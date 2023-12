Oroscopo di oggi, domenica 24 dicembre 2023

Home

Ariete (21 marzo – 19 aprile):

Una vigilia di Natale splendida attende la vostra relazione di coppia. Grazie a Venere, la pace e il romanticismo abbondano, rendendo il vostro rapporto ricco di momenti belli. Sul fronte lavorativo, nonostante qualche incombenza da risolvere, riuscirete a portare a termine i vostri progetti in tempo. Voto – 8️⃣

Toro (20 aprile – 20 maggio):

In questa domenica, la sfera sentimentale vi vede ancora influenzati da Venere. Nonostante la mancanza di grande complicità con il partner, in questa vigilia di Natale sarete più morbidi. Sul fronte lavorativo, grazie a Giove e Saturno, otterrete risultati talvolta superiori alle aspettative. Voto – 7️⃣

Gemelli (21 maggio – 20 giugno):

L’oroscopo prevede un periodo migliore sul fronte sentimentale oggi. La Luna nel vostro cielo vi permetterà di trascorrere le feste serenamente con il partner. In ambito professionale, pur avendo alcuni problemi da risolvere, è il momento di mettere da parte le preoccupazioni e concentrarsi sul benessere proprio e degli altri. Voto – 7️⃣

Cancro (21 giugno – 22 luglio):

Sarà una domenica serena e piacevole in amore per voi. Venere regalerà dolci emozioni in famiglia e con il partner. Nel lavoro, finalmente i vostri progetti procederanno come previsto, e riuscirete a trovare la quadra. Voto – 8️⃣

Leone (23 luglio – 22 agosto):

La vigilia di Natale si presenta con sfaccettature diverse per voi nativi del segno. In amore, la Luna e Venere potrebbero essere in contrasto, rendendo non sempre vantaggioso il vostro rapporto. Sul fronte lavorativo, grazie a Mercurio e Marte, otterrete buoni risultati, ma cercate di non avere fretta. Voto – 6️⃣

Vergine (23 agosto – 22 settembre):

Le previsioni astrali sono sufficienti nel complesso. In amore, Venere sarà favorevole, ma attenzione a qualche incomprensione causata dalla Luna. Nel lavoro, la creatività potrebbe essere in calo, forse è il momento di distrarsi un po’. Voto – 6️⃣

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

La sfera sentimentale si presenta gradevole in questa vigilia di Natale. Coccolati dalla Luna in trigono, avrete un buon senso e romanticismo verso la persona amata. Nel lavoro, porterete avanti i progetti con impegno, ottenendo risultati spesso sopra le aspettative. Voto – 8️⃣

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

Una domenica piacevole vi attende sul fronte sentimentale. Venere vi permetterà di vivere momenti piacevoli con il partner. Sul lavoro, nonostante sia una giornata leggera, sarà comunque produttiva, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto – 8️⃣

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

Con Marte e Mercurio in congiunzione nel vostro cielo, prospererete sul fronte professionale. Le buone idee arriveranno, portandovi belle soddisfazioni nel prossimo periodo. Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna sarà in opposizione, rendendo difficile mantenere l’armonia in coppia. Voto – 7️⃣

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

Sarete soddisfatti del vostro rapporto, godendovi serenamente le imminenti feste con momenti piacevoli con il partner. Nel lavoro, avrete la situazione sotto controllo e otterrete buoni risultati. Voto – 8️⃣

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio):

La sfera sentimentale è godibile grazie alla Luna in trigono, che porta armonia al vostro rapporto nonostante Venere sia in quadratura. In ambito lavorativo, è un periodo di crescita per voi, con la voglia di rendere proficuo il vostro impegno. Voto – 7️⃣

Pesci (19 febbraio – 20 marzo):

Con la Luna in quadratura dal segno dei Pesci, il rapporto con la persona amata potrebbe non essere particolarmente affiatato. Tuttavia, con Venere ancora a favore, potrete godere di una bella relazione dimostrando impegno e interesse verso il partner. Nel lavoro, evitate rischi considerando Marte e Mercurio in cattivo aspetto. Voto – 6️⃣

L’oroscopo di oggi, domenica 24 dicembre 2023 è a cura di Astrid

