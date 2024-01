Home

Oroscopo di oggi, domenica 14 gennaio 2024

13 Gennaio 2024

L'oroscopo di oggi, domenica 14 gennaio 2024: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile):

Bella domenica di gennaio che vede in primo piano i rapporti tra parenti. Bambini se ne avete possono divertirvi, ma anche darvi pensieri con i loro bizzarrie e, se accudite anziani in casa, sono possibili intemperanze anche da parte loro. La Luna in Pesci, significatrice dei sogni e delle emozioni profonde, vi invita a esplorare il lato più intimo delle vostre relazioni.

Toro (20 aprile – 20 maggio):

Mercurio rientrato da oggi alle ore 4,00 nel segno amico del Capricorno è il paladino dei vostri successi. Anche la Luna dai Pesci è bella e nei vostri sogni notturni vi mette in contatto con immagini di luoghi di viaggio e di campagna confortevoli, di luoghi di pace e di ristoro. Approfittate di questa energia positiva per pianificare nuove avventure e rinnovare il vostro spirito.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno):

Giornata domenicale di dinamici contatti e di globale concordanza con le persone a cui voi volete bene. La Luna in Pesci, pur dissonante, vi dona sonni vivaci che vi rendono capaci di raffigurare immagini di luoghi di abitazione, visti dall’esterno in cui il vostro Io giocondo può trovare nuove ispirazioni. Siate aperti a nuove idee e connessioni.

Cancro (21 giugno – 22 luglio):

Godete in questa domenica di metà gennaio del consistente appoggio della Luna, luminare notturno significatore di intuizione, dal segno amico dei Pesci, che vi consente di gestire situazioni (anche complesse), le quali si verificano nel quotidiano usando una forza di empatia e comprensione. Troverete comfort nell’aiutare gli altri.

Leone (23 luglio – 22 agosto):

Assetto planetario tutto sommato positivo in questa domenica centrale di gennaio. Venere si trova in uno dei segni vostri amici, il segno di Fuoco del Sagittario. Tuttavia, il duo Giove – Urano tende a ostacolarvi e a non farvi disporre di tutte le frecce che vorreste al vostro arco. Concentratevi sulla stabilità e cercate di mantenere l’equilibrio nelle vostre relazioni.

Vergine (23 agosto – 22 settembre):

Mercurio, Marte, il Sole e Plutone occupano simultaneamente il segno vostro amico sulla ruota dello Zodiaco del Capricorno e migliorano la salute e la forma fisica, la razionalità e la grinta. E il profilo dei transiti di questa domenica è estremamente benefico e positivo, con opportunità di crescita personale e professionale. Sfruttate al massimo questa fase favorevole.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

Venere nel segno amichevole, espansivo, conviviale del Sagittario continua a spalleggiarvi dandovi la possibilità di agire in modo intelligente e misurato, specie in famiglia e nei contesti amichevoli, dove vi distinguerete per essere il centro di gruppi e comitive. Marte, pianeta dell’azione, vi invita a prendere iniziative con determinazione per ottenere i risultati desiderati.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

Un bel Mercurio ritornato positivo dal Capricorno, vi aiuta a tenere le redini di alcune situazioni familiari e patrimoniali nelle vostre mani con discreta energia. Nettuno, molto a suo agio, in un segno congeniale allo Scorpione nello schema zodiacale, i Pesci, vi dona un umore creativo e sognante. Siate aperti alle opportunità che il destino potrebbe presentarvi.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

Una splendida Venere continua la sua sosta benefica nel vostro segno, consentendovi di agire con coerenza e rapidità in molti settori della vostra vita, ma in special modo in quello dei rapporti familiari e amicali. Favorite le relazioni con sorelle e fratelli e l’intesa con persone vicine a voi. Approfittate di questa fase armoniosa per rafforzare i legami affettivi.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

Mercurio ritorna nel vostro segno e si unisce alla positività globale di Urano, Nettuno, Marte, Plutone, Saturno e il Sole che continuano a rallegrarvi complessivamente producendo buona salute, grinta vitale, razionalità. Non manca un apporto consistente di sana concretezza che vi permette di affrontare le sfide con determinazione.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio):

Domenica fortunata per voi. I tre pianeti governatori dell’Aquario, Saturno, Nettuno e Plutone, si trovano in buon aspetto e rispettivamente dai due segni buon vicini di Pesci e Capricorno. Specie se siete nati nella terza decade, avrete la possibilità di giocare mosse vincenti nelle vostre relazioni personali e professionali.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo):

Molti corpi celesti sono per voi positivi in questa nuova domenica dell’anno 2024 che si è da poco aperto. Solo Venere vi contrasta, ma giusto per provocarvi dal Sagittario. Giove e Urano e Mercurio e Plutone sono in angolo positivo e pertanto vi possono aiutare a risolvere qualche questione importante. Approfittate di questa energia positiva per concentrarvi sulle vostre aspirazioni e obiettivi.

L'oroscopo di oggi, domenica 14 gennaio 2024 è a cura di Astrid

