Oroscopo del mese di settembre 2023, ecco cosa dicono le stelle per il tuo segno

29 Agosto 2023

Oroscopo del mese di settembre 2023, ecco cosa dicono le stelle per il tuo segno

Oroscopo del mese di settembre 2023, ecco cosa dicono le stelle per il tuo segno

l’oroscopo per il mese di settembre, basato sugli eventi astronomici e sulle caratteristiche dei dodici segni zodiacali. L’oroscopo è diviso in tre sezioni: amore, lavoro e denaro. Per ogni segno, ti darò delle indicazioni generali su cosa ti aspetta in questi ambiti, tenendo conto delle influenze dei pianeti e delle fasi lunari

ARIETE

Oroscopo del mese di settembre 2023 per il segno dell’Ariete

L’oroscopo del mese di settembre per il segno dell’Ariete. Ecco cosa ti riservano le stelle:

Amore:

Il mese di settembre sarà un periodo di passione e di avventura per la tua vita sentimentale. Giove, il pianeta della fortuna e dell’espansione, è ancora nel tuo segno, portandoti ottimismo, entusiasmo e voglia di esplorare nuovi orizzonti. Potresti incontrare persone affascinanti e stimolanti, con cui condividere interessi e passioni. Se sei single, potresti vivere delle storie appassionanti e divertenti, senza impegnarti troppo. Se sei in coppia, potresti riscoprire il gusto del gioco e della complicità con il tuo partner, magari organizzando una vacanza o una avventura insieme. Attenzione però a non esagerare con la tua indipendenza e la tua libertà: Saturno, il pianeta della responsabilità e della disciplina, è ancora retrogrado nel segno dell’Acquario, portandoti a fare i conti con le tue limitazioni e i tuoi doveri nelle relazioni. Cerca di essere più equilibrato e rispettoso degli altri.

Lavoro:

Il mese di settembre sarà molto positivo e dinamico per il tuo lavoro. Marte, il pianeta dell’azione e dell’energia, entra nel segno della Vergine il 15 settembre, portandoti grinta, determinazione e ambizione. Sarai in grado di affrontare le sfide e le difficoltà con coraggio e competenza, ottenendo risultati concreti e soddisfacenti. Potresti anche avere l’opportunità di iniziare un nuovo progetto o una nuova collaborazione, che ti aprirà nuove prospettive e nuovi orizzonti. Mercurio, il pianeta della comunicazione e dell’intelligenza, è ancora nel segno del Leone, portandoti creatività, originalità e leadership. Sarai in grado di esprimere le tue idee con chiarezza e convinzione, ottenendo il consenso e l’ammirazione dei tuoi colleghi e superiori. Potresti anche avere l’opportunità di collaborare con persone provenienti da altri paesi o culture, arricchendo le tue conoscenze e le tue competenze.

Denaro:

Il mese di settembre sarà favorevole anche per le tue finanze. Giove, il pianeta della fortuna e dell’abbondanza, è ancora nel tuo segno, portandoti fortuna, generosità e armonia nel campo economico. Potresti ricevere dei doni o delle gratifiche da parte di parenti o amici, oppure potresti guadagnare grazie a una attività creativa o artistica. Urano, il pianeta del cambiamento e dell’innovazione, è anch’esso nel tuo segno, portandoti delle sorprese e delle novità inaspettate nel campo finanziario. Potresti scoprire nuove fonti di guadagno o nuovi modi di gestire il tuo denaro. Nettuno, il pianeta della spiritualità e dell’intuizione, è ancora retrogrado nel segno dei Pesci, che governa la tua casa della spiritualità e dei sogni. Questo ti aiuta a essere più altruista e solidale con gli altri, ma anche a essere più attento e prudente nelle tue spese.

TORO

Oroscopo del mese di settembre 2023 per il segno del Toro

L’oroscopo del mese di settembre per il segno del Toro. Ecco cosa ti riservano le stelle:

Amore:

Il mese di settembre sarà un periodo di stabilità e di sicurezza per la tua vita sentimentale. Venere, il tuo pianeta guida, è ancora nel segno del Cancro, portandoti dolcezza, sensibilità e affetto. Potresti vivere momenti di intimità e di complicità con il tuo partner, magari coccolandovi in casa o in un luogo tranquillo. Se sei single, potresti incontrare una persona che ti farà sentire amato e apprezzato, con cui stabilire una connessione profonda e sincera. Il 15 settembre ci sarà la luna nuova nel segno della Vergine, che governa la tua casa delle risorse e del denaro condiviso. Questo significa che potresti avere una nuova opportunità di condividere qualcosa di importante con il tuo partner, come una casa, un progetto o un figlio. Oppure potresti decidere di consolidare un legame già esistente, magari con una convivenza, un matrimonio o un figlio.

Lavoro:

Il mese di settembre sarà molto positivo e produttivo per il tuo lavoro. Marte, il pianeta dell’azione e dell’energia, entra nel segno della Vergine il 15 settembre, portandoti grinta, determinazione e ambizione. Sarai in grado di affrontare le sfide e le difficoltà con coraggio e competenza, ottenendo risultati concreti e soddisfacenti. Potresti anche avere l’opportunità di iniziare un nuovo progetto o una nuova collaborazione, che ti aprirà nuove prospettive e nuovi orizzonti. Mercurio, il pianeta della comunicazione e dell’intelligenza, è ancora nel segno del Leone, portandoti creatività, originalità e leadership. Sarai in grado di esprimere le tue idee con chiarezza e convinzione, ottenendo il consenso e l’ammirazione dei tuoi colleghi e superiori. Potresti anche avere l’opportunità di collaborare con persone provenienti da altri paesi o culture, arricchendo le tue conoscenze e le tue competenze.

Denaro:

Il mese di settembre sarà favorevole anche per le tue finanze. Giove, il pianeta della fortuna e dell’abbondanza, è ancora nel segno dell’Ariete, formando un bell’aspetto con il tuo Sole. Questo significa che potresti beneficiare di occasioni fortunate, di entrate extra o di investimenti redditizi. Potresti anche ricevere dei doni o delle eredità da parte di parenti o amici. Urano, il pianeta del cambiamento e dell’innovazione, è anch’esso nell’Ariete, portandoti delle sorprese e delle novità inaspettate nel campo finanziario. Potresti scoprire nuove fonti di guadagno o nuovi modi di gestire il tuo denaro. Nettuno, il pianeta della spiritualità e dell’intuizione, è ancora retrogrado nel segno dei Pesci, che governa la tua casa della comunicazione e dei viaggi. Questo ti aiuta a essere più altruista e solidale con gli altri, ma anche a essere più attento e prudente nelle tue spese.

GEMELLI

Oroscopo del mese di settembre 2023 per il segno dei Gemelli

L’oroscopo del mese di settembre per il segno dei Gemelli. Ecco cosa ti riservano le stelle:

Amore:

Il mese di settembre sarà un periodo di comunicazione e di divertimento per la tua vita sentimentale. Mercurio, il tuo pianeta guida, è ancora nel segno del Leone, portandoti carisma, fascino e persuasione. Sarai in grado di conquistare chi vuoi con le tue parole e i tuoi gesti, senza timore di essere respinto. Se sei single, potresti vivere delle storie brevi ma intense, senza impegnarti troppo. Se sei in coppia, potresti riscoprire il gusto della seduzione e del gioco con il tuo partner, magari sorprendendolo con una sorpresa o una novità. Attenzione però a non essere troppo superficiale o volubile: Venere, il pianeta dell’amore, è ancora nel segno del Cancro, portandoti a essere più sensibile e romantico. Cerca di essere più dolce e attento, evita le scene e le gelosie.

Lavoro:

Il mese di settembre sarà molto positivo e dinamico per il tuo lavoro. Marte, il pianeta dell’azione e dell’energia, entra nel segno della Vergine il 15 settembre, portandoti grinta, determinazione e ambizione. Sarai in grado di affrontare le sfide e le difficoltà con coraggio e competenza, ottenendo risultati concreti e soddisfacenti. Potresti anche avere l’opportunità di iniziare un nuovo progetto o una nuova collaborazione, che ti aprirà nuove prospettive e nuovi orizzonti. Giove, il pianeta della fortuna e dell’espansione, è ancora nel segno dell’Ariete, formando un bell’aspetto con il tuo Sole. Questo significa che potresti beneficiare di occasioni fortunate, di aiuti inaspettati o di riconoscimenti meritati. Potresti anche avere la possibilità di viaggiare per motivi professionali o di ampliare le tue conoscenze e le tue competenze.

Denaro:

Il mese di settembre sarà favorevole anche per le tue finanze. Venere, il pianeta dell’abbondanza e della prosperità, entra nel segno del Cancro il 2 settembre, portandoti fortuna, generosità e armonia nel campo economico. Potresti ricevere dei doni o delle gratifiche da parte di parenti o amici, oppure potresti guadagnare grazie a una attività creativa o artistica. Urano, il pianeta del cambiamento e dell’innovazione, è anch’esso nel segno dell’Ariete, portandoti delle sorprese e delle novità inaspettate nel campo finanziario. Potresti scoprire nuove fonti di guadagno o nuovi modi di gestire il tuo denaro. Nettuno, il pianeta della spiritualità e dell’intuizione, è ancora retrogrado nel segno dei Pesci, che governa la tua casa della comunicazione e dei viaggi. Questo ti aiuta a essere più altruista e solidale con gli altri, ma anche a essere più attento e prudente nelle tue spese.

CANCRO

Oroscopo del mese di settembre 2023 per il segno del Cancro

L’oroscopo del mese di settembre per il segno del Cancro. Ecco cosa ti riservano le stelle:

Amore:

Il mese di settembre sarà un periodo di dolcezza e di armonia per la tua vita sentimentale. Venere, il pianeta dell’amore, è ancora nel tuo segno, portandoti sensibilità, romanticismo e affetto. Potresti vivere momenti di intimità e di complicità con il tuo partner, magari coccolandovi in casa o in un luogo tranquillo. Se sei single, potresti incontrare una persona che ti farà battere il cuore, con cui stabilire una connessione profonda e sincera. Il 15 settembre ci sarà la luna nuova nel segno della Vergine, che governa la tua casa delle risorse e del denaro condiviso. Questo significa che potresti avere una nuova opportunità di condividere qualcosa di importante con il tuo partner, come una casa, un progetto o un figlio. Oppure potresti decidere di consolidare un legame già esistente, magari con una convivenza, un matrimonio o un figlio.

Lavoro:

Il mese di settembre sarà molto positivo e produttivo per il tuo lavoro. Marte, il pianeta dell’azione e dell’energia, entra nel segno della Vergine il 15 settembre, portandoti grinta, determinazione e ambizione. Sarai in grado di affrontare le sfide e le difficoltà con coraggio e competenza, ottenendo risultati concreti e soddisfacenti. Potresti anche avere l’opportunità di iniziare un nuovo progetto o una nuova collaborazione, che ti aprirà nuove prospettive e nuovi orizzonti. Mercurio, il pianeta della comunicazione e dell’intelligenza, è ancora nel segno del Leone, portandoti creatività, originalità e leadership. Sarai in grado di esprimere le tue idee con chiarezza e convinzione, ottenendo il consenso e l’ammirazione dei tuoi colleghi e superiori. Potresti anche avere l’opportunità di collaborare con persone provenienti da altri paesi o culture, arricchendo le tue conoscenze e le tue competenze.

Denaro:

Il mese di settembre sarà favorevole anche per le tue finanze. Giove, il pianeta della fortuna e dell’abbondanza, è ancora nel segno dell’Ariete, formando un bell’aspetto con il tuo Sole. Questo significa che potresti beneficiare di occasioni fortunate, di entrate extra o di investimenti redditizi. Potresti anche ricevere dei doni o delle eredità da parte di parenti o amici. Urano, il pianeta del cambiamento e dell’innovazione, è anch’esso nell’Ariete, portandoti delle sorprese e delle novità inaspettate nel campo finanziario. Potresti scoprire nuove fonti di guadagno o nuovi modi di gestire il tuo denaro. Nettuno, il pianeta della spiritualità e dell’intuizione, è ancora retrogrado nel segno dei Pesci, che governa la tua casa della carriera e del successo. Questo ti aiuta a essere più altruista e solidale con gli altri, ma anche a essere più attento e prudente nelle tue spese.

LEONE

Oroscopo del mese di settembre 2023 per il segno del Leonee

L’oroscopo del mese di settembre per il segno del Leone. Ecco cosa ti riservano le stelle:

Amore:

Il mese di settembre sarà un periodo di splendore e di protagonismo per la tua vita sentimentale. Mercurio, il pianeta della comunicazione e dell’intelligenza, è ancora nel tuo segno, portandoti carisma, fascino e persuasione. Sarai in grado di conquistare chi vuoi con le tue parole e i tuoi gesti, senza timore di essere respinto. Se sei single, potresti vivere delle storie appassionanti e divertenti, senza impegnarti troppo. Se sei in coppia, potresti riscoprire il gusto della seduzione e del gioco con il tuo partner, magari sorprendendolo con una sorpresa o una novità. Attenzione però a non essere troppo egocentrico o prepotente: Venere, il pianeta dell’amore, è ancora nel segno del Cancro, portandoti a essere più sensibile e romantico. Cerca di essere più dolce e attento, evita le scene e le gelosie.

Lavoro:

Il mese di settembre sarà molto positivo e dinamico per il tuo lavoro. Marte, il pianeta dell’azione e dell’energia, entra nel segno della Vergine il 15 settembre, portandoti grinta, determinazione e ambizione. Sarai in grado di affrontare le sfide e le difficoltà con coraggio e competenza, ottenendo risultati concreti e soddisfacenti. Potresti anche avere l’opportunità di iniziare un nuovo progetto o una nuova collaborazione, che ti aprirà nuove prospettive e nuovi orizzonti. Giove, il pianeta della fortuna e dell’espansione, è ancora nel segno dell’Ariete, formando un bell’aspetto con il tuo Sole. Questo significa che potresti beneficiare di occasioni fortunate, di aiuti inaspettati o di riconoscimenti meritati. Potresti anche avere la possibilità di viaggiare per motivi professionali o di ampliare le tue conoscenze e le tue competenze.

Denaro:

Il mese di settembre sarà favorevole anche per le tue finanze. Venere, il pianeta dell’abbondanza e della prosperità, entra nel segno del Cancro il 2 settembre, portandoti fortuna, generosità e armonia nel campo economico. Potresti ricevere dei doni o delle gratifiche da parte di parenti o amici, oppure potresti guadagnare grazie a una attività creativa o artistica. Urano, il pianeta del cambiamento e dell’innovazione, è anch’esso nel segno dell’Ariete, portandoti delle sorprese e delle novità inaspettate nel campo finanziario. Potresti scoprire nuove fonti di guadagno o nuovi modi di gestire il tuo denaro. Nettuno, il pianeta della spiritualità e dell’intuizione, è ancora retrogrado nel segno dei Pesci, che governa la tua casa della spiritualità e dei sogni. Questo ti aiuta a essere più altruista e solidale con gli altri, ma anche a essere più attento e prudente nelle tue spese.

VERGINE

Oroscopo del mese di settembre 2023 per il segno della Vergine

L’oroscopo del mese di settembre per il segno della Vergine. Ecco cosa ti riservano le stelle:

Amore:

Il mese di settembre sarà un periodo di festa e di gioia per la tua vita sentimentale. Il 15 settembre ci sarà la luna nuova nel tuo segno, portandoti novità, opportunità e sorprese. Potresti incontrare una persona speciale, che ti farà sentire amato e apprezzato. Se sei già in coppia, potresti vivere momenti di intesa e di armonia con il tuo partner, magari celebrando un anniversario o un evento importante. Venere, il pianeta dell’amore, è ancora nel segno del Cancro, portandoti dolcezza, sensibilità e romanticismo. Potresti vivere momenti di intimità e di complicità con il tuo partner, magari coccolandovi in casa o in un luogo tranquillo. Attenzione però a non essere troppo esigente o critico: Mercurio, il tuo pianeta guida, è ancora nel segno del Leone, portandoti a essere più orgoglioso e arrogante. Cerca di essere più flessibile e comprensivo, evita le polemiche e le provocazioni.

Lavoro:

Il mese di settembre sarà molto positivo e produttivo per il tuo lavoro. Marte, il pianeta dell’azione e dell’energia, entra nel tuo segno il 15 settembre, portandoti grinta, determinazione e ambizione. Sarai in grado di affrontare le sfide e le difficoltà con coraggio e competenza, ottenendo risultati concreti e soddisfacenti. Potresti anche avere l’opportunità di iniziare un nuovo progetto o una nuova collaborazione, che ti aprirà nuove prospettive e nuovi orizzonti. Mercurio, il pianeta della comunicazione e dell’intelligenza, entra nel segno del Leone il 5 settembre, portandoti creatività, originalità e leadership. Sarai in grado di esprimere le tue idee con chiarezza e convinzione, ottenendo il consenso e l’ammirazione dei tuoi colleghi e superiori. Potresti anche avere l’opportunità di collaborare con persone provenienti da altri paesi o culture, arricchendo le tue conoscenze e le tue competenze.

Denaro:

Il mese di settembre sarà favorevole anche per le tue finanze. Giove, il pianeta della fortuna e dell’abbondanza, è ancora nel segno dell’Ariete, formando un bell’aspetto con il tuo Sole. Questo significa che potresti beneficiare di occasioni fortunate, di entrate extra o di investimenti redditizi. Potresti anche ricevere dei doni o delle eredità da parte di parenti o amici. Urano, il pianeta del cambiamento e dell’innovazione, è anch’esso nell’Ariete, portandoti delle sorprese e delle novità inaspettate nel campo finanziario. Potresti scoprire nuove fonti di guadagno o nuovi modi di gestire il tuo denaro. Nettuno, il pianeta della spiritualità e dell’intuizione, è ancora retrogrado nel segno dei Pesci, che governa la tua casa della spiritualità e dei sogni. Questo ti aiuta a essere più altruista e solidale con gli altri, ma anche a essere più attento e prudente nelle tue spese.

BILANCIA

Oroscopo del mese di settembre 2023 per il segno della Bilancia

L’oroscopo del mese di settembre per il segno della Bilancia. Ecco cosa ti riservano le stelle:

Amore:

Il mese di settembre sarà un periodo di armonia e di equilibrio per la tua vita sentimentale. Venere, il tuo pianeta guida, è ancora nel segno del Cancro, portandoti dolcezza, sensibilità e romanticismo. Potresti vivere momenti di intimità e di complicità con il tuo partner, magari coccolandovi in casa o in un luogo tranquillo. Se sei single, potresti incontrare una persona che ti farà battere il cuore, con cui stabilire una connessione profonda e sincera. Il 15 settembre ci sarà la luna nuova nel segno della Vergine, che governa la tua casa delle relazioni e dei contratti. Questo significa che potresti avere una nuova opportunità di iniziare o di consolidare una relazione, magari con una persona che ti stimola sul piano mentale e pratico. Oppure potresti decidere di formalizzare un legame già esistente, con una convivenza, un matrimonio o un figlio.

Lavoro:

Il mese di settembre sarà molto positivo e produttivo per il tuo lavoro. Mercurio, il pianeta della comunicazione e dell’intelligenza, entra nel segno del Leone il 5 settembre, portandoti creatività, originalità e leadership. Sarai in grado di esprimere le tue idee con chiarezza e convinzione, ottenendo il consenso e l’ammirazione dei tuoi colleghi e superiori. Potresti anche avere l’opportunità di collaborare con persone provenienti da altri paesi o culture, arricchendo le tue conoscenze e le tue competenze. Marte, il pianeta dell’azione e dell’energia, entra nel segno della Vergine il 15 settembre, portandoti grinta, determinazione e ambizione. Sarai in grado di affrontare le sfide e le difficoltà con coraggio e competenza, ottenendo risultati concreti e soddisfacenti. Potresti anche avere l’opportunità di iniziare un nuovo progetto o una nuova collaborazione, che ti aprirà nuove prospettive e nuovi orizzonti.

Denaro:

Il mese di settembre sarà favorevole anche per le tue finanze. Giove, il pianeta della fortuna e dell’abbondanza, è ancora nel segno dell’Ariete, formando un bell’aspetto con il tuo Sole. Questo significa che potresti beneficiare di occasioni fortunate, di entrate extra o di investimenti redditizi. Potresti anche ricevere dei doni o delle eredità da parte di parenti o amici. Urano, il pianeta del cambiamento e dell’innovazione, è anch’esso nell’Ariete, portandoti delle sorprese e delle novità inaspettate nel campo finanziario. Potresti scoprire nuove fonti di guadagno o nuovi modi di gestire il tuo denaro. Nettuno, il pianeta della spiritualità e dell’intuizione, è ancora retrogrado nel segno dei Pesci, che governa la tua casa della carriera e del successo. Questo ti aiuta a essere più altruista e solidale con gli altri, ma anche a essere più attento e prudente nelle tue spese.

SCORPIONE

Oroscopo del mese di settembre 2023 per il segno dello Scorpione

L’oroscopo del mese di settembre per il segno dello Scorpione. Ecco cosa ti riservano le stelle:

Amore:

Il mese di settembre sarà un periodo di trasformazione e di rinnovamento per la tua vita sentimentale. Plutone, il tuo pianeta guida, è ancora retrogrado nel segno del Capricorno, portandoti a fare i conti con le tue ombre, i tuoi segreti e i tuoi desideri più profondi. Potresti sentirti insoddisfatto o inquieto da una situazione che non ti appaga più o che ti sembra troppo stagnante. Potresti anche avere dei problemi di gelosia o di fiducia con il tuo partner, soprattutto nella prima metà del mese, quando Venere sarà in opposizione nel segno del Cancro. Cerca di essere più aperto e sincero, evita le manipolazioni e le vendette. Il 15 settembre ci sarà la luna nuova nel segno della Vergine, che governa la tua casa delle trasformazioni e del denaro condiviso. Questo significa che potresti avere una nuova opportunità di cambiare o di migliorare la tua vita sentimentale, magari con una persona che ti fa scoprire nuovi aspetti di te stesso. Oppure potresti decidere di condividere qualcosa di importante con il tuo partner, come una casa, un progetto o un figlio.

Lavoro:

Il mese di settembre sarà molto positivo e dinamico per il tuo lavoro. Marte, il pianeta dell’azione e dell’energia, entra nel segno della Vergine il 15 settembre, portandoti grinta, determinazione e ambizione. Sarai in grado di affrontare le sfide e le difficoltà con coraggio e competenza, ottenendo risultati concreti e soddisfacenti. Potresti anche avere l’opportunità di iniziare un nuovo progetto o una nuova collaborazione, che ti aprirà nuove prospettive e nuovi orizzonti. Mercurio, il pianeta della comunicazione e dell’intelligenza, è ancora nel segno del Leone, portandoti creatività, originalità e leadership. Sarai in grado di esprimere le tue idee con chiarezza e convinzione, ottenendo il consenso e l’ammirazione dei tuoi colleghi e superiori. Potresti anche avere l’opportunità di collaborare con persone provenienti da altri paesi o culture, arricchendo le tue conoscenze e le tue competenze.

Denaro:

Il mese di settembre sarà favorevole anche per le tue finanze. Giove, il pianeta della fortuna e dell’abbondanza, è ancora nel segno dell’Ariete, formando un bell’aspetto con il tuo Sole. Questo significa che potresti beneficiare di occasioni fortunate, di entrate extra o di investimenti redditizi. Potresti anche ricevere dei doni o delle eredità da parte di parenti o amici. Urano, il pianeta del cambiamento e dell’innovazione, è anch’esso nell’Ariete, portandoti delle sorprese e delle novità inaspettate nel campo finanziario. Potresti scoprire nuove fonti di guadagno o nuovi modi di gestire il tuo denaro. Nettuno, il pianeta della spiritualità e dell’intuizione, è ancora retrogrado nel segno dei Pesci, che governa la tua casa della comunicazione e dei viaggi. Questo ti aiuta a essere più altruista e solidale con gli altri, ma anche a essere più attento e prudente nelle tue spese.

SAGITTARIO

Oroscopo del mese di settembre 2023 per il segno del Sagittario

L’oroscopo del mese di settembre per il segno del Sagittario. Ecco cosa ti riservano le stelle:

Amore:

Il mese di settembre sarà un periodo di avventure e di divertimento per la tua vita sentimentale. Giove, il tuo pianeta guida, è ancora nel segno dell’Ariete, portandoti ottimismo, entusiasmo e voglia di esplorare nuovi orizzonti. Potresti incontrare persone affascinanti e stimolanti, con cui condividere interessi e passioni. Se sei single, potresti vivere delle storie brevi ma intense, senza impegnarti troppo. Se sei in coppia, potresti riscoprire il gusto del gioco e della complicità con il tuo partner, magari organizzando una vacanza o una avventura insieme. Attenzione però a non esagerare con la tua indipendenza e la tua libertà: Saturno, il pianeta della responsabilità e della disciplina, è ancora retrogrado nel segno dell’Acquario, portandoti a fare i conti con le tue limitazioni e i tuoi doveri nelle relazioni. Cerca di essere più equilibrato e rispettoso degli altri.

Lavoro:

Il mese di settembre sarà molto positivo e produttivo per il tuo lavoro. Mercurio, il pianeta della comunicazione e dell’intelligenza, entra nel segno del Leone il 5 settembre, portandoti creatività, originalità e leadership. Sarai in grado di esprimere le tue idee con chiarezza e convinzione, ottenendo il consenso e l’ammirazione dei tuoi colleghi e superiori. Potresti anche avere l’opportunità di collaborare con persone provenienti da altri paesi o culture, arricchendo le tue conoscenze e le tue competenze. Il 15 settembre ci sarà la luna nuova nel segno della Vergine, che governa la tua casa della carriera e del successo. Questo significa che potresti avere una nuova opportunità di avanzare o di migliorare la tua posizione professionale, magari con una promozione, un aumento o un riconoscimento.

Denaro:

Il mese di settembre sarà favorevole anche per le tue finanze. Venere, il pianeta dell’abbondanza e della prosperità, entra nel segno del Cancro il 2 settembre, portandoti fortuna, generosità e armonia nel campo economico. Potresti ricevere dei doni o delle gratifiche da parte di parenti o amici, oppure potresti guadagnare grazie a una attività creativa o artistica. Urano, il pianeta del cambiamento e dell’innovazione, è anch’esso nel segno dell’Ariete, portandoti delle sorprese e delle novità inaspettate nel campo finanziario. Potresti scoprire nuove fonti di guadagno o nuovi modi di gestire il tuo denaro. Nettuno, il pianeta della spiritualità e dell’intuizione, è ancora retrogrado nel segno dei Pesci, che governa la tua casa del denaro condiviso. Questo ti aiuta a essere più altruista e solidale con gli altri, ma anche a essere più attento e prudente nelle tue spese.

CAPRICORNO

Oroscopo del mese di settembre 2023 per il segno del Capricorno

L’oroscopo del mese di settembre per il segno del Capricorno. Ecco cosa ti riservano le stelle:

Amore:

Il mese di settembre sarà un periodo di riflessione e di bilancio per la tua vita sentimentale. Saturno, il tuo pianeta guida, è ancora retrogrado nel segno dell’Acquario, portandoti a fare i conti con le tue responsabilità, i tuoi impegni e i tuoi limiti nelle relazioni. Potresti sentirti insoddisfatto o frustrato da una situazione che non ti corrisponde più o che ti sembra troppo pesante da portare avanti. Potresti anche avere dei problemi di comunicazione o di intesa con il tuo partner, soprattutto nella prima metà del mese, quando Mercurio sarà in opposizione nel segno del Leone. Cerca di essere più flessibile e comprensivo, evita le polemiche e le provocazioni. Il 15 settembre ci sarà la luna nuova nel segno della Vergine, che governa la tua casa dell’amore e della creatività. Questo significa che potresti avere una nuova opportunità di rinnovare o di migliorare la tua vita sentimentale, magari con una persona che ti stimola sul piano mentale e culturale. Oppure potresti dedicarti a una passione o a un hobby che ti fa sentire vivo e felice.

Lavoro:

Il mese di settembre sarà molto positivo e dinamico per il tuo lavoro. Marte, il pianeta dell’azione e dell’energia, entra nel segno della Vergine il 15 settembre, portandoti grinta, determinazione e ambizione. Sarai in grado di affrontare le sfide e le difficoltà con coraggio e competenza, ottenendo risultati concreti e soddisfacenti. Potresti anche avere l’opportunità di iniziare un nuovo progetto o una nuova collaborazione, che ti aprirà nuove prospettive e nuovi orizzonti. Giove, il pianeta della fortuna e dell’espansione, è ancora nel segno dell’Ariete, formando un bell’aspetto con il tuo Sole. Questo significa che potresti beneficiare di occasioni fortunate, di aiuti inaspettati o di riconoscimenti meritati. Potresti anche avere la possibilità di viaggiare per motivi professionali o di ampliare le tue conoscenze e le tue competenze.

Denaro:

Il mese di settembre sarà favorevole anche per le tue finanze. Venere, il pianeta dell’abbondanza e della prosperità, entra nel segno del Cancro il 2 settembre, portandoti fortuna, generosità e armonia nel campo economico. Potresti ricevere dei doni o delle gratifiche da parte di parenti o amici, oppure potresti guadagnare grazie a una attività creativa o artistica. Urano, il pianeta del cambiamento e dell’innovazione, è anch’esso nel segno dell’Ariete, portandoti delle sorprese e delle novità inaspettate nel campo finanziario. Potresti scoprire nuove fonti di guadagno o nuovi modi di gestire il tuo denaro. Nettuno, il pianeta della spiritualità e dell’intuizione, è ancora retrogrado nel segno dei Pesci, che governa la tua casa del lavoro e della salute. Questo ti aiuta a essere più altruista e solidale con gli altri, ma anche a essere più attento e prudente nelle tue spese.

ACQUARIO

Oroscopo del mese di settembre 2023 per il segno dell’Acquario

L’oroscopo del mese di settembre per il segno dell’Acquario. Ecco cosa ti riservano le stelle:

Amore:

Il mese di settembre sarà molto importante per la tua vita sentimentale. Saturno, il tuo pianeta guida, è ancora nel tuo segno, portandoti maturità, stabilità e serietà nelle relazioni. Potresti decidere di consolidare un legame già esistente, magari con una convivenza, un matrimonio o un figlio. Oppure potresti incontrare una persona che ti farà sentire sicuro e protetto, con cui condividere i tuoi valori e i tuoi progetti. Il 2 settembre Venere entra nel Cancro, il tuo segno amico, favorendo la tua sfera emotiva e la tua capacità di esprimere i tuoi sentimenti. Il 15 settembre ci sarà la luna nuova nel segno della Vergine, che governa la tua casa delle amicizie e dei gruppi. Questo significa che potresti conoscere qualcuno di interessante attraverso le tue attività sociali o i tuoi hobby. Potrebbe nascere una bella amicizia o qualcosa di più.

Lavoro:

Il mese di settembre sarà molto stimolante e creativo per il tuo lavoro. Mercurio, il pianeta della comunicazione e dell’intelligenza, entra nel Leone il 5 settembre, portandoti brillantezza, originalità e carisma. Sarai in grado di proporre idee innovative e visionarie, che ti faranno notare e apprezzare dai tuoi colleghi e superiori. Potresti anche avere l’opportunità di collaborare con persone provenienti da altri paesi o culture, arricchendo le tue conoscenze e le tue competenze. Il 15 settembre Marte entra nel Cancro, il tuo segno amico, dandoti energia, determinazione e coraggio. Sarai pronto a sfidare te stesso e a superare gli ostacoli che si presenteranno sul tuo cammino. Potresti anche avere la possibilità di viaggiare per motivi professionali o di partecipare a un corso di aggiornamento.

Denaro:

Il mese di settembre sarà favorevole anche per le tue finanze. Giove, il pianeta della fortuna e dell’abbondanza, è ancora nel segno dell’Ariete, formando un bell’aspetto con il tuo Sole. Questo significa che potresti beneficiare di occasioni fortunate, di entrate extra o di investimenti redditizi. Potresti anche ricevere dei doni o delle eredità da parte di parenti o amici. Urano, il pianeta del cambiamento e dell’innovazione, è anch’esso nell’Ariete, portandoti delle sorprese e delle novità inaspettate nel campo finanziario. Potresti scoprire nuove fonti di guadagno o nuovi modi di gestire il tuo denaro. Nettuno, il pianeta della spiritualità e dell’intuizione, è ancora retrogrado nel segno dei Pesci, che governa la tua casa del denaro condiviso. Questo ti aiuta a essere più altruista e generoso con gli altri, ma anche a essere più attento e prudente nelle tue spese.

PESCI

Oroscopo del mese di settembre 2023 per il segno dei Pesci:

L’oroscopo del mese di settembre per il segno dei pesci. Ecco cosa ti riservano le stelle:

Amore:

Il mese di settembre si apre con una bella novità: Venere, il pianeta dell’amore, entra nel tuo segno opposto, il Cancro, il 2 settembre. Questo significa che avrai più possibilità di incontrare persone interessanti e affini a te, sia sul piano emotivo che intellettuale. Potresti vivere momenti romantici e intensi, soprattutto nella seconda metà del mese, quando anche Marte entrerà nel Cancro, aumentando la tua passione e il tuo magnetismo. Se sei già in coppia, potresti riscoprire la complicità e la dolcezza con il tuo partner, magari organizzando una vacanza o una gita fuori porta. Attenzione però a non lasciarti trasportare da illusioni o aspettative irrealistiche: Nettuno, il tuo pianeta guida, è ancora retrogrado nel tuo segno e potrebbe crearti qualche confusione o delusione. Sii sincero con te stesso e con gli altri e non farti ingannare dalle apparenze.

Lavoro:

Il mese di settembre sarà molto produttivo e stimolante per il tuo lavoro. Mercurio, il pianeta della comunicazione e dell’intelligenza, entra nel Leone il 5 settembre, portandoti creatività, entusiasmo e leadership. Sarai in grado di esprimere le tue idee con chiarezza e convinzione, ottenendo il consenso e l’ammirazione dei tuoi colleghi e superiori. Potresti anche avere l’opportunità di viaggiare per motivi professionali o di ampliare i tuoi orizzonti culturali. Il 15 settembre ci sarà la luna nuova nel segno della Vergine, che ti aiuterà a organizzare meglio il tuo tempo e le tue risorse, a essere più efficiente e preciso nel tuo lavoro. Potresti anche ricevere una gratifica o un riconoscimento per i tuoi meriti.

Denaro:

Il mese di settembre sarà favorevole anche per le tue finanze. Giove, il pianeta della fortuna e dell’abbondanza, è ancora nel segno dell’Ariete, formando un bell’aspetto con il tuo Sole. Questo significa che potresti beneficiare di occasioni fortunate, di entrate extra o di investimenti redditizi. Potresti anche ricevere dei doni o delle eredità da parte di parenti o amici. Saturno, il pianeta della responsabilità e della disciplina, è ancora nel segno dell’Acquario, che governa la tua casa del denaro. Questo ti aiuta a essere più prudente e razionale nelle tue spese, a risparmiare e a pianificare il tuo futuro economico. Urano, il pianeta del cambiamento e dell’innovazione, è anch’esso nell’Ariete, portandoti delle sorprese e delle novità inaspettate nel campo finanziario. Potresti scoprire nuove fonti di guadagno o nuovi modi di gestire il tuo denaro.