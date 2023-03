Home

Oroscopo del mese: Bilancia aprile 2023, amore lavoro e denaro. Ecco cosa dicono le stelle per la tua decade

26 Marzo 2023

Prima decade (23 settembre – 2 ottobre):

Amore: In questo mese di aprile, la tua vita amorosa potrebbe essere al centro della tua attenzione. La luna piena del 6 aprile potrebbe portare a un momento di chiarezza e di chiarimento delle emozioni. Potresti essere portato/a a riflettere sulla tua relazione attuale e su come migliorarla. Cerca di essere aperto/a e di esprimere i tuoi sentimenti in modo sincero.

Lavoro: Questo mese potrebbe essere un periodo di grande attività e di successo per la tua carriera. Grazie alla presenza di Mercurio nel segno dell’Ariete, potresti avere molte idee innovative e un nuovo slancio per i tuoi progetti. C’è anche la possibilità di collaborazioni e partnership con persone altamente qualificate.

Denaro: Questo mese potrebbe essere un periodo di buone opportunità finanziarie, ma è importante prestare attenzione alle spese. Potresti essere tentato/a di fare acquisti impulsivi, ma cerca di resistere alla tentazione e di essere prudente con le tue finanze.

Seconda decade (3 – 12 ottobre):

Amore: In questo mese potrebbe esserci una certa tensione nelle tue relazioni, ma cerca di mantenere la calma e di essere paziente. La luna nuova del 20 aprile potrebbe portare a un nuovo inizio o a un nuovo amore, ma è importante prendersi il tempo necessario per conoscere meglio la persona e per valutare se è veramente giusto per te.

Lavoro: Questo mese potrebbe essere un periodo di maggiore responsabilità e di impegno sul lavoro. Grazie alla presenza di Saturno in Acquario, potresti dover affrontare nuove sfide e nuovi compiti. Tieni duro e cerca di mantenere la concentrazione, perché il successo è alla tua portata.

Denaro: Questo mese potrebbe essere un periodo di buone opportunità finanziarie, ma cerca di non farti prendere troppo dalle spese. Valuta attentamente i tuoi acquisti e cerca di fare scelte intelligenti per evitare di trovarsi in difficoltà finanziarie in futuro.

Terza decade (13 – 22 ottobre):

Amore: In questo mese potrebbe esserci una certa confusione nei tuoi sentimenti e nelle tue relazioni. La congiunzione della Luna con Nettuno il 17 aprile potrebbe portare a un periodo di incertezza e di ambiguità. Cerca di essere onesto/a con te stesso/a e con la tua controparte e cerca di evitare di prendere decisioni affrettate.

Lavoro: Questo mese potrebbe essere un periodo di grande creatività e di nuove opportunità sul lavoro. Grazie alla presenza di Venere nel segno del Toro, potresti avere maggiori possibilità di successo

Denaro: Con Venere in Toro, il segno della Bilancia è favorito in questo periodo per quanto riguarda il denaro. È possibile che ci sia un aumento delle entrate o una maggiore stabilità finanziaria. Tuttavia, è importante non farsi prendere la mano e mantenere una gestione oculata delle finanze, evitando di cadere nella trappola della spesa impulsiva. Anche se potrebbe essere tentante acquistare cose costose, è meglio aspettare e ponderare bene ogni decisione finanziaria.

