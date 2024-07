Home

Oroscopo

Oroscopo del mese

Oroscopo del mese di agosto 2024

Oroscopo del mese

29 Luglio 2024

Oroscopo del mese di agosto 2024

Oroscopo del mese di agosto 2024

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

L’estate per voi Ariete sarà particolarmente intensa nel mese di agosto. Vi aspettano giornate piene di eventi e calore. Approfittate di questo periodo per riposarvi, poiché l’autunno porterà agitazione e freddo. Le serate saranno ideali per socializzare, cantare e ballare. Nuove conoscenze arricchiranno le vivaci notti di Ferragosto, grazie a un potente influsso astrale. Lasciatevi andare e godetevi ogni momento.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Se gestite un’attività o lavorate nel settore turistico o commerciale, agosto sarà molto impegnativo. Ci sarà un grande via vai di persone e visite di parenti o vecchi amici. Questo mese, anche se più caotico rispetto agli anni passati, vi permetterà finalmente di staccare la spina e recuperare le energie spese durante l’anno. Da settembre, però, tornerete a concentrarvi seriamente sul lavoro.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Agosto vi porterà nuove esperienze emozionanti. Sarà un mese ricco di sensazioni, emozioni e amore. Chi è single troverà presto compagnia. Le settimane centrali saranno le più avventurose e rumorose, quindi, se possibile, partite prima o posticipate i vostri piani a settembre. Fate attenzione alle truffe, verificando sempre prima di agire. La vostra forma fisica sarà al top, con una pelle baciata dal sole.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Agosto sarà per voi un mese emozionante e intenso, con un Ferragosto frenetico e memorabile. Dopo un anno di duro lavoro, sarà il momento di riposare e prendervi cura di voi stessi. Sarete irresistibili e sprizzerete sensualità da tutti i pori. Tuttavia, fate attenzione alle gelosie in amore, qualcuno potrebbe sentirsi trascurato. Evitate gli acquisti online, potrebbero sorgere problemi. La vostra forma fisica sarà eccellente e sarete invidiati da tutti.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Con il caldo di agosto, è meglio non rischiare troppo. Anche se siete temerari, ora siete più maturi e consapevoli. L’estate entrerà nel vivo e potrete finalmente abbassare la guardia. Rimandate progetti e lavori a settembre, così come eventuali discussioni complicate. Riducete gli impegni al minimo e concedetevi qualche settimana di svago e divertimento. Ci saranno serate in giro per locali, incontri passionali e vacanze romantiche o familiari. Avrete modo di dimenticare ogni preoccupazione e godervi lo spettacolo pirotecnico.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Fate attenzione al traffico di Ferragosto; se possibile, partite in anticipo o evitate le feste. Agosto porterà agitazione e novità. Importanti cambiamenti influenzeranno la vostra vita. Potrete sognare mari e monti e rivedere dei parenti. Sarà meglio evitare discussioni inutili. In amore, tornerà il sereno e ci saranno riconciliazioni. Preparatevi a salutare l’estate con serenità.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Le incertezze dei primi mesi dell’anno svaniranno, e finalmente inizierà la vostra vera estate! Anche se non tutti potranno permettersi una vacanza, sarà possibile godersi appieno la stagione. L’amore si farà più intenso e le coppie scopriranno nuovi aspetti del partner. I cuori solitari potrebbero fare una conoscenza duratura o voltare pagina dopo una recente rottura. Non mancheranno sorrisi ed emozioni. Le stelle prevedono l’arrivo di notizie importanti che potrebbero cambiare il vostro percorso.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Avrete modo di approfondire la conoscenza con la persona che avete scelto. La distrazione diminuirà e sarete più focalizzati sul vostro futuro. Agosto sarà il momento ideale per risolvere i vostri dubbi. Le relazioni di lunga data potrebbero affrontare discussioni, ma se il sentimento è forte, ogni tempesta verrà superata. Fate attenzione alle scottature e ai bagni a mare. Il mese potrebbe portare rovesci inaspettati, quindi preservate la vostra salute con una sana alimentazione e un equilibrato movimento. Scoprite nuove realtà e mettetevi alla prova!

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La vostra estate speciale entrerà nel vivo ad agosto. Godetevi appieno le settimane che verranno, poiché l’autunno e l’inverno saranno impegnativi. Dovrete prendere decisioni importanti riguardanti questioni economiche, forse un investimento immobiliare. I tasselli della vostra vita inizieranno a combaciare come pezzi di un puzzle. Approfittate di questo periodo per riflettere e pianificare il futuro, senza perdere di vista le opportunità di svago e divertimento.

Oroscopo del mese di agosto 2024

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Agosto porterà novità entusiasmanti che vi sorprenderanno. Le vostre giornate saranno tutto tranne che banali. Incontri, risate e avventure arricchiranno le settimane centrali di questo caldo mese. Avrete più spazio di manovra e potrete riflettere sul vostro futuro. La fine del mese porterà idee e voglia di fare. Non lasciatevi sfuggire nessuna occasione e rimanete aperti alle sorprese che la vita vi riserva.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

La voglia di fare conquiste e approfondire le conoscenze sarà elevata. Anche le coppie consolidate desidereranno qualcosa di più per sigillare il loro amore, quindi si prevedono lune di miele o simili. Chi studia potrà finalmente mettere da parte i libri e godersi le meritate vacanze. Passerete notti in compagnia delle vostre amicizie più preziose e non mancheranno incontri roventi. Uscite di più e immergetevi nella folla, spegnete le preoccupazioni e vivete intensamente ogni momento.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

L’oroscopo di agosto vi vedrà trascorrere un mese frenetico. Anche se detestate il caldo, non sopporterete di restare chiusi in casa. Dopo un lungo periodo di reclusione, avrete voglia di uscire e rimettervi in gioco. Fate attenzione ai falsi amici e ai pettegolezzi, ma tutto il resto andrà a gonfie vele: finalmente avrete una bella boccata d’ossigeno. Notizie e cambiamenti improvvisi arriveranno verso la fine del mese, portando freschezza e nuovi stimoli nella vostra vita.

Oroscopo del mese di agosto 2024