Oroscopo di oggi, 20 settembre 2023: ecco cosa ti riservano gli astri

20 Settembre 2023

Oggi la giornata sarà influenzata dalla posizione di Venere in Cancro e Giove in Ariete, che saranno i protettori celesti di alcuni segni, e dalla contrapposizione tra la Luna in Bilancia e Marte in Vergine, che creerà una tensione tra il bisogno di armonia e il desiderio di perfezione. Inoltre, Mercurio in Leone, Saturno in Acquario, Urano in Ariete e Nettuno in Pesci avranno il loro ruolo nel determinare le sfumature delle varie situazioni. Ora, esploriamo cosa hanno in serbo gli astri per i nostri segni zodiacali oggi:

Ariete:

potrete contare sulla protezione di Venere e Giove, che vi garantiranno la stabilità e il progresso delle vostre iniziative, specie se siete nati nella prima e terza decade arietina. Qualche pensiero nei nati in marzo, che si dovranno destreggiare in situazioni di carattere finanziario. Attenzione però alla Luna in Bilancia, che si oppone a Urano nel vostro segno fino alle 16:00, e poi alla Luna in Scorpione, che si oppone a Giove nel vostro segno per il resto della giornata. Queste opposizioni potrebbero portarvi a delle situazioni impreviste o stressanti, soprattutto nelle relazioni con gli altri. Cerca di non essere troppo impulsivo o ribelle e di adattarti ai cambiamenti.

Toro:

potrete godere della presenza di Giove nel vostro segno dell’Ariete, che vi spinge positivamente verso gli altri, dando modo di mostrare un comportamento socializzante, in famiglia e con gli amici di sempre. Puoi contare sulla Luna in Bilancia e Venere nel tuo segno amico del Cancro fino alle 16:00, e poi sulla Luna in Scorpione e Nettuno nel vostro segno amico dei Pesci per il resto della giornata. Luna, Venere e Nettuno vi regaleranno passione e dolcezza. Potreste avere voglia di vivere delle esperienze romantiche, di coccolare e di lasciarvi coccolare. Questa è una buona giornata per coltivare la vostra bellezza, il vostro benessere e il vostro piacere.

Gemelli:

dovrete fare i conti con Saturno contrario, che può limitare un poco la vostra lucidità e far aumentare il nervosismo in famiglia. Il pianeta nello specifico si può inserire domani in una configurazione difficile che può impedire di sintonizzarvi appieno con i vostri cari. Cerca di non essere troppo polemico o irascibile e di ascoltare anche gli altri. In compenso potrete godere della Luna in Bilancia e Mercurio nel vostro segno amico del Leone fino alle 16:00, e poi della Luna in Scorpione e Plutone nel vostro segno amico del Capricorno per il resto della giornata. Questi astri vi renderanno più comunicativi e brillanti. Potreste avere voglia di interagire con le persone intorno a voi, di imparare cose nuove e di divertirvi.

Cancro:

potrete beneficiare dell’armonia tra la Luna in Scorpione (dalle 16:00), Saturno in Acquario, Nettuno in Pesci, che vi regaleranno delle belle soddisfazioni in famiglia e con le persone amiche. Se siete nati nella terza e nella prima decade cancerina, la configurazione astrale è per voi benefica in linea di massima. Solo Urano in Toro potrebbe creare qualche preoccupazione familiare o economica. Cerca di non essere troppo ansioso o pessimista e di fidarti del tuo istinto.

Leone:

dovrete affrontare la giornata con il classico sereno – variabile. Marte Vergine da oggi in ottimo aspetto per i nati nella seconda decade, facilita il cammino in ogni campo, specie in quello sociale e familiare. Potrete raccogliere i frutti del vostro impegno e delle vostre iniziative. Attenzione però alla Luna in Bilancia fino alle 16:00 e Mercurio nel vostro segno, e poi alla Luna in Scorpione e Urano nel segno dell’Ariete per il resto della giornata. Questi quadrati potrebbero rendervi più superficiali o vanitosi. Cerca di non essere troppo egocentrico o arrogante e di essere generoso con gli altri.

Vergine:

potrete contare su Marte e sulla Luna in Bilancia nel vostro segno fino alle 16:00, e poi sulla Luna in Scorpione per il resto della giornata. Questi astri vi daranno una grande capacità di risolvere rebus intricati e di fare resoconti perfetti. Potrete condividere il vostro sapere con gli altri e dimostrare la vostra intelligenza. Attenzione però all’opposizione tra la Luna in Bilancia e Nettuno, e poi all’opposizione tra la Luna in Scorpione e Venere per il resto della giornata. Queste opposizioni potrebbero rendervi più confusi o illusi. Potreste avere voglia di sognare ad occhi aperti, di fuggire dalla realtà o di idealizzare le persone. Cerca di non essere troppo ingenuo o fantasioso e di mantenere i piedi per terra.

Bilancia:

potrete godere della presenza della Luna nel vostro segno fino alle 16:00, che vi renderà più armoniosi e affabili. Potrete stare con il vostro partner o con una persona speciale, condividere i vostri sentimenti e godervi la compagnia. Questa è una buona giornata per risolvere eventuali conflitti o incomprensioni, sia in amore che in amicizia. Attenzione però all’opposizione tra la Luna e Giove in Ariete fino alle 16:00, e poi alla quadratura tra la Luna in Scorpione e Saturno per il resto della giornata. Queste sfide potrebbero portarvi a dei momenti di tensione o di indecisione. Cerca di non essere troppo dipendente o accomodante e di affermare la tua personalità.

Scorpione:

potrete beneficiare del passaggio della Luna nel vostro segno dalle 16:00, che vi farà scoprire la lettura e libri che non avreste mai pensato di leggere. Potrete anche contare sul buon rapporto tra la Luna e Saturno, Mercurio e Nettuno, che vi doteranno di sensibilità affettiva e di un intuito fenomenale. Potrete vivere delle situazioni profonde e intense, sia in famiglia che in amore. Attenzione però a Marte nel segno della Vergine, che potrebbe rendervi più gelosi o possessivi. Cerca di non essere troppo ossessivo o manipolatore e di rispettare la libertà degli altri.

Sagittario:

dovrete fare attenzione alla Luna in Bilancia fino alle 16:00, e poi alla quadratura tra la Luna in Scorpione e Marte per il resto della giornata. Potrete essere più più irrequieti o imprudenti. Potreste avere voglia di fare ciò che vi pare, senza preoccuparvi delle conseguenze o delle aspettative altrui. Questo può portarvi a delle situazioni stimolanti, ma anche a dei contrasti con le persone che vi stanno vicino. Cerca di non essere troppo avventato o irresponsabile e di tenere conto della realtà. In compenso potrete godere dell’opposizione tra la Luna in Bilancia e Urano nel vostro segno amico dell’Ariete fino alle 16:00, e poi dell’influenza di Giove in Ariete per il resto della giornata. Queste armonie vi renderanno più creativi e ottimisti. Potreste avere voglia di fare qualcosa di diverso dal solito, di mostrare al mondo le vostre idee e le vostre capacità.

Capricorno:

Potrete contare sulla Luna in Bilancia fino alle 16:00, e poi sulla Luna in Scorpione e Plutone per il resto della giornata. Questi influssi astrali vi renderanno più tranquilli e sicuri. Potrete stare nella vostra casa, nella vostra famiglia o nel vostro ambiente familiare, coccolarvi e rilassarvi. Questa è una buona giornata per occuparvi della vostra salute, della vostra igiene e del vostro ordine. Attenzione però al quadrato tra la Luna in Bilancia e Saturno fino alle 16:00, e poi all’opposizione tra la Luna in Scorpione e Venere per il resto della giornata. Queste sfide potrebbero rendervi più ambiziosi o determinati. Potreste avere voglia di raggiungere il successo, di dimostrare le vostre capacità e di sfidare i vostri rivali. Cerca di non essere troppo severo o autoritario e di essere collaborativo con gli altri.

Acquario:

Domani potrete godere della Luna in Bilancia e fino alle 16:00, e poi della Luna in Scorpione e Mercurio nel vostro segno amico del Leone per il resto della giornata. Queste situazioni astrali vi renderanno più comunicativi e socievoli. Potrete interagire con le persone intorno a voi, imparare cose nuove e divertirvi. Questa è una buona giornata per fare delle conversazioni interessanti, per leggere o scrivere qualcosa o per fare un viaggio breve. Attenzione però alla Luna in Bilancia e Saturno nel vostro segno fino alle 16:00, e poi al quadrato tra la Luna in Scorpione e Urano nel vostro segno per il resto della giornata. Questi quadrati potrebbero rendervi più irrequieti o eccentrici. Potreste avere voglia di fare ciò che vi pare, senza preoccuparvi delle conseguenze o delle aspettative altrui. Cerca di non essere troppo avventato o irresponsabile e di tenere conto della realtà.

Pesci:

Domani potrete beneficiare del trigono tra la Luna e Nettuno nel vostro segno fino alle 16:00, e poi del trigono tra la Luna in Scorpione e Saturno nel vostro segno amico dell’Acquario per il resto della giornata. Questi trigoni vi renderanno più tranquilli e sicuri. Potrete stare nella vostra casa, nella vostra famiglia o nel vostro ambiente familiare, coccolarvi e rilassarvi. Questa è una buona giornata per occuparvi della vostra salute, della vostra igiene e del vostro ordine. Attenzione però all’opposizione tra la Luna in Bilancia e Giove fino alle 16:00. Questa sfida potrebbe rendervi più confusi o illusi. Potreste avere voglia di sognare ad occhi aperti, di fuggire dalla realtà o di idealizzare le persone. Cerca di non essere troppo ingenuo o fantasioso e di mantenere i piedi per terra.

