Oroscopo del mese: Toro aprile 2023, amore lavoro e denaro. Ecco cosa dicono le stelle per la tua decade

Oroscopo

26 Marzo 2023

Prima Decade (20-30 Aprile):

Amore: La Luna Nuova nel segno dei Pesci il 20 aprile potrebbe portare un nuovo inizio romantico nella tua vita. Potresti incontrare qualcuno che ti attrae profondamente. Tuttavia, con Saturno in congiunzione con la Luna il 16 aprile, potresti sentire l’effetto di un amore passato che si fa sentire. Cerca di fare chiarezza sui tuoi sentimenti e lascia andare il passato. Lavoro: Mercurio entra nel tuo segno il 3 aprile, il che significa che sarai in grado di esprimere le tue idee in modo chiaro e convincente. Con la Luna in congiunzione con Venere il 23 aprile, potresti ricevere una buona notizia sul lavoro, come una promozione o un aumento di stipendio. Denaro: Con Venere nel tuo segno dal 7 aprile, potresti avere una maggiore sicurezza finanziaria. Tuttavia, con la Luna in congiunzione con Marte il 26 aprile, cerca di evitare di fare acquisti impulsivi che potrebbero mettere a repentaglio il tuo bilancio.

Seconda Decade (1-10 Aprile):

Amore: Con la Luna in congiunzione con Nettuno il 17 aprile, potresti sentirsi romantico e sognante. Tuttavia, cerca di non cadere troppo facilmente nelle illusioni amorose. La Luna Piena in Vergine il 6 aprile potrebbe portare tensioni in una relazione, ma potresti risolvere i conflitti parlando apertamente. Lavoro: Con la Luna in congiunzione con Saturno il 16 aprile, potresti sentirsi insoddisfatto del tuo lavoro attuale. Tuttavia, non fare mosse drastiche senza aver prima valutato le tue opzioni. Con Marte nel segno dei Gemelli, potresti avere la possibilità di acquisire nuove competenze che ti porteranno a nuove opportunità di carriera. Denaro: Con la Luna in congiunzione con Giove il 19 aprile, potresti avere una buona fortuna finanziaria. Tuttavia, con la Luna in congiunzione con Venere il 23 aprile, cerca di evitare di fare spese eccessive per cose che non ti servono veramente.

Terza Decade (11-20 Aprile):

Amore: Con la Luna in congiunzione con Urano il 21 aprile, potresti sentirti spinto a cercare l’amore in modi nuovi e sorprendenti. Tuttavia, cerca di non fare scelte impulsive e di ascoltare il tuo istinto. Con la Luna in congiunzione con Mercurio il 21 aprile, potresti avere una conversazione importante con il tuo partner o qualcuno che ti interessa. Lavoro: Con Saturno in congiunzione con la Luna il 16 aprile, potresti sentirti sotto pressione sul lavoro

