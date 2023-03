Home

Oroscopo del mese: Acquario aprile 2023, amore lavoro e denaro. Ecco cosa dicono le stelle per la tua decade

26 Marzo 2023

Prima decade (21 gennaio – 30 gennaio):

AMORE: La prima metà del mese potrebbe essere un po’ turbolenta per la vita amorosa degli Acquario, con possibili conflitti e malintesi. Tuttavia, a partire dalla seconda metà del mese, la situazione si stabilizzerà e potrebbero esserci sorprese piacevoli per i single. La Luna piena del 6 aprile potrebbe portare tensione, ma la luna nuova del 20 aprile potrebbe aprire nuove porte.

LAVORO: La prima parte del mese sarà molto impegnativa per gli Acquario che lavorano in campo professionale, ma a partire dalla seconda metà del mese potrebbero esserci opportunità di crescita e di riconoscimento. È importante mantenersi concentrati e motivati per affrontare al meglio questo periodo.

DENARO: La situazione economica degli Acquario potrebbe essere altalenante durante questo mese, ma le buone opportunità potrebbero presentarsi a partire dalla seconda metà del mese. La Luna piena del 6 aprile potrebbe portare una spesa imprevista, ma la luna nuova del 20 aprile potrebbe aprire nuove strade per aumentare le entrate.

Inoltre, la congiunzione della Luna con Saturno il 16 aprile e con Nettuno il 17 aprile potrebbe portare emozioni forti e ispirazione creativa, mentre la congiunzione della Luna con Urano il 21 aprile potrebbe portare cambiamenti improvvisi e sorprendenti.

Seconda decade (31 gennaio – 9 febbraio)

Amore: In questo mese di aprile, il tuo rapporto amoroso potrebbe essere influenzato dall’influenza della Luna in Acquario in congiunzione con Saturno il 16 aprile. Potresti sentirti un po’ giù di morale e insicuro riguardo alla tua relazione, ma non preoccuparti, perché questo periodo passerà presto. Dal 20 aprile, con la Luna in Toro in congiunzione con Venere, avrai maggiori possibilità di vivere momenti romantici e di apprezzare le piccole cose che la vita ti offre.

Lavoro: Per quanto riguarda la tua carriera, il mese di aprile potrebbe essere un momento favorevole per investire nel tuo futuro professionale. Grazie alla Luna in Acquario in congiunzione con Nettuno il 17 aprile, potresti sentirti particolarmente ispirato e motivato ad affrontare nuove sfide lavorative. Potrebbe essere un periodo propizio per fare nuove conoscenze professionali, in particolare il 21 aprile con la Luna in Ariete in congiunzione con Urano.

Denaro: In questo mese di aprile, potresti aver bisogno di prestare particolare attenzione alle tue finanze. Grazie alla Luna in Pesci in congiunzione con Giove il 19 aprile, potresti avere qualche entrata extra e migliorare la tua situazione finanziaria. Tuttavia, dal 23 aprile, con la Luna in Toro in congiunzione con Venere, potresti sentirti tentato a fare qualche acquisto impulsivo. Cerca di resistere alla tentazione e di rimanere concentrato sui tuoi obiettivi finanziari a lungo termine.

Terza decade (10 febbraio – 19 febbraio)

AMORE: Questo mese potrebbe portare alcune sfide nella vita amorosa, in particolare intorno alla luna piena del 6 aprile. Potresti sentirti un po’ confuso riguardo alle tue relazioni e potresti essere incline a prendere decisioni impulsivamente. Tuttavia, verso la fine del mese, le energie della luna nuova del 20 aprile nel segno dei Pesci potrebbero portare una maggiore chiarezza e un nuovo inizio in amore.

LAVORO: Sul fronte lavorativo, questo potrebbe essere un mese molto produttivo e gratificante. La posizione di Saturno in Acquario potrebbe aiutarti a mantenere una buona disciplina e a concentrarti sulle tue attività lavorative. Inoltre, la posizione di Marte in Gemelli potrebbe portare un’energia mentale positiva che ti aiuterà a risolvere problemi e a prendere decisioni difficili.

DENARO: In termini di finanze, questo mese potrebbe essere un po’ altalenante. Potresti avere alcuni alti e bassi, ma con la giusta attenzione e pianificazione, dovresti essere in grado di gestire bene le tue finanze. La posizione di Venere in Toro potrebbe portare alcune opportunità finanziarie interessanti, ma è importante non essere troppo impulsivi nelle tue decisioni finanziarie.

Ricorda di rimanere concentrato sui tuoi obiettivi e di fare affidamento sul tuo intuito quando prendi decisioni importanti.

