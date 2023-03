Home

Oroscopo del mese: Leone aprile 2023, amore lavoro e denaro. Ecco cosa dicono le stelle per la tua decade

26 Marzo 2023

Prima Decade (23 luglio – 2 agosto):

Amore: Con Venere in Toro dal 7 aprile, avrai una maggiore stabilità nei rapporti amorosi. Potrebbe esserci un’armonia tra te e il tuo partner, e un maggiore dialogo potrebbe aiutare a chiarire eventuali malintesi. Tuttavia, durante la Luna in Acquario il 16-17 aprile, potresti sentire una maggiore necessità di libertà, che potrebbe portare a tensioni in una relazione.

Lavoro: Con Marte in Gemelli, sarai più determinato e pronto ad affrontare nuove sfide sul lavoro. Potresti sentirsi molto creativo e avere nuove idee innovative per migliorare il tuo lavoro. La Luna in Ariete il 26 aprile potrebbe portare a nuove opportunità di lavoro, ma cerca di non prendere decisioni affrettate.

Denaro: Con la Luna Piena in Vergine il 6 aprile, potresti sentirsi più motivato a gestire meglio il tuo denaro e a risparmiare. Potresti anche considerare di investire in qualcosa che ti piace o che potrebbe essere redditizio in futuro.

Seconda Decade (3 agosto – 12 agosto):

Amore: La Luna in Acquario il 16-17 aprile potrebbe portare a una maggiore espressione dei sentimenti, sia se sei single che se hai già una relazione. Potresti sentirti più aperto e pronto a fare nuove conoscenze, ma cerca di non cadere nella trappola delle illusioni, soprattutto con Nettuno in Pesci.

Lavoro: Con Mercurio in Ariete, sarai molto creativo e avrai molte idee innovative. Tuttavia, la Luna in Toro il 23 aprile potrebbe portare a qualche conflitto sul lavoro, quindi cerca di mantenere la calma e di lavorare sodo per raggiungere i tuoi obiettivi.

Denaro: Con la Luna Nuova in Pesci il 20 aprile, potresti sentirti molto motivato a cercare nuovi modi per guadagnare denaro. Potresti anche considerare di investire in qualcosa che potrebbe essere redditizio in futuro, ma cerca di non prendere decisioni affrettate.

Terza Decade (13 agosto – 22 agosto):

Amore: Con la Luna in Toro il 23 aprile, potresti sentirti molto romantico e desideroso di fare qualcosa di speciale per il tuo partner. Tuttavia, cerca di non essere troppo esigente o di aspettare troppo in cambio. Inoltre, la Luna in Ariete il 26 aprile potrebbe portare a nuove opportunità di incontri o di conoscenze, ma cerca di non essere troppo impulsivo.

Lavoro: Questo mese potrebbe essere impegnativo sul fronte lavorativo. Potresti essere sottoposto a molta pressione e stress, ma la perseveranza e la determinazione porteranno risultati positivi.

Denaro: Questo mese potrebbe essere altalenante sul fronte finanziario. Cerca di gestire bene il tuo denaro e di evitare di fare acquisti impulsivi. Tuttavia, potresti ricevere qualche guadagno inaspettato verso la fine del mese.

