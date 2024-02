Home

Oroscopo di oggi, domenica 11 febbraio 2024

10 Febbraio 2024

L’oroscopo di oggi, domenica 11 febbraio 2024: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 21 aprile)

La Luna in Pesci sosta alle spalle del vostro segno e rappresenta un invito a trascorrere una domenica tranquilla, rallentare il ritmo e rilassarvi il più possibile, anche in compagnia di amici e familiari. Dovete infatti ricaricare le batterie prima che inizi un’altra settimana intensa di lavoro. Al contempo, è un buon momento per liberarvi di qualcosa, ad esempio una vecchia e cattiva abitudine oppure di un progetto che non va né avanti né indietro. Certo, è più facile da dire che da fare ma potete riuscire. In amore, se siete in coppia, farete molti complimenti al partner che ricambierà. L’atmosfera è positiva ed è bello sentirsi supportati e apprezzati. Se siete single e avete incontrato recentemente una persona, mostrerete ampiamente il vostro interesse.

Toro (22 aprile – 20 maggio)

: La Luna in Pesci vi spinge a coltivare il vostro lato sociale. Se nei giorni passati vi siete un po’ isolati, sfruttate questa giornata per chiamare gli amici, dare vostre notizie e lanciare un invito. Stare in loro compagnia – e dei familiari – sarà una carezza all’anima ma è pur vero che anche voi siete sempre presenti, leali e generosi. In ogni caso, evitate di farvi carico di tutto: fate in modo che in famiglia ciascuno si assuma la sua parte di responsabilità. È domenica e, se non lavorate, avete anche voi il diritto di rilassarvi. In amore, se siete in coppia, nel quotidiano fate entrare l’imprevisto. Non c’è niente di meglio per ravvivare la relazione. Se siete single, innamorarvi sì, ma non della persona sbagliata. Non permettete a nessuno di giocare con i vostri sentimenti. Aprite gli occhi!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno):

Riguardo a qualsiasi situazione o progetto oppure obiettivo personale o di lavoro, cercate di essere flessibili, fidatevi dell’istinto e seguitelo: riuscirete a realizzare ciò che avete a cuore, prima di quanto pensiate. Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno potete decidere se, nonostante le difficoltà, ciò che desiderate è fattibile o rinunciare prima ancora di aver iniziato. Per avere il controllo totale sulla situazione e sui risultati che volete ottenere, tuttavia è indispensabile credere in voi stessi! In amore, se siete in coppia, se avete discusso, è la giornata giusta per fare pace. Una sola parola può cambiare tutto e voi sapete qual è. Ditela. Se siete single, se userete le parole giuste, la serata sarà molto piacevole, non tornerete a casa da soli.

Cancro (22 giugno – 22 luglio):

Sfruttate le vibrazioni della Luna in Pesci per parlare con una persona a cui volete bene di un suo atteggiamento sbagliato ma accompagnando ciò che direte con un tocco di dolcezza. Sul momento l’altro potrebbe sentirsi umiliato ma voi sapete che la sincerità è l’unica strada da seguire. Meglio che a dire alcune cose siate voi e non altre persone che lo farebbero in modo meno gentile. Al contempo, se state cercando di risolvere qualcosa ma non mostra segnali di cambiamento, non dovete mollare! In amore, se siete in coppia, con il partner l’accordo è quasi perfetto. La giornata è fatta di tenerezza e piccole attenzioni. Se siete single, se avete qualcuno nel mirino è un’ottima giornata per fare il primo passo. Prendete il coraggio a due mani ed esprimetevi.

Leone (23 luglio – 23 agosto):

Esaminare la vostra situazione attuale da una nuova prospettiva si rivelerà liberatorio. Nei prossimi giorni avrete degli incontri, delle conversazioni che saranno d’aiuto a cambiare le cose in meglio, otterrete delle risposte riguardo a qualsiasi problema fastidioso e risolverete. Evitate di credere, oggi, che ciò che pensate rispetto al futuro sia realistico: è solo frutto delle vostre paure senza un fondamento realistico. In amore, se siete in coppia, cercate di essere più attenti alle esigenze del partner. Le prove d’amore non devono essere a senso unico, anche la dolce metà ne ha diritto! Se siete single, le delusioni non devono essere un ostacolo agli incontri, vi permettono di crescere ed evolvere. Non fermatevi di fronte a una piccola contrarietà.

Vergine (24 agosto – 23 settembre)

Con la Luna in Pesci che sosta nel vostro settore delle relazioni, siete più altruisti del solito, la disponibilità ad ascoltare chi vi circonda è al massimo. Una persona cara potrebbe avere delle difficoltà ma non essere in grado di spiegare chiaramente il problema. Avrà bisogno del vostro aiuto e sa che siete gli unici ad aiutarla a trovare una via d’uscita. Insieme troverete una soluzione. Su un altro piano: avete voglia di avventura, di uscire dal solito quotidiano e darete un calcio a qualche abitudine. In amore, se siete in coppia, investirete al cento per cento nella relazione e nell’eros sarete più fantasiosi. Se siete single, fascino, ottimismo, gioia di vivere

Bilancia (24 settembre – 23 ottobre)

La vostra natura generosa oggi vi spingerà a mischiarvi in una litigata con l’intenzione di riportare la pace tra due persone. Atteggiamento che sarà di grande aiuto ma una volta dato il vostro contributo, uscite dalla situazione il prima possibile! Nel momento che troverete la soluzione, lasciate che gli altri se la sbroglino per conto loro. Non potete sistemare tutto per tutti. Fate la vostra parte e poi andate oltre. Concentratevi nuovamente, come è giusto, sulle vostre esigenze. In amore, se siete in coppia, è possibile che cambierete idea continuamente. Se sentite che le emozioni prendono il sopravvento, state un po’ per conto vostro. Se siete single, regna un po’ di confusione. Negli affari di cuore non sapete come muovervi. Aspettate che passi la dissonanza Mercurio-Nettuno.

Scorpione (24 ottobre – 22 novembre)

La Luna in Pesci annuncia una bella domenica, potreste sentirvi pronti a sperimentare un’idea che contribuirà a fare una piccola rivoluzione riguardo il vostro benessere o la vita domestica. Che si tratti di un oggetto o di nuove informazioni, potrebbero dare un’impronta diversa alla routine, farvi mollare quelle attività di cui ne avete abbastanza e che richiedono parecchio del vostro tempo. Oggi volete stare in compagnia di amici e familiari, uscire e divertirvi e lasciare tutto alle spalle. In amore, se siete in coppia, la relazione sta per avere uno sconvolgimento positivo. Mettete uno stop alla routine. Se siete single, apritevi alle emozioni, non dovete aver paura di provare esperienze diverse, eccitanti e stimolanti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Se alcune idee e opinioni contrastanti in casa potrebbero creare delle tensioni, essere motivo di discussioni interminabili, al contrario saranno invece utili nella vita sociale. Vi metteranno in grado di stringere una relazione frizzante e simpatica con una persona nuova. La diversità di vedute, infatti, porterà a un botta e risposta intelligente che accenderà belle emozioni e grazie alle energie positive che trasmetterete a chi vi circonda sarete in grado di esporre la vostra argomentazione con fascino ed eleganza. In amore, se siete in coppia, qualche cambiamento rafforzerà la complicità e la relazione. Mettete uno stop alla routine. Se siete single, se ne avete voglia oggi avete via libera dai pianeti e potete conquistare. Fate tutto ciò che vi sembra più giusto.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Una volta terminato un compito, un’attività date un’ultima occhiata: prima di concludere la giornata non dovete lasciare nulla in sospeso. È l’unico modo per tirare un profondo sospiro di sollievo e potervi dedicare a qualcosa di frivolo o quanto meno leggero senza provare il minimo senso di colpa. Portare a termine alcune cose può richiedere molto tempo, ma si tratta – e ne siete consapevoli – di tempo ben speso. In amore, se siete in coppia, per rafforzare il legame con il partner e portare calma e pace nella relazione, dovete moltiplicate l’impegno. Niente è insormontabile per due persone che si amano! Se siete single, dialogate e comunicate in modo tale da poter eliminare i vostri dubbi e tutte le incertezze.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Con la Luna in Pesci è una domenica in cui pensare soprattutto al vostro benessere e non ai problemi di chi vi circonda: oggi la priorità è quella di essere gentili e generosi con voi stessi. Concedetevi dei piccoli piaceri! Su un altro piano: nei prossimi giorni è possibile che un amico o un conoscente vi proponga di collaborare a un progetto di lavoro. Anche se potrebbe sembrare entusiasmante, prima di accettare dovete riflettere così da essere sicuri che sia veramente giusto per voi. In amore, se siete in coppia, se avete qualche preoccupazione o dubbio, parlatene con il partner: sarà comprensivo/a. Passerete una bella serata romantica. Se siete single, se una persona vi attrae, cosa aspettate a dichiararvi? Nessun rischio di di rimanere delusi, solo il rischio di essere felici. Lanciatevi senza esitare in questa nuova avventura d’amore.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La vostra voce interiore oggi dice la verità, dunque ascoltatela se vi mette in guardia da qualcuno o qualcosa. Potrebbe trattarsi di questioni di minore importanza come decidere quale film andare a vedere oppure riguardare questioni più importanti, ad esempio decidere se firmare o meno documenti legali. In ogni caso, seguite l’istinto ed evitate di cedere alla pressione, non importa quanto sia forte, di chi tenta di convincervi. In qualsiasi situazione dovete sentirvi a vostro agio! In amore, se siete in coppia, cercate di cambiare alcune abitudini che sono diventate noiose e che danneggiano la relazione.

L’oroscopo di oggi, domenica 11 febbraio 2024 è a cura di Astrid

# oroscopo di oggi, domenica 11 febbraio 2024

