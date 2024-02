Home

17 Febbraio 2024

Oroscopo di oggi, domenica 18 febbraio 2024. Ariete, Aquario e Bilancia al top, sfide per Leone e Scorpione

L’oroscopo di oggi, domenica 18 febbraio 2024, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile) ★★★★★:

Questa domenica si apre con un cielo sereno per gli Arieti. L’influenza positiva di Venere e della Luna promette un giorno carico di entusiasmo e passione. Nel campo amoroso, sarete travolti da un’ondata di romanticismo, con la vostra energia vitale che si riversa verso il partner. L’amore sarà il motore principale della giornata, consentendovi di esprimere apertamente i vostri sentimenti. Sul fronte lavorativo, Marte in sestile vi fornirà l’energia e la determinazione necessarie per affrontare le sfide con coraggio e assertività, portando a termine i vostri progetti con successo.

Toro (20 aprile – 20 maggio) ★★★:

Per i nativi del Toro, la giornata si presenta con una certa quiete. Anche se l’atmosfera romantica potrebbe non essere al massimo, grazie alla posizione di Marte e Mercurio, sarete in grado di mantenere una stabilità nel vostro rapporto amoroso. È importante concentrarsi sulla comunicazione e sulla comprensione reciproca per superare eventuali ostacoli. Sul fronte lavorativo, la determinazione data da Giove e Saturno vi aiuterà a perseguire i vostri obiettivi con costanza, anche se è consigliabile non alzare troppo l’asticella delle aspettative.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno) ★★★★:

Oggi potreste sentire un po’ di tensione nel campo amoroso, con Venere che mette alla prova la vostra emotività. Tuttavia, grazie a Mercurio, sarete in grado di gestire le vostre emozioni e di mantenere una comunicazione chiara con il vostro partner. Sul versante professionale, l’energia di Marte vi permetterà di affrontare le sfide con slancio e creatività, portando fresche idee e soluzioni innovative.

Cancro (21 giugno – 22 luglio) ★★★:

I Cancro vivranno una giornata all’insegna della vitalità e dell’ottimismo. In amore, la stabilità ritrovata porterà una nuova linfa al vostro rapporto, con possibilità di pianificare il futuro insieme. Sul fronte lavorativo, l’entusiasmo e la determinazione vi permetteranno di realizzare progetti di successo, ottenendo riconoscimenti e soddisfazioni.

Leone (23 luglio – 22 agosto) ★★:

Questa domenica potrebbe presentare qualche sfida emotiva per i nativi del Leone, con la Luna e Venere che si contrappongono. Tuttavia, grazie alla vostra forza interiore e alla determinazione, sarete in grado di affrontare qualsiasi ostacolo con grinta e risolutezza. Nel campo lavorativo, potreste sentirvi un po’ frenati, ma con la vostra tenacia riuscirete comunque a raggiungere i vostri obiettivi con successo.

Vergine (23 agosto – 22 settembre) ★★★:

Per i Vergine, la giornata si preannuncia tranquilla e positiva. Anche se potrebbero esserci alcuni piccoli intoppi nelle relazioni amorose, sarete in grado di superarli con la vostra dedizione e impegno. Sul versante professionale, continuerete a dimostrare la vostra meticolosità e il vostro senso di responsabilità, ottenendo risultati soddisfacenti e riconoscimenti meritati.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre) ★★★★★:

Quest’oggi si prospetta come una giornata eccezionale per i Bilancia, con il sostegno di diverse influenze astrali favorevoli. Grazie a Venere infatti, in amore, il vostro fascino irresistibile sarà al massimo, attirando l’attenzione del partner o potenziali nuovi incontri. Sul fronte lavorativo, sarete pieni di creatività e ispirazione, portando avanti progetti con entusiasmo e determinazione.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre) ★★:

Per gli Scorpione, la giornata potrebbe presentare alcune sfide nelle relazioni amorose, con Venere in quadratura che potrebbe causare piccole incomprensioni. Tuttavia, grazie alla vostra determinazione e alla vostra capacità di adattamento, sarete in grado di superare qualsiasi difficoltà. Sul versante professionale, l’energia e la passione che mettete nel vostro lavoro vi porteranno a ottenere risultati significativi e a superare gli ostacoli con successo.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre) ★★★:

Oggi potreste sperimentare alcune fluttuazioni emotive, con la Luna e Venere che si contrappongono. Tuttavia, grazie alla vostra resilienza e al vostro ottimismo innato, sarete in grado di affrontare qualsiasi alti e bassi con saggezza e determinazione. Sul fronte lavorativo, sarete pieni di energia e creatività, portando avanti i vostri progetti con slancio e dedizione.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio) ★★★★:

Per i Capricorno, questa domenica promette stabilità e successo in amore, con la vostra relazione che si rafforza e si consolida. Sul versante professionale, sarete in grado di gestire le sfide con calma e determinazione, ottenendo risultati positivi e avanzando verso i vostri obiettivi con fiducia e sicurezza.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio) ★★★★★:

Questa giornata sarà piena di gioia e felicità per gli Acquario, con la vostra relazione che si rafforza e si arricchisce di momenti speciali. Sul fronte lavorativo, sarete pieni di energie e idee innovative, portando avanti i vostri progetti con entusiasmo e determinazione.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo) ★★★:

Per i Pesci, questa domenica potrebbe presentare alcune sfide emotive, con la Luna in quadratura che potrebbe causare piccoli attriti nelle relazioni personali. Tuttavia, grazie alla vostra sensibilità e alla vostra compassione, sarete in grado di superare qualsiasi ostacolo con amore e comprensione. Sul versante professionale, continuerete a dimostrare la vostra creatività e intuizione, ottenendo risultati positivi e avanzando verso i vostri obiettivi con fiducia e determinazione.

L’oroscopo di oggi, domenica 18 febbraio 2024 è a cura di Astrid

