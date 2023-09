Home

Oroscopo di oggi, domenica 24 settembre 2023: ecco cosa ti riservano gli astri

24 Settembre 2023

24 Settembre 2023

Oroscopo di oggi, domenica 24 settembre 2023: ecco cosa ti riservano gli astri

Oggi la giornata sarà influenzata da alcuni aspetti planetari favorevoli e sfavorevoli, che potranno rendere il vostro umore e il vostro modo di relazionarvi con gli altri più o meno armonioso. Ora, esploriamo cosa hanno in serbo gli astri per i nostri segni zodiacali oggi:

Ariete:

Oggi potreste sentirvi un po’ frustrati o malumoreti, perché le cose non andranno come desiderate. Potreste fare troppe riflessioni, che vi esauriranno le energie. È importante rallentare e recuperare il vostro equilibrio emotivo. Siete portati verso l’azione, ma oggi cercate di accogliere coloro che non dispongono della vostra stessa energia. In amore, potreste avere delle difficoltà a comunicare con il vostro partner, che potrebbe non capire le vostre esigenze. Cerca di essere più paziente e comprensivo e di non pretendere troppo. Se siete single, potreste avere delle occasioni interessanti, ma dovrete essere selettivi e prudenti. In lavoro, potrete affrontare delle sfide o dei problemi, che richiederanno la vostra determinazione e la vostra creatività.

Toro:

Oggi potrete continuare a seguire i vostri piani con l’entusiasmo di ieri, poiché buone cose sono all’orizzonte. La vostra mente è un po’ dispersa e faticate a trovare una certa calma. Dovreste dedicare più tempo all’esercizio fisico, che vi aiuterà a liberarvi dallo stress. Fate attenzione al surriscaldamento mentale. Semplicemente rallentate il flusso dei vostri pensieri. In amore, potrete godere di una buona armonia con il vostro partner, condividendo progetti e sogni per il futuro. Se avete voglia di divertirvi o di cambiare aria, questo è il momento giusto per organizzare una gita o una vacanza insieme. Se siete single, potrete soddisfare diversi piccoli desideri: gesto non affatto infantile, ma che potrebbe contribuire a rendere il periodo molto migliore. In lavoro, potrete dimostrare le vostre qualità e le vostre competenze, ottenendo dei risultati soddisfacenti.

Gemelli:

Oggi potrete esprimere liberamente la vostra creatività e la vostra originalità. Uscite dalla vostra zona di comfort e sfruttate appieno il momento presente! D’altra parte, la vostra salute sarà altalenante. L’importante sarà bilanciare le attività durante la giornata. È il momento di affrontare una conversazione difficile, che potrebbe portarvi a delle soluzioni inaspettate. In amore, potrete godere di una buona sintonia con il vostro partner, grazie alla vostra capacità di comunicare e di scherzare. Se avete dei progetti in comune, questo è il momento giusto per realizzarli. Se siete single, potrete usare il vostro fascino e la vostra chiarezza di idee per avvicinare e conquistare chi vi interessa. In lavoro, potrete dimostrare le vostre qualità e le vostre competenze, proponendo dei cambiamenti positivi che saranno accolti con favore.

Cancro:

Oggi potreste vivere una giornata abbastanza tranquilla, senza particolari scosse o sorprese. In amore, potrete contare su una buona dose di sensibilità e dolcezza, che vi porterà a essere più disponibili verso il partner. Se ultimamente avete mostrato distacco e freddezza, d’ora in poi sentirete un forte desiderio di ravvivare la vita di coppia. Questo è il momento ideale per risvegliare passioni sopite e rafforzare il legame. Per i single, la giornata si prospetta rilassata e positiva, con una buona dose di attivismo. Sarete svegli e motivati, pronti a mettere in pratica idee vincenti, anche se alcune richiederanno impegno costante. Nel lavoro, avrete facilità nel farvi valere, conquistare posizioni di prestigio o mettervi in evidenza. Sarà un’ottima giornata per affrontare eventuali questioni con un certo successo.

Leone:

Oggi dovrete affrontare la giornata con il classico sereno – variabile. Un pianeta amico vi facilita il cammino in ogni campo, specie in quello sociale e familiare. Potrete raccogliere i frutti del vostro impegno e delle vostre iniziative. Attenzione però a un altro pianeta contrario, che potrebbe rendervi più superficiali o vanitosi. Cerca di non essere troppo egocentrico o arrogante e di essere generoso con gli altri. In amore, potreste trovare una persona che vi apprezza per il vostro carisma e la vostra creatività. In lavoro, potrete mettere in mostra le vostre doti di leadership e di organizzazione.

Vergine:

Oggi potrete contare su un pianeta amico, che vi darà una grande capacità di risolvere rebus intricati e di fare resoconti perfetti. Potrete condividere il vostro sapere con gli altri e dimostrare la vostra intelligenza. Attenzione però a un altro pianeta contrario, che potrebbe rendervi più critici o esigenti. Potreste avere voglia di migliorare le vostre relazioni, ma anche di trovare dei difetti o delle mancanze negli altri. Cerca di non essere troppo pignolo o severo e di essere tollerante con gli altri. In amore, potreste vivere una fase di chiarimento o di confronto con il vostro partner. In lavoro, potreste avere delle opportunità di apprendimento o di formazione.

Bilancia:

Oggi potreste essere un po’ troppo sensibili e difensivi, cercando di mettere le cose nella giusta prospettiva. Potreste essere un po’ troppo irrequieti e avere bisogno di rallentare. Evitate di voler fare troppe cose contemporaneamente; ciò che vi serve è un po’ di tranquillità e flessibilità. Non cercate di imporre la vostra visione delle cose, rimanete flessibili e soprattutto attenti ai bisogni degli altri. In amore, potrete godere dell’armonia tra il Sole nel vostro segno e Venere nel vostro segno opposto, che vi renderà più affabili e affascinanti. Se avete una relazione stabile, potrete rafforzare il vostro legame con il vostro partner, condividendo progetti e sogni per il futuro. Se siete single, potrete approfittare della vostra capacità di dialogo e di umorismo per rendere la vita sociale più divertente e stimolante. In lavoro, potrete dimostrare le vostre qualità e le vostre competenze, ottenendo dei risultati soddisfacenti.

Scorpione:

Oggi potrete sfruttare le nuove idee che vi porteranno successo. Basta non mettere il carro davanti ai buoi e tutto si svolgerà senza intoppi. I vostri equilibri interiori sono un po’ delicati in questo momento, quindi prestate attenzione all’alimentazione! Si prospetta una giornata dinamica che vi piacerà molto. Fare incontri piacevoli che vi daranno maggiore fiducia in voi stessi. In amore, potrete godere dell’armonia tra la Luna nel vostro segno e Nettuno nel vostro segno amico dei Pesci, che vi renderà più sensibili e romantici. Se avete una relazione stabile, potrete approfondire il vostro legame con il vostro partner, condividendo emozioni e passioni. Se siete single, potrete usare la vostra intuizione e la vostra determinazione per raggiungere i vostri obiettivi. In lavoro, potrete dimostrare la vostra concretezza e la vostra originalità, proponendo dei cambiamenti positivi che saranno accolti con favore.

Sagittario:

Oggi potrete vivere l’inizio di un successo che vi darà slancio, ma assicuratevi di non andare più veloci della musica! Sarai in forma per tutta la giornata, ma avrai bisogno di recuperare un po’ di sonno: la stanchezza non equivale a debolezza. Adattarsi troppo alle norme standard sembrerà piuttosto noioso per voi. Avete bisogno di distinguervi. In amore, potrete godere dell’armonia tra la Luna nel vostro segno amico dello Scorpione e Giove nel vostro segno amico dell’Ariete, che vi renderà più ottimisti e avventurosi. Se avete una relazione stabile, potrete rinnovare il vostro legame con il vostro partner, condividendo progetti e sogni per il futuro. Se siete single, potrete usare il vostro fascino e il vostro senso dell’umorismo per avvicinare e conquistare chi vi interessa. In lavoro, potrete dimostrare le vostre qualità e le vostre competenze, ottenendo dei risultati soddisfacenti.

Capricorno:

Oggi potrete vivere una giornata vivace e meravigliosa. Gli incontri che farete saranno piacevoli e aumenteranno la vostra fiducia. Dovrete trovare un equilibrio tra mente e corpo, azione e relax… ascoltate il vostro corpo. Sarete più compassionevoli e umani del solito. Se gli altri si affidano a voi, non esagerate! In amore, potrete godere dell’armonia tra la Luna nel vostro segno amico dello Scorpione e Saturno nel vostro segno, che vi renderà più responsabili e fedeli. Se avete una relazione stabile, potrete consolidare il vostro legame con il vostro partner, condividendo progetti e sogni per il futuro. Se siete single, potrete usare la vostra esperienza e la vostra saggezza per trovare la persona giusta per voi. In lavoro, potrete raccogliere i frutti del vostro impegno e delle vostre iniziative, ottenendo dei risultati soddisfacenti.

Acquario:

Oggi potrete contare sulla vostra sensibilità per comprendere un problema complesso di una persona nel vostro entourage. Gli eccessi a tavola stanno causando un aumento di peso. Modulare il vostro approccio: è necessario eliminare alcuni alimenti e praticare attività fisica per sentirvi più dinamici. Non attendete che gli altri prendano decisioni al vostro posto. Sapete bene che ciò vi farebbe uscire dai gangheri! In amore, potrete contare sull’armonia tra la Luna nel vostro segno amico dello Scorpione e Urano nel vostro segno, che vi renderà più originali e indipendenti. Se avete una relazione stabile, potrete rinnovare il vostro legame con il vostro partner, condividendo progetti e sogni per il futuro. Se siete single, potrete usare la vostra creatività e la vostra libertà per avvicinare e conquistare chi vi interessa. In lavoro, potrete dimostrare le vostre qualità e le vostre competenze, proponendo dei cambiamenti positivi che saranno accolti con favore.

Pesci:

Oggi potreste voler essere utile e non avere l’opportunità. La generosità sarà ricambiata. Un incontro con amici o familiari ti aiuterà a rigenerarti mentalmente ed eliminare delicatamente lo stress. La giornata sarà caratterizzata da una forte presa di posizione. Preparatevi a vivere emozioni intense. In amore, potrete contare sull’armonia tra la Luna nel vostro segno amico dello Scorpione e Nettuno nel vostro segno, che vi renderà più romantici e fantasiosi. Se avete una relazione stabile, potrete approfondire il vostro legame con il vostro partner, condividendo emozioni e passioni. Se siete single, potrete usare la vostra sensibilità e la vostra fantasia per avvicinare e conquistare chi vi interessa. In lavoro, potrete dimostrare le vostre qualità e le vostre competenze, ottenendo dei risultati soddisfacenti.

L’oroscopo è a cura di Astrid

