26 Marzo 2023

26 Marzo 2023

Oroscopo del mese: Sagittario aprile 2023, amore lavoro e denaro. Ecco cosa dicono le stelle per la tua decade

Prima Decade (23 novembre – 2 dicembre):

Amore: Durante la prima parte del mese, grazie alla presenza della Luna in congiunzione con Nettuno in Pesci, potresti sentirsi emotivamente confuso. Tuttavia, il tuo partner potrebbe aiutarti a trovare la chiarezza emotiva di cui hai bisogno. Dopo il 20 aprile, con la Luna Nuova in Pesci, potrebbe esserci un nuovo inizio nella tua vita amorosa.

Lavoro: Con la presenza di Marte in Gemelli, la tua abilità comunicativa sarà al top questo mese, il che potrebbe portare a nuove opportunità lavorative. La Luna in Toro, in congiunzione con Venere in Ariete, potrebbe portare un aumento di guadagni. Sfrutta al meglio questa combinazione astrale per fare progressi nella tua carriera.

Denaro: Grazie alla Luna in Toro, in congiunzione con Venere in Ariete, potrebbe esserci un aumento di guadagni questo mese. Tuttavia, sii cauto con le spese e cerca di mantenere un equilibrio tra entrate e uscite.

Seconda Decade (3 dicembre – 12 dicembre):

Amore: Con Mercurio in Ariete per tutto il mese, sarai più comunicativo e avrai una maggiore comprensione delle tue emozioni. La Luna in Ariete in congiunzione con Urano potrebbe portare una novità inaspettata nella tua vita amorosa. Dopo il 20 aprile, con la Luna Nuova in Pesci, potrebbe esserci un nuovo inizio nella tua vita amorosa.

Lavoro: La presenza di Marte in Gemelli potrebbe portare nuove opportunità di lavoro questo mese. Tuttavia, è importante mantenere la concentrazione e non perdere di vista gli obiettivi professionali. Con la Luna in Toro in congiunzione con Venere in Ariete, potrebbe esserci un aumento di guadagni.

Denaro: Con la presenza di Venere in Toro per tutto il mese, potresti avere una maggiore attenzione alla gestione del denaro. Cerca di mantenere un equilibrio tra entrate e uscite e di evitare acquisti impulsivi.

Terza Decade (13 dicembre – 21 dicembre):

Amore: La Luna Piena in Vergine del 6 aprile potrebbe portare tensioni nella tua vita amorosa. Tuttavia, grazie alla presenza della Luna in Ariete in congiunzione con Mercurio, potresti trovare la giusta soluzione ai problemi che si presentano. Dopo il 20 aprile, con la Luna Nuova in Pesci, potrebbe esserci un nuovo inizio nella tua vita amorosa.

Lavoro: Questo mese potrebbe portare delle opportunità lavorative interessanti. Potresti avere la possibilità di mostrare le tue abilità e competenze e di ricevere riconoscimenti da parte dei tuoi superiori. Tuttavia, cerca di mantenere la calma e di non farti prendere dall’ansia, in modo da poter affrontare ogni situazione con la giusta determinazione.

Denaro: La situazione finanziaria potrebbe essere altalenante questo mese. Cerca di gestire le tue finanze in modo responsabile e di non prendere decisioni affrettate. Potresti ricevere un’entrata improvvisa di denaro, ma cerca di non sperperarlo troppo velocemente.

