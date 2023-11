Home

19 Novembre 2023

L'oroscopo di oggi, domenica 19 novembre 2023: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile):

La giornata di domenica si presenta con una relativa tranquillità, grazie al sostegno armonico della Luna in sestile. Tuttavia, l’influenza sfavorevole di Venere in opposizione suggerisce di evitare eccessi. Nel campo lavorativo, sarete immersi in un vortice di progetti e impegni, ma la positiva influenza di Mercurio in trigono vi assisterà nell’organizzazione di un piano d’azione efficace. Il voto per questa giornata è di 7️⃣.

Toro (20 aprile – 20 maggio):

Purtroppo, le previsioni astrali per il Toro non rispecchiano appieno l’auspicio di un periodo favorevole. Anche nella sfera amorosa, la situazione appare incerta. Tuttavia, con Mercurio ora favorevole e l’assistenza di Giove nel settore professionale, si intravede una stabilità in arrivo. Fate attenzione, alcuni progetti potrebbero non procedere come desiderato. Il voto per questa giornata è di 6️⃣.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno):

Una domenica attiva per i Gemelli, nonostante l’opposizione di Mercurio, che potrebbe influire sulla vostra produttività. Nell’ambito amoroso, Luna e Venere creano un’atmosfera confortevole. Sia che siate single che impegnati, le emozioni saranno al centro della giornata. Il consiglio è di essere diligenti e di non affrettarsi nel portare a compimento i vostri progetti. Il voto per questa giornata è di 7️⃣.

Cancro (21 giugno – 22 luglio):

Evitate di fare distinzioni in famiglia o all’interno della vostra relazione sentimentale, poiché ciò non aiuterà a costruire buoni legami. Equilibrio è la chiave, e riconoscere l’impegno degli altri, sia nella vita familiare che sul lavoro, sarà essenziale. Sebbene possiate affrontare una giornata intensa, gestire le relazioni sarà fondamentale. Il voto per questa giornata è di 5️⃣.

Leone (23 luglio – 22 agosto):

Nonostante la Luna in quadratura, la vostra forza risiede nell’ambito familiare. In amore, l’efficacia potrebbe essere leggermente compromessa, ma progetti lavorativi importanti richiederanno la vostra abilità gestionale. Affrontate le sfide con determinazione. Il voto per questa giornata è di 7️⃣.

Vergine (23 agosto – 22 settembre):

La configurazione astrale complessivamente positiva promette tranquillità e momenti romantici nella vita sentimentale. In ambito lavorativo, non abbiate paura di investire un po’ di più nei vostri progetti, specialmente se ritenete che possano portare benefici concreti. Il voto per questa giornata è di 8️⃣.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

La sfera sentimentale brilla di positività grazie all’armonia tra Luna e Venere. Sia che siate single che in coppia, mostrate una forte fiducia nelle persone per voi più importanti. Sul lavoro, Mercurio in sestile indica la via migliore per avviare nuovi progetti. Il voto per questa giornata è di 8️⃣.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

La giornata di domenica non si presenta particolarmente esaltante in ambito amoroso. La Luna in quadratura mette in evidenza alcuni aspetti negativi della vostra storia d’amore. Se siete single e provenite da una recente rottura, non sarà facile superare questo periodo. In ambito lavorativo, Marte porterà energia, ma concentratevi su progetti che possono darvi vantaggi concreti. Il voto per questa giornata è di 6️⃣.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

Le previsioni astrali per il Sagittario sono positive. In amore, Venere sorriderà dal segno della Bilancia, portando pace e stabilità grazie al sostegno della Luna. Sul fronte professionale, i vostri progetti procederanno senza particolari intoppi, grazie all’azione favorevole di Mercurio in congiunzione. Siate prudenti nelle discussioni, evitando conflitti non necessari. Il voto per questa giornata è di 8️⃣.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

Idee innovative emergono sul fronte professionale, e l’assistenza di Giove in trigono apre la strada a nuove opportunità. Tuttavia, in amore, la Luna in quadratura rende la giornata un po’ difficile per la sfera sentimentale. Resistete alla tentazione di prendere distanze, cercate invece di comprendere le dinamiche della vostra relazione. Il voto per questa giornata è di 6️⃣.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio):

La configurazione astrale vede la Luna e Venere favorevoli, portando un bel periodo per investire tempo ed energie nelle relazioni, soprattutto se nati nella seconda decade. Sul fronte lavorativo, Mercurio vi assiste, ma con Giove e Marte negativi, non tutto procederà per il verso giusto. Mantenete la prudenza e gestite le sfide con saggezza. Il voto per questa giornata è di 7️⃣.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo):

La giornata di domenica si presenta discreta per i Pesci nella sfera sentimentale. Anche se le influenze astrali non sono particolarmente incisive, sentirete vicinanza con la persona amata. In ambito lavorativo, fate attenzione a Mercurio in quadratura. Nonostante Saturno, Giove e Marte siano favorevoli, evitate di correre troppi rischi e pianificate con cautela. Il voto per questa giornata è di 7️⃣.

