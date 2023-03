Home

Oroscopo

Oroscopo del mese: Pesci aprile 2023, amore lavoro e denaro. Ecco cosa dicono le stelle per la tua decade

Oroscopo

26 Marzo 2023

Oroscopo del mese: Pesci aprile 2023, amore lavoro e denaro. Ecco cosa dicono le stelle per la tua decade

Oroscopo del mese: Pesci aprile 2023, amore lavoro e denaro. Ecco cosa dicono le stelle per la tua decade

Prima decade (20 febbraio – 29 febbraio)

AMORE: L’energia romantica di aprile sarà forte per te, caro Pesci. La Luna piena del 6 aprile in Vergine potrebbe portare a un’illuminazione nelle questioni del cuore. Potresti sentirsi più emotivo e sensibile in questo periodo. La Luna Nuova del 20 aprile nel tuo stesso segno potrebbe portare nuove opportunità per le relazioni amorose o la possibilità di mettere fine a quelle che non ti stanno portando felicità. Con la presenza di Nettuno nel tuo segno, potresti sentirti più idealista e romantico del solito. Tuttavia, fai attenzione a non lasciare che la tua immaginazione corra troppo in avanti.

LAVORO: Per quanto riguarda la tua carriera, questo mese potrebbe portare nuove opportunità per crescere e progredire. La Luna piena del 6 aprile in Vergine potrebbe portare a una maggiore attenzione al tuo lavoro e al tuo ruolo professionale. Potrebbe essere il momento di valutare se sei soddisfatto della tua posizione attuale o se desideri apportare dei cambiamenti. La congiunzione della Luna con Saturno il 16 aprile potrebbe portare a un senso di responsabilità e disciplina. Potrebbe esserci anche una maggiore pressione sul lavoro in questo periodo. Tuttavia, con la Luna Nuova del 20 aprile, potrebbe esserci la possibilità di iniziare nuovi progetti o prendere decisioni importanti per la tua carriera.

DENARO: Questo mese potrebbe portare una maggiore attenzione alle tue finanze. Potresti avere una maggiore consapevolezza delle tue spese e del modo in cui gestisci il tuo denaro. La congiunzione della Luna con Giove il 19 aprile potrebbe portare a una maggiore abbondanza e prosperità. Tuttavia, fai attenzione a non lasciare che le tue finanze diventino una fonte di ansia o preoccupazione. La presenza di Nettuno nel tuo segno potrebbe portare a una maggiore sensibilità e intuizione finanziaria, ma assicurati di fare attenzione alle truffe o alle illusioni finanziarie.

Seconda decade (1 marzo – 10 marzo)

Amore: questo mese potresti sentirti un po’ confuso riguardo ai tuoi sentimenti. La luna piena del 6 aprile potrebbe portare alla luce alcune emozioni nascoste o insicurezze che potrebbero interferire con la tua relazione attuale. Tuttavia, il 17 aprile la luna in Pesci in congiunzione con Nettuno potrebbe portare una maggiore consapevolezza emotiva e una migliore comunicazione con il tuo partner. Verso la fine del mese, la luna in Toro in congiunzione con Venere il 23 aprile potrebbe portare una svolta positiva nella tua vita amorosa.

Lavoro: questo mese potresti essere molto concentrato sul tuo lavoro e sulla tua carriera. La luna nuova del 20 aprile potrebbe portare nuove opportunità di lavoro o di crescita professionale. Tuttavia, la luna in Acquario in congiunzione con Saturno il 16 aprile potrebbe portare alcuni ostacoli o difficoltà sul lavoro. Non scoraggiarti, ma piuttosto usa questo periodo per riflettere e migliorare le tue abilità. La luna in Ariete in congiunzione con Urano il 21 aprile potrebbe portare un’energia positiva e innovativa sul lavoro.

Denaro: questo mese potresti sentirti un po’ incerto riguardo alla tua situazione finanziaria. Tuttavia, la luna in Pesci in congiunzione con Giove il 19 aprile potrebbe portare un’opportunità finanziaria o un aumento di guadagni. Cerca di essere prudente con le tue spese, specialmente verso la fine del mese quando la luna in Ariete in congiunzione con Marte il 26 aprile potrebbe portare un aumento di impulsività finanziaria.

Ricorda che la posizione dei pianeti e della luna può influire sui tuoi sentimenti e sulle tue azioni, quindi cerca di rimanere consapevole di questi eventi astronomici durante tutto il mese. Buona fortuna!

Terza decade (11 marzo – 20 marzo)

AMORE: Questo mese potrebbe essere un periodo di alti e bassi per quanto riguarda l’amore. La presenza di Marte in Gemelli potrebbe portare a qualche conflitto o discussione nella vostra relazione di coppia. Tuttavia, la Luna in Pesci in congiunzione con Giove il 19 aprile potrebbe portare un’energia positiva e un rinnovato ottimismo nella vostra vita amorosa. La Luna Nuova del 20 aprile potrebbe portare nuove opportunità e possibilità di incontrare persone nuove. È importante essere aperti alle opportunità e non limitarsi a situazioni già conosciute.

LAVORO: Questo mese potrebbe essere un periodo di grande attività e produttività per quanto riguarda il lavoro. La presenza di Mercurio in Ariete potrebbe portare nuove idee e creatività nel vostro lavoro, ma potrebbe anche portare a qualche conflitto con i colleghi. Tuttavia, la Luna in Toro in congiunzione con Venere il 23 aprile potrebbe portare un’atmosfera più armoniosa e pacifica nel luogo di lavoro. Inoltre, la Luna Piena del 6 aprile in Vergine potrebbe portare una maggiore attenzione ai dettagli e una maggiore precisione nei progetti.

DENARO: Questo mese potrebbe essere un periodo di stabilità finanziaria per voi. La presenza di Venere in Toro potrebbe portare una maggiore attenzione alle finanze e una maggiore prudenza nelle spese. Tuttavia, la Luna in Acquario in congiunzione con Saturno il 16 aprile potrebbe portare a qualche preoccupazione per il futuro finanziario. È importante mantenere una visione positiva e concentrarsi sulle opportunità di guadagno che potrebbero presentarsi.

#oroscopoaprile2023 #pesciaprile2023 #pesci #oroscopodelmese

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin