Oroscopo del giorno, venerdì 8 agosto 2025. Bilancia, Il cuore, a volte, ama dove non è ricambiato, Acquario, il dolore non è eterno guarda avanti

7 Agosto 2025

L’oroscopo del giorno, venerdì 8 agosto 2025, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Lasciare spazio alla fragilità non è un segno di cedimento, ma una prova di coraggio. Hai dato tanto negli ultimi mesi, forse troppo, senza mai davvero fermarti a chiederti come stai. Oggi l’energia cambia: si apre un varco per rallentare, per ascoltarti, per concederti un po’ di tregua senza sensi di colpa. Una passeggiata al tramonto, una chiacchierata sincera o anche solo una sera lontano dal caos potrebbero rimetterti in sintonia con te stesso. Non sottovalutare l’importanza di spegnere le notifiche e accendere il cuore. Qualcuno potrebbe sorprenderti con un invito, un gesto affettuoso o un’attenzione che scalda l’anima. Torna a sentire, a respirare, a vivere davvero. Il bello, per te, sta appena ricominciando.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il futuro non è scritto, e se qualcosa non ti somiglia più, non sei obbligato a portarlo con te. Questa giornata ti mette davanti alla possibilità di cambiare, anche solo in piccole cose, ma con grande effetto. C’è una voglia crescente di leggerezza, di semplificare ciò che si è fatto troppo complicato. Se hai accumulato fatica o tensione, oggi potrebbe essere il momento giusto per dire “basta” e alleggerire le spalle. Accogli chi ti tende la mano, smetti di pensare di dover fare tutto da solo. Una parola giusta, detta nel momento giusto, può sciogliere più nodi di mille sforzi. Apriti alla possibilità di lasciarti aiutare.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Tra mille pensieri e troppe cose da fare, rischi di non accorgerti di quanto stai già dando. Ti stai spendendo molto, forse anche più del dovuto, in una fase che invece richiede un po’ di sottrazione. La mente è vivace, ma ha bisogno di silenzio per ritrovare ispirazione. Se sei in vacanza, concediti una pausa vera, senza pianificare ogni dettaglio. Se invece sei ancora immerso nel lavoro, prova a prenderti almeno dei momenti solo per te. Evita persone e notizie che ti tolgono serenità. È il momento di volerti bene con gesti semplici: un bagno, una lettura, uno sguardo al cielo. Ritrova il ritmo del cuore.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Non sei in ritardo: sei esattamente dove dovevi arrivare oggi. Il confronto con gli altri rischia di distorcere la percezione di te stesso. Invece, se ti fermi un attimo e guardi con onestà dentro di te, scoprirai che hai fatto passi enormi, anche se non tutti si vedono da fuori. Oggi potresti sentire riaffiorare ferite del passato, ma c’è anche la forza per iniziare a lasciarle andare. In amore o in famiglia, alcune parole non dette pesano: ma ora sei pronto a dare voce a ciò che senti. Non per cambiare gli altri, ma per liberarti. Ogni verità detta col cuore guarisce un pezzo di passato.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

C’è un momento, nella vita di ognuno, in cui bisogna smettere di rincorrere e iniziare a scegliere. Oggi per te è uno di quei momenti. In amore, nelle amicizie, sul lavoro: se ti senti sempre quello che dà di più, fermati e domandati se sei ancora davvero felice. La tua forza è luminosa, ma non è inesauribile. Hai diritto anche tu a essere visto, ascoltato, sostenuto. Questa giornata può riportarti entusiasmo, soprattutto se ti concedi un po’ di leggerezza: musica, una serata speciale, un incontro inatteso. Qualcosa di bello bussa alla tua porta. Apri, anche solo per curiosità.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Il valore delle cose non si misura in risultati, ma in ciò che ti fa sentire davvero vivo. Oggi l’universo ti chiede di rallentare, di osservare il tuo stato d’animo senza giudizio. Se ti senti stanco, svuotato, privo di stimoli, non cercare subito una soluzione: resta nel silenzio e ascolta. Forse stai solo attraversando un momento necessario per ricalibrarti. Lascia perdere gli obiettivi troppo ambiziosi, rimanda il superfluo, e concentrati sulle persone che ti fanno stare bene. C’è bisogno di relazioni nutrienti, non appariscenti. Riparti da te, da un sorriso, da una passeggiata senza meta. Il resto può aspettare.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il cuore, a volte, ama dove non è ricambiato. Fa male, ma ti insegna. E oggi sei pronto per una consapevolezza più matura, più autentica. L’amore vero, in fondo, nasce prima dentro di te: nell’immagine che hai di te stesso, nel modo in cui ti tratti. Smetti di giudicarti troppo duramente. Riscopri i tuoi punti di forza, abbi il coraggio di crederci. Qualcosa nell’aria sta cambiando, e potrebbe esserci una nuova possibilità sentimentale all’orizzonte: ma per coglierla, devi essere presente nella tua vita. Sii aperto, pronto, disponibile. La bellezza arriva quando smetti di cercarla e cominci a viverla.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Al risveglio potresti sentirti appesantito da pensieri che si rincorrono da giorni. Ma non devi risolvere tutto subito: oggi il segreto sta nella semplicità. Un obiettivo alla volta, un passo alla volta. Ricordati che la produttività non è sempre sinonimo di benessere. Concediti uno spazio per respirare, magari all’aria aperta o in un luogo che ti faccia sentire al sicuro. Anche l’amore chiede tregua: non devi ricominciare dimenticando, ma accogliendo ciò che hai imparato. È il momento di costruire, con meno paura e più fiducia. C’è qualcosa di nuovo che si affaccia all’orizzonte.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Oggi ti senti carico, vivo, pronto a tutto. L’energia torna potente e non c’è ostacolo che tu non possa superare con il tuo solito entusiasmo contagioso. Lasciati andare: la giornata ti regala momenti di passione e spensieratezza. Per chi è in coppia, si rafforza l’intesa. Per i single, invece, potrebbero esserci incontri sorprendenti, pieni di magnetismo e divertimento. Hai voglia di ridere, di lasciarti travolgere da nuove emozioni, di goderti l’estate. E fai bene: te lo sei meritato. Fai spazio al piacere, alla libertà, alla gioia di vivere senza freni. A volte la felicità sta proprio nel dire sì a ciò che accade.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Ti sei abituato a tenere tutto sotto controllo, ma oggi la vera forza sta nel lasciar andare. I giorni recenti ti hanno messo alla prova, ma ora qualcosa si alleggerisce. Non devi correre: ogni cosa troverà il suo posto, ogni risposta arriverà con calma. La giornata promette maggiore serenità, specialmente se la concludi accanto a chi sa farti stare bene. Non servono grandi eventi: una cena, una chiacchierata, una musica in sottofondo possono cambiare il tono di tutto. Sorridi di più, anche se non hai tutte le certezze. Il futuro si costruisce un momento alla volta.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Il dolore non è eterno, anche se a volte sembra invincibile. Oggi è il momento di voltarti e guardare avanti: là fuori c’è ancora tutto un mondo che ti aspetta. Hai dentro di te una creatività enorme, una voglia di cambiamento che bussa sempre più forte. Anche se ultimamente ti sei sentito spento, le idee non ti mancano: hai solo bisogno di ritrovare entusiasmo e ispirazione. Incontra qualcuno, condividi pensieri, riaccendi i sogni. Chi lavora con passione potrebbe ricevere presto un riconoscimento. In famiglia, l’armonia c’è, ma serve un pizzico di disciplina in più per sentirsi meglio anche nel corpo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Ogni giorno che vivi, anche quello più faticoso, ti sta avvicinando a ciò che desideri davvero. Spesso pensi di non farcela, ma è nei piccoli gesti che stai costruendo il tuo domani. L’amore non arriverà per colmare i vuoti: arriverà quando inizierai ad amare anche ciò che in te non ti convince. Oggi è una giornata perfetta per rallentare, spegnere i rumori del mondo e accendere il cuore. Una pausa dal rumore può farti sentire di nuovo in connessione con ciò che sei. C’è bisogno di semplicità, non di fuochi d’artificio. Ma se saprai apprezzarla, scoprirai che è proprio lì che vive la magia.

L’oroscopo del giorno venerdì 8 agosto 2025 è a cura di Astrid

