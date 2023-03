Home

Oroscopo del mese: Gemelli aprile 2023, amore lavoro e denaro. Ecco cosa dicono le stelle per la tua decade

26 Marzo 2023

Prima Decade (21 maggio – 31 maggio):

Amore: L’influenza di Venere in Toro potrebbe portare a un’attrazione fisica intensa e spontanea. Tuttavia, la luna piena in Vergine il 6 aprile potrebbe causare qualche incertezza e insicurezza nei rapporti amorosi. La luna in Acquario in congiunzione con Saturno il 16 aprile potrebbe portare a una maggiore intimità e vicinanza con il proprio partner.

Lavoro: Con Mercurio in Ariete, sarete molto produttivi e pronti ad affrontare nuove sfide. Tuttavia, la luna in Pesci in congiunzione con Giove il 19 aprile potrebbe causare qualche difficoltà nel lavoro di squadra e nella collaborazione con i colleghi.

Denaro: Con Venere in Toro, potreste avere un po’ più di fortuna nelle questioni finanziarie. Tuttavia, la luna nuova in Pesci il 20 aprile potrebbe portare ad alcune spese impreviste.

Seconda Decade (1 giugno – 10 giugno):

Amore: L’influenza di Venere in Toro potrebbe portare a un’atmosfera romantica e piacevole nei rapporti amorosi. La luna in Acquario in congiunzione con Nettuno il 17 aprile potrebbe portare a momenti di grande passione e romanticismo. Tuttavia, la luna in Pesci in congiunzione con Giove il 19 aprile potrebbe portare a qualche difficoltà nell’equilibrio della relazione.

Lavoro: Con Marte in Gemelli, sarete molto energici e pronti ad affrontare nuove sfide nel lavoro. Tuttavia, la luna piena in Vergine il 6 aprile potrebbe portare a qualche tensione con i colleghi. La luna in Acquario in congiunzione con Saturno il 16 aprile potrebbe invece portare a maggior stabilità e serenità.

Denaro: La presenza di Mercurio in Ariete potrebbe portare a buone opportunità finanziarie e guadagni. Tuttavia, la luna nuova in Pesci il 20 aprile potrebbe portare a qualche spesa imprevista eccessiva.

Terza Decade (11 giugno – 21 giugno):

Terza decade (11 maggio – 20 giugno):

Amore: Con Venere nel segno dei Toro dal 7 aprile in poi, la terza decade dei Gemelli potrebbe sperimentare un’energia amorosa particolarmente intensa. Potreste incontrare qualcuno che attira la vostra attenzione in modo speciale e, se siete già in una relazione, potreste riscoprire il romanticismo. Tuttavia, attenzione alle illusioni: la Luna in Acquario in congiunzione con Nettuno il 17 aprile potrebbe portare a fraintendimenti o a situazioni poco chiare.

Lavoro: Il vostro lavoro potrebbe richiedere un’attenzione particolare in questo mese. Con Saturno in Acquario, potreste sentirvi un po’ frustrati o demotivati in alcune situazioni lavorative. Tuttavia, il transito di Marte in Gemelli dal 23 aprile in poi vi darà una spinta di energia e vi aiuterà a superare eventuali ostacoli.

Denaro: Con Mercurio nel vostro segno per tutto il mese di aprile, sarete particolarmente attenti ai dettagli finanziari. Potreste avere qualche spesa imprevista, ma sarete in grado di gestire la situazione senza troppi problemi grazie alla vostra flessibilità mentale. Tuttavia, evitate di fare investimenti rischiosi o di prendere decisioni troppo impulsivamente.

