Oroscopo di oggi, domenica 12 novembre 2023

12 Novembre 2023

L’oroscopo di oggi, domenica 12 novembre 2023: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 20 aprile):

giro di vite. Questa giornata vi porterà delle opportunità di crescita professionale che potrebbero cambiare in meglio la vostra situazione. Non aspettatevi però dei risultati immediati, ma piuttosto dei progressi graduali. Siate pazienti e perseveranti, e riuscirete a ottenere delle gratifiche importanti, come delle avanzamenti di carriera o dei riconoscimenti economici.

Toro (21 aprile – 20 maggio):

potreste avvertire una forte stanchezza che però non inciderà troppo negativamente sul lavoro, ma dovreste prestare molta più attenzione alle vicende finanziarie in questo periodo. La squadra sarà pronta a sostenervi nei momenti di maggiore difficoltà, nonostante qualche piccola diatriba in corso. Cercate di gestire al meglio le vostre risorse e di non sprecare denaro in cose superflue. Potreste ricevere dei consigli utili da una persona fidata.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno):

l’appagamento di queste due giornate di weekend potrebbero costituire una chiave di volta per sbloccare qualche affare decisamente sostanzioso. Avrete la possibilità di avere una buona dose di fortuna con il denaro. Potreste infatti trovare delle occasioni vantaggiose per investire, risparmiare o guadagnare. Sfruttate al meglio le vostre doti di comunicazione e di flessibilità per cogliere le opportunità che si presenteranno.

Cancro (22 giugno – 22 luglio):

la squadra di lavoro sarà unita da obiettivi comuni, ma anche da una amicizia molto importante. Vi sentirete sempre più realizzati anche individualmente. Avere un asso nella manica non da poco sarà possibile con una fortuna di questa portata. Potreste infatti scoprire di avere delle capacità nascoste o di poter contare su delle risorse inaspettate. Questo vi darà una marcia in più per affrontare le sfide che vi attendono.

Leone (23 luglio – 23 agosto):

dovrete essere molto più parsimoniosi ed evitare di fare troppe spese anche importanti. Sviluppare delle idee adesso potrebbe prepararvi il terreno per le mosse delle giornate successive, ma per ora ci saranno ostacoli e qualche insuccesso. Smaltire lo stress sarà altrettanto utile. Non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà, ma cercate di essere più prudenti e realistici. Fatevi aiutare da chi vi vuole bene e non isolatevi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre):

gli ostacoli sul lavoro si ridurranno ai minimi termini, e non avrete più rivali nel mondo del lavoro. Avrete tutta la grinta necessaria per un giro di vite eccezionale con la carriera. Avrete anche un rapporto simbiotico con la squadra professionale. Potrete infatti contare su una collaborazione efficace e armoniosa, che vi permetterà di raggiungere dei risultati eccellenti. Sarete apprezzati per la vostra competenza e la vostra precisione.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

riacquisterete una forte autostima e intraprendenza sul lavoro che sarà ampiamente apprezzato dai colleghi e dai capi. Ora avrete anche una bella allegria che coinvolgerà moltissime persone attorno a voi. Le energie saranno in aumento, in contrasto alle aspettative. Questa giornata vi regalerà delle sorprese piacevoli e delle conferme importanti. Sarete in grado di affrontare le sfide con equilibrio e diplomazia, e di creare delle relazioni positive e costruttive.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre):

le energie si esauriranno molto facilmente e di conseguenza anche la voglia di mettervi in gioco. Questo weekend si concluderà con un po’ di pigrizia, un po’ di noia e con una voglia di vedere qualche serie lasciata in sospeso oppure leggere un libro. Non vi preoccupate troppo, a volte è bene concedersi un po’ di relax e di distrazione. Cercate però di non trascurare del tutto le vostre responsabilità e di non chiudervi in voi stessi. Potreste infatti perdere delle occasioni interessanti o dei contatti utili.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre):

la fortuna al momento non sarà dalla parte degli affari del vostro segno zodiacale. Potreste trovare molto deludente un progetto su cui avete creduto a lungo. Non lasciatevi abbattere, ma cercate di essere più realistici e prudenti. Non tutti i sogni si avverano, ma questo non significa che dobbiate rinunciare alle vostre aspirazioni. Cercate di imparare dagli errori e di non ripeterli. Fatevi guidare dalla vostra saggezza e dalla vostra generosità.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio):

qualche sforzo in più sarà doveroso nei confronti della squadra. L’atteggiamento professionale che avete assunto nel corso della settimana potrebbe portarvi a molto poco. I risultati saranno piuttosto limitati. Datevi del tempo per staccare un po’ dallo stress. Non siate troppo rigidi e severi con voi stessi e con gli altri. Cercate di essere più flessibili e collaborativi, e di apprezzare i piccoli successi. Potreste scoprire che il lavoro di squadra può essere più gratificante e divertente di quanto pensiate.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio):

farete affari che vi permetteranno di avere uno stile di vita molto più concessivo rispetto a quello che avete vissuto finora. Avrete delle belle responsabilità che si accompagneranno a soddisfazioni straordinarie. Il lavoro non vi stancherà di certo in questo weekend. Al contrario, vi darà delle motivazioni e delle energie in più. Sarete in grado di innovare e di creare delle soluzioni originali e brillanti. Sarete anche molto apprezzati per la vostra creatività e la vostra visione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo):

avrete un periodo di fine settimana decisamente positivo con dei guadagni davvero straordinari. Il vostro benessere andrà di pari passo con l’evoluzione della vostra carriera. Agirete sul lavoro con una intraprendenza del tutto nuova. Sarete infatti più determinati e coraggiosi, e non vi lascerete intimidire da nulla. Sarete anche più intuitivi e sensibili, e saprete cogliere le opportunità che si presenteranno. Sarete in sintonia con voi stessi e con gli altri.

L’oroscopo di oggi, domenica 12 novembre 2023 è a cura di Astrid

