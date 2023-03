Home

Oroscopo del mese: Vergine aprile 2023, amore lavoro e denaro. Ecco cosa dicono le stelle per la tua decade

26 Marzo 2023

Prima decade (23 agosto – 1 settembre):

Amore: La luna piena del 6 aprile in Vergine potrebbe portare a una maggiore consapevolezza delle tue emozioni e dei tuoi bisogni in una relazione. Dovrai affrontare alcuni problemi con il tuo partner, ma il 17 aprile la luna in Acquario in congiunzione con Nettuno in Pesci ti aiuterà a trovare soluzioni creative. Tieni in considerazione le esigenze del tuo partner e trova un equilibrio tra le tue esigenze e quelle della persona che ami.

Lavoro: La presenza di Saturno in Acquario può portare a una maggiore disciplina e responsabilità sul lavoro, ma anche a una maggiore frustrazione. L’16 aprile la luna in Acquario in congiunzione con Saturno potrebbe portare a una maggiore efficienza e produttività, mentre la luna nuova del 20 aprile nel segno dei Pesci ti invita a concentrarti sui tuoi obiettivi a lungo termine e a fare piani per il futuro.

Denaro: Giove in Pesci ti invita a riflettere sulla tua relazione con il denaro e a prenderti cura della tua situazione finanziaria. La luna in Pesci in congiunzione con Giove del 19 aprile potrebbe portare a un aumento delle entrate finanziarie, ma tieni sempre in considerazione le tue spese e non esagerare con gli acquisti impulsivi.

Seconda decade (2 settembre – 11 settembre):

Amore: La luna piena del 6 aprile in Vergine potrebbe portare a una maggiore consapevolezza delle tue emozioni e dei tuoi bisogni in una relazione. Il 21 aprile la luna in Ariete in congiunzione con Urano in Ariete potrebbe portare a un cambiamento nella dinamica della tua relazione, quindi mantieni una mente aperta e flessibile.

Lavoro: Il 16 aprile la luna in Acquario in congiunzione con Saturno in Acquario potrebbe portare a una maggiore disciplina e responsabilità sul lavoro, ma anche a una maggiore frustrazione. La luna nuova del 20 aprile nel segno dei Pesci ti invita a concentrarti sulla tua creatività e a sperimentare nuove idee sul lavoro.

Denaro: Venere in Toro potrebbe portare a una maggiore stabilità finanziaria e alla possibilità di fare investimenti redditizi. Tuttavia, la luna in Toro in congiunzione con Venere del 23 aprile potrebbe portare a una spesa impulsiva, quindi fai attenzione alle tue finanze e mantieni un equilibrio tra i tuoi bisogni e i tuoi desideri.

Terza decade (12 settembre – 22 settembre):

Amore: In questo periodo, potresti sentirti un po’ emotivamente instabile. Cerca di gestire le tue emozioni e di non farti travolgere dai sentimenti. La luna piena del 6 aprile potrebbe portare tensioni nelle relazioni, ma il trigono di Venere con Nettuno il 10 aprile potrebbe portare un po’ di romanticismo e intimità. Evita di prendere decisioni importanti riguardanti le relazioni durante la luna nuova del 20 aprile.

Lavoro: Le cose potrebbero diventare un po’ intense sul lavoro durante la luna piena del 6 aprile, ma il trigono di Mercurio con Saturno il 7 aprile potrebbe portare una maggiore stabilità e produttività. Potresti anche avere l’opportunità di prendere una nuova decisione di lavoro durante la congiunzione di Venere con Urano del 21 aprile, ma assicurati di pensare bene prima di agire.

Denaro: Potrebbe esserci un po’ di incertezza finanziaria durante la luna nuova del 20 aprile, quindi cerca di non fare grandi investimenti in questo momento. Il trigono di Venere con Nettuno il 10 aprile potrebbe portare buone opportunità finanziarie, ma assicurati di esaminare attentamente le opzioni prima di prendere una decisione

