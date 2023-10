Home

Oroscopo di oggi, domenica 29 ottobre 2023

29 Ottobre 2023

Oroscopo di oggi, domenica 29 ottobre 2023

Oroscopo di oggi, domenica 29 ottobre 2023

L’oroscopo di oggi, domenica 29 ottobre 2023: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 20 aprile):

oggi potrete godervi una domenica all’insegna dell’armonia e della serenità con il vostro partner. Vi sentirete in sintonia e complicità, e potrete condividere dei momenti di relax e di intimità. Se siete single, potreste fare un incontro interessante grazie alla vostra simpatia e al vostro fascino. Sul lavoro, nonostante sia domenica, non vi lascerete andare alla pigrizia, ma anzi vi dedicherete con entusiasmo ai vostri progetti. Potreste anche ricevere dei complimenti o delle gratifiche da parte di chi vi apprezza.

Toro (21 aprile – 20 maggio):

la vostra vita sentimentale oggi sarà al top. Sia che siate impegnati che single, vivrete delle emozioni intense e appassionate con la persona che vi fa battere il cuore. Non mancheranno le occasioni per dimostrare il vostro amore o il vostro interesse, e sarete ricambiati con altrettanta dolcezza e passione. Sul lavoro invece dovrete fare attenzione a non incappare in qualche contrattempo o incomprensione causati da Marte e Mercurio opposti. Cercate di essere flessibili e di adattarvi alle situazioni che si presenteranno.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno):

oggi la vostra vita amorosa non sarà delle migliori. La Luna vi abbandonerà per un po’, lasciandovi in balia di Venere in quadratura. Questo significa che potreste avere dei contrasti o delle incomprensioni con il vostro partner, dovuti soprattutto alla vostra testardaggine e al vostro orgoglio. Cercate di essere più tolleranti e comprensivi, e non fatevi prendere dalla rabbia o dalla gelosia. Se siete single, non sarete molto propensi a cercare nuove conoscenze, preferendo stare per conto vostro. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma non sarete sempre soddisfatti dei risultati che raggiungerete.

Cancro (22 giugno – 22 luglio):

oggi vi sentirete molto bene con il vostro partner, grazie al sostegno della Luna e di Venere in buon aspetto. Potrete vivere dei momenti di intesa e di complicità, e rafforzare il vostro legame. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi colpirà per la sua dolcezza e la sua sensibilità. Sul lavoro potrete contare su stelle come Giove, Mercurio, Marte e Saturno per fare del vostro meglio e raggiungere i vostri obiettivi. Sarete in grado di affrontare le sfide con determinazione e creatività.

Leone (23 luglio – 23 agosto):

oggi non sarete molto in vena di dialogare con il vostro partner, a causa della Luna in quadratura dal segno del Toro. Potreste essere un po’ scontrosi e irritabili, e non avere molta pazienza. Cercate di non esagerare e di non rovinare l’atmosfera. Anche se siete single, non sarete molto interessati a cercare nuove avventure, preferendo stare per conto vostro. In ambito lavorativo meglio non correre troppi rischi al momento, considerato che stelle come Marte, Mercurio e Giove saranno contro di voi. Cercate di essere prudenti e di non fare passi falsi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre):

si prospetta una domenica eccellente in ambito amoroso per voi nativi del segno. Sarete aiutati dalla Luna e da Venere in buon aspetto, che vi aiuteranno a godere di una relazione di coppia davvero unica, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Potrete vivere delle emozioni profonde e sincere, e dimostrare al vostro partner quanto lo amate. Se siete single, potreste fare una conoscenza molto interessante, che vi farà battere il cuore. Per quanto riguarda il lavoro sarete ben organizzati grazie a Mercurio, e con Marte in sestile sarete particolarmente efficienti in quel che fate. Potrete portare a termine i vostri compiti con rapidità e precisione.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

La giornata odierna vi prospetta una sfera sfera sentimentale gradevole. Avrete modo di trascorrere momenti di serenità insieme alla vostra anima gemella, ma mai esageratamente romantici o affiatati. In ogni caso, dimostrerete una maggiore disponibilità e apertura verso l’altro, cercando di capire le sue esigenze e i suoi desideri. Se siete single, potreste avere qualche occasione per flirtare o per fare nuove amicizie, ma senza troppe pretese o aspettative. Per quanto riguarda il lavoro sarete ben concentrati sui vostri progetti. Ci terrete molto a portare a termine alcuni progetti per voi molto importanti, e farete del vostro meglio per realizzarli.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre):

non sarà una domenica piena d’amore per voi nativi del segno a causa della Luna opposta. Anche se Venere sarà ancora dalla vostra parte, il rapporto con la vostra fiamma potrebbe non essere particolarmente affiatato. Potreste avere qualche divergenza di opinioni o di gusti, e non riuscire a trovare un punto d’incontro. Cercate di essere più flessibili e tolleranti, e non fatevi prendere dall’orgoglio o dalla gelosia. Se siete single, non vi sentirete molto motivati a cercare nuovi stimoli o nuove emozioni, preferendo stare sulla vostra. Per quanto riguarda il lavoro invece seguirete i vostri obiettivi con impegno e capacità, e i buoni risultati presto arriveranno. Sarete in grado di superare gli ostacoli e di dimostrare il vostro valore.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre):

il rapporto con la persona che amate potrebbe non convincervi appieno. Venere in quadratura renderà questo periodo complicato per voi, e potreste sentire la mancanza di passione o di entusiasmo. Cercate di non mollare e di non lasciarvi andare alla noia o alla rassegnazione. Cercate invece di ravvivare il vostro rapporto con qualche iniziativa originale o divertente, e di comunicare di più con il vostro partner. Se siete single, non vi chiudete in voi stessi, ma cercate di aprirvi agli altri e di cogliere le opportunità che vi si presenteranno. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, con risultati tutto sommato soddisfacenti. Sarete in grado di gestire le situazioni con intelligenza e diplomazia.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio):

gli astri vi aiuteranno a ritrovare il sorriso dal punto di vista sentimentale. La Luna tornerà ad agire a vostro favore, e con Venere in trigono riuscirete a mettere in risalto il vostro rapporto. Potrete vivere dei momenti di armonia e di complicità, e rafforzare il vostro legame. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi colpirà per la sua serietà e la sua affidabilità, qualità che apprezzate molto. Sul fronte professionale dimostrerete tanto impegno e voglia di fare, con risultati spesso sorprendenti. Sarete in grado di affrontare le sfide con determinazione e competenza, e di ottenere il riconoscimento che meritate.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio):

si prospetta una giornata difficile dal punto di vista sentimentale. La Luna si troverà in quadratura dal segno del Toro, che potrebbe causare qualche incomprensione di troppo tra voi e la vostra anima gemella. Potreste essere un po’ distaccati e freddi, e non avere molta voglia di dialogare o di coccolare l’altro. Cercate di non essere troppo egoisti o indifferenti, e di mostrare un po’ più di interesse e di affetto. Se siete single, non vi sentirete molto ispirati a cercare nuove avventure o nuove emozioni, preferendo stare per conto vostro. Anche in ambito lavorativo non sarete sul pezzo, considerato che Marte e Mercurio vi metteranno spesso in difficoltà. Cercate di essere più attenti e più collaborativi, e di non fare errori o trascuratezze.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo):

la Luna vi darà una mano durante questa giornata di domenica. Single oppure no, dimostrerete maggior maturità, in famiglia oppure con la vostra fiamma, nel tentativo di rendere migliore i rapporti che state vivendo. Potrete vivere dei momenti di serenità e di fiducia, e dimostrare al vostro partner quanto lo amate. Se siete single, potreste fare una conoscenza molto interessante, che vi farà battere il cuore. In ambito lavorativo sarete nelle condizioni giuste per cercare di mettere insieme progetti di più ampio respiro e prendervi delle soddisfazioni. Sarete in grado di sfruttare le vostre doti creative e intuitive, e di fare delle scelte vincenti.

L’oroscopo di oggi, domenica 29 ottobre 2023 è a cura di Astrid

