politica o alla carriera. Fai attenzione però a non essere troppo rigido o autoritario.

DENARO

Il tuo reddito è elevato e dipende dalla tua ambizione e dalla tua capacità di emergere. Potresti ricevere dei guadagni o delle entrate extra grazie alla tua competenza o alla tua reputazione. Sei generoso ma anche parsimonioso. Non lasciarti però limitare troppo dal materialismo o dalla paura.

AQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio)

AMORE

Con Saturno nel tuo segno, sei in una fase di grande maturità e consapevolezza. Il tuo spirito è originale e indipendente. Se sei single, potresti cercare una relazione basata sul rispetto e sulla libertà. Se sei in coppia, potresti consolidare il tuo rapporto con una maggiore serietà e affidabilità.

LAVORO

Sei innovativo e collaborativo. Il tuo spirito è progressista e umanitario. Hai la capacità di esprimere le tue idee e di coinvolgere gli altri. Potresti avere successo in ambiti legati alla tecnologia, alla scienza o alla solidarietà. Fai attenzione però a non essere troppo eccentrico o ribelle.

DENARO

Il tuo reddito è variabile e dipende dalle tue iniziative e dalle tue opportunità. Potresti ricevere dei guadagni o delle entrate extra grazie alla tua inventiva o alla tua originalità. Sei generoso ma anche equo. Non lasciarti però confondere troppo dalle apparenze o dalle mode.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo)

AMORE

Con Nettuno nel tuo segno, sei in una fase di grande sensibilità e intuizione. Il tuo spirito è romantico e sognatore. Se sei single, potresti vivere delle storie magiche e poetiche. Se sei in coppia, potresti rinnovare il tuo rapporto con una maggiore empatia e fusione.

LAVORO

Sei creativo e altruista. Il tuo spirito è ispirato e solidale. Hai la capacità di esprimere il tuo talento e di aiutare gli altri. Potresti avere successo in ambiti legati all’arte, alla cura o alla spiritualità. Fai attenzione però a non essere troppo emotivo o dipendente.

DENARO

Il tuo reddito è legato alle tue emozioni e alle tue aspirazioni. Potresti ricevere dei guadagni o delle entrate extra grazie alla tua fantasia o alla tua generosità. Sei generoso ma anche prudente. Non lasciarti però condizionare troppo dal sentimentalismo o dalla paura.

