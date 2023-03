Home

26 Marzo 2023

Oroscopo del mese: Ariete aprile 2023, amore lavoro e denaro. Ecco cosa dicono le stelle per la tua decade

PRIMA DECADE (dal 21 al 30 marzo):

Amore: La Luna piena del 6 aprile vi porta energia e passione per la vita. È possibile che incontriate qualcuno di speciale in un evento sociale. Tuttavia, con Venere che lascia il vostro segno il 7 aprile, potreste sentire il bisogno di ripensare alle vostre priorità amorose e concentrarvi sulla vostra crescita personale. Lavoro: Questo mese vi vedrà particolarmente attivi sul lavoro, grazie alla posizione favorevole di Marte in Gemelli. Avrete idee brillanti e sarete in grado di attuare cambiamenti significativi. Denaro: La presenza di Giove in Pesci indica che avrete buone opportunità di guadagno questo mese. Tuttavia, potrebbe essere saggio fare attenzione alle spese e risparmiare di più.

SECONDA DECADE (dal 1 al 10 aprile):

Amore: Con la Luna piena in Vergine del 6 aprile, potreste sentire il bisogno di stabilire nuovi equilibri nella vostra vita amorosa. Tuttavia, la posizione di Saturno potrebbe portare alcune difficoltà in questo campo. Lavoro: Mercurio nel vostro segno vi renderà particolarmente creativi e in grado di esprimervi bene. Potreste avere un importante incontro di lavoro il 21 aprile, quando la Luna sarà nel vostro segno. Denaro: Questo mese potrebbe essere un po’ altalenante in termini finanziari. Tuttavia, con Marte che entra nel vostro settore finanziario il 26 aprile, sarete in grado di fare dei progressi.

TERZA DECADE (dal 11 al 20 aprile):

Amore: Con la Luna nuova nel segno dei Pesci il 20 aprile, potreste sentire una forte spinta romantica. La vostra vita amorosa potrebbe diventare un po’ più intensa e passionale. Tuttavia, attenzione a non esagerare e a non compromettere la vostra stabilità. Lavoro: La vostra creatività sarà al massimo grazie a Mercurio nel vostro segno, portandovi nuove opportunità lavorative. Tuttavia, con la presenza di Saturno e Nettuno, potreste sentire il bisogno di rivedere i vostri obiettivi a lungo termine. Denaro: Venere in Toro potrebbe portare delle opportunità finanziarie, ma anche una tendenza a spendere di più del necessario. Cerca di mantenere il controllo delle tue finanze.

