Home

Oroscopo

Oroscopo Oggi

Oroscopo di oggi, domenica 21 gennaio 2024

Oroscopo Oggi

20 Gennaio 2024

Oroscopo di oggi, domenica 21 gennaio 2024

Oroscopo di oggi, domenica 21 gennaio 2024

L’oroscopo di oggi, domenica 21 gennaio 2024: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile):

Anche se credete che i vostri sentimenti siano ormai palesi e che le persone abbiano capito di che pasta siete fatti, non c’è mai limite alla possibilità di manifestare il proprio affetto! Soprattutto da persone come voi, ossia poco larghi di smancerie, non è mai rifiutato un comportamento un pochino più intimo o romantico, quindi non ritraetevi perché vi porterà solo benefici. Oggi potrebbe essere il momento ideale per sorprendere il vostro partner con gesti inaspettati che rafforzeranno il legame.

Toro (20 aprile – 20 maggio):

La vostra immagine è quella che è, ma di questi tempi non potete proprio pretendere che le cose vadano in modo differente, a meno che non proviate voi a dare una svolta positiva al vostro comportamento. Mettendovi in mostra ed essendo portatori di valori positivi, potreste cambiare quello che non vi piace che gli altri credano di vedere in voi, togliendo ed allontanando commenti e pettegolezzi! Oggi è un’ottima giornata per lavorare su voi stessi e fare una lista di obiettivi positivi da perseguire.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno):

Cercate di prendere tutto il buono da questa giornata. Non sapete come fare? Basterà apprezzare ogni momento, sorridere quando vi sorrideranno e godersi i momenti di serenità. Poggiate un attimo il vostro cellulare e lo capirete. Talvolta siete troppo immersi nei vostri pensieri, negli affari, e non alzate mai la testa per ammirare ciò che avete intorno. Un semplice paesaggio potrebbe migliorare il vostro umore, senza nemmeno accorgervene. Oggi, provate a staccare la spina dai dispositivi elettronici e godetevi la bellezza del mondo che vi circonda.

Cancro (21 giugno – 22 luglio):

Avete delle piccole idee che potrebbero migliorare il vostro lavoro, tuttavia non dovrete affrettarvi a comunicarle. Cercate prima di capire se siano concretamente realizzabili e quali siano le tempistiche. Saltare subito alle conclusioni potrebbe portarvi a sbagliare qualcosa. Anche in famiglia dovreste evitare di voler subito risolvere una questione. Dovreste prima parlarne e capire quali siano le esigenze di tutti, poi procedere secondo coscienza e non secondo convenienza! Oggi, prendetevi il tempo per riflettere prima di prendere decisioni importanti sia sul lavoro che in famiglia.

Leone (23 luglio – 22 agosto):

Giornata di grandi discussioni a lavoro. Vi dovrete confrontare con colleghi, clienti, fornitori o superiori, e non potrete permettervi colpi di testa. Dovete restare calmi e cercare di sviscerare tutte le opzioni a disposizione. Avete molte soluzioni, ma nemmeno voi sapete quale sia quella più conveniente, se non ne parlerete prima. Soltanto la vostra cooperazione potrà fare in modo che vi sia una via di percorrenza a senso unico, che seguiranno tutti con piacere. Oggi, cercate di essere diplomatici e ascoltate le opinioni degli altri prima di prendere decisioni importanti.

Vergine (23 agosto – 22 settembre):

Prenotate una cena, un cinema o una vacanza. Cercate di evadere al più presto dalla routine, perché non fa per voi. In questo momento avete bisogno di svago, di distrarvi, quindi datevi da fare. Anche la persona che vi è vicino vi ringrazierà per questo, perché sarà il miglior modo per avvicinarsi. Se questi tempi sono stati duri per entrambi, è proprio il caso di concedersi un premio, anche piccolo, che possa ristabilire l’armonia. Oggi, pianificate qualcosa di speciale per trascorrere del tempo di qualità con la persona cara e rigenerare la vostra connessione.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

Se non siete pienamente convinti dell’avventura che volete intraprendere, allora dovreste darvi uno stop in questa giornata, nella quale potreste rischiare molto. Non dovete essere avventati, perché l’avventatezza è una caratteristica che non vi si addice. Al contrario, bisognerebbe prendere tutte le precauzioni possibili per evitare errori. Ne avete già commessi abbastanza e non c’è bisogno di aggravare certe situazioni. Oggi, riflettete attentamente su ogni passo che state per compiere e assicuratevi di essere pienamente convinti prima di procedere.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

Provate a dare migliori spiegazioni alle persone che avete tralasciato in questo periodo. Altrimenti non vi crederanno più. Avete usato troppe volte le stesse giustificazioni, che ora risulteranno poco credibili. Cercate semplicemente di ammettere che non avete avuto molta voglia di socializzare e di condividere gli aspetti della vostra vita con gli altri. I vostri amici più sinceri vi perdoneranno. Oggi, apritevi alle relazioni sociali e cercate di chiarire eventuali malintesi con coloro che vi sono vicini.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

Vi siete fermati sul più bello. Avevate preso un buon ritmo per raggiungere i vostri obiettivi, ma improvvisamente avete rinunciato. Anche se il vostro è uno stop temporaneo, non vuol dire che sarà meno incisivo. Alcune persone contavano su di voi, sul fatto che avreste messo forza e coraggio in tutte le vostre attività. Non potete deluderli, riprendetevi e riprendete la scalata verso il successo. Oggi, riprendete in mano i vostri progetti e dedicatevi con determinazione a perseguire i vostri obiettivi.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

Cercate di adeguarvi in fretta in questa giornata, le persone intorno a voi non potranno perdere il proprio tempo spiegandovi che cosa dobbiate fare. Dovete lasciarvi trasportare dalla corrente, per una volta non accadrà nulla di irreparabile. Anzi, salverete la vostra immagine, che altrimenti sarebbe a repentaglio. Forse non vi siete preparati abbastanza per oggi, ma vi servirà da lezione. Oggi, cercate di essere flessibili e adattatevi alle circostanze senza opporvi troppo, potreste trovare soluzioni inaspettate.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio):

Non discutete troppo su cose ovvie, che non vi riguardano oltretutto. Cercate invece di produrre quanto più potete. A lavoro potrebbe essere indispensabile dimostrarsi attenti e veloci, per dare una buona impressione. Siete capaci di fare molto, ma ogni tanto vi fermate per questioni futili e di poco spessore. Questo potrebbe essere un punto a vostro sfavore per il futuro. Oggi, concentratevi sulle attività che richiedono la vostra attenzione e dimostrate la vostra competenza.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo):

Non potete lamentarvi di come stiano andando le cose, siete stati molto fortunati e dovreste esserne coscienti. Le persone accanto a voi vi stanno dando grande forza, ma i primi a dover essere convinti della propria strada siete voi. Non disperate inutilmente, quando il vostro sogno nel cassetto si sta per realizzare. Nessuno in questa giornata dovrà fare il muso lungo, perché ci sarà solo da festeggiare. Oggi, godetevi i successi che avete ottenuto e condividete la gioia con coloro che vi sono vicini.

L’oroscopo di oggi, domenica 21 gennaio 2024 è a cura di Astrid

#Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci

#oroscopodelgiorno #oroscopo21gennaio2024 #oroscopooggi #oroscopo #astrologia #astri #zodiaco #segnizodiacali #

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin