Oroscopo del mese: Scorpione aprile 2023, amore lavoro e denaro. Ecco cosa dicono le stelle per la tua decade

26 Marzo 2023

Prima Decade (23 ottobre – 2 novembre):

Amore: La luna piena del 6 aprile in Vergine può portare alcuni conflitti emotivi nelle relazioni, ma l’ingresso della luna nuova in Pesci il 20 aprile può portare un nuovo inizio romantico. Il Sole in Ariete fino al 19 aprile può portare un aumento della passione e dell’energia romantica, mentre l’ingresso del Sole in Toro dal 20 aprile può portare un maggiore focus sulla stabilità e la sicurezza nelle relazioni.

Lavoro: Questo mese potrebbe portare nuove opportunità lavorative o progetti che richiedono creatività e innovazione. La presenza di Marte in Gemelli può portare un aumento della comunicazione e della negoziazione, mentre l’ingresso di Mercurio in Ariete può portare una maggiore attenzione ai dettagli e alla precisione.

Denaro: Potresti avere alcuni piccoli problemi finanziari questo mese, ma la presenza di Venere in Toro dal 7 aprile potrebbe portare una maggiore stabilità finanziaria. Tieni sempre d’occhio le spese, in particolare durante la luna piena del 6 aprile.

Seconda Decade (3 novembre – 12 novembre):

Amore: Le relazioni potrebbero essere in un momento di transizione questo mese. La luna piena del 6 aprile può portare alla luce alcune questioni irrisolte, ma l’ingresso della luna nuova in Pesci il 20 aprile può portare un nuovo inizio. La presenza di Venere in Toro dal 7 aprile può portare maggiore stabilità e sicurezza nelle relazioni.

Lavoro: Potresti affrontare alcune sfide sul lavoro questo mese, ma la presenza di Saturno in Acquario può portare maggiore stabilità e organizzazione. L’ingresso di Mercurio in Ariete il 3 aprile può portare nuove opportunità o progetti che richiedono creatività e innovazione.

Denaro: La luna piena del 6 aprile potrebbe portare alcune difficoltà finanziarie, ma la presenza di Venere in Toro dal 7 aprile può portare maggiore stabilità finanziaria. Tieni sempre d’occhio le spese, in particolare durante la luna piena.

Terza Decade (13 novembre – 22 novembre):

Amore: Le relazioni potrebbero subire un po’ di stress questo mese, ma l’ingresso della luna nuova in Pesci il 20 aprile può portare una nuova energia romantica. La presenza di Urano in Ariete può portare anche qualche sorpresa e cambiamenti improvvisi nelle relazioni.

Lavoro: Potresti avere alcune opportunità lavorative interessanti questo mese, in particolare durante la presenza di Mercurio in Ariete dal 3 aprile. La presenza di Marte in Gemelli può portare una maggiore attenzione alla comunicazione e alla negoziazione

Denaro: Con Venere nel vostro settore finanziario, questo potrebbe essere un momento in cui il denaro sembra fluire verso di voi. Tuttavia, potrebbe essere necessario prestare attenzione ai dettagli e mantenere una certa disciplina finanziaria per evitare di spendere troppo. Potresti anche considerare di investire in progetti a lungo termine per ottenere maggiore stabilità finanziaria nel futuro. Inoltre, la luna piena del 26 aprile potrebbe portare un aumento inaspettato delle entrate finanziarie o una nuova opportunità di guadagno

