Oroscopo di oggi, domenica 31 marzo 2024. Ecco come sarà la vostra Pasqua

30 Marzo 2024

L’oroscopo di oggi, domenica 31 marzo 2024, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

L’energia di Marte vi spingerà a dare il massimo in tutti i campi della vostra vita. In amore, vivrete una Pasqua passionale e ricca di novità. Sul lavoro, potreste concludere un affare importante o raggiungere un obiettivo prefissato. Con il Sole in transito nei vostri gradi, siete entrati in un periodo importante, vincente, anche se non mancano elementi, astri che creano disordine. Dentro di voi avete raggiunto una serenità, forse non duratura, ma comunque più che piacevole: vi consente di guardare alle difficoltà con una pace interiore che è già mezza vittoria e di trascorrere una piacevole domenica. Giorno ideale per viaggiare, raggiungere il luogo di villeggiatura preferito, incontrare persone lontane che magari non vedete da tempo.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Dovrete affrontare un periodo di alti e bassi. In amore potreste vivere qualche momento di tensione con il partner. Sul lavoro, sarete sotto pressione, ma riuscirete a superare brillantemente ogni ostacolo. Con la Luna nell’ottavo Campo i problemi si allontanano. Impegno e produttività sono appaganti grazie alla vostra operosità e agli influssi astrali di oggi che danno smalto ai vostri riflessi, oltre ad acuire l’intuito. Migliora la capacità di comunicare e il vostro partner ne sarà felice. Possibili spostamenti per vari motivi, fra cui il lavoro. Scoprirete nuovi interessi.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Avrete la possibilità di vivere una Pasqua all’insegna del divertimento e delle nuove esperienze. L’amore sarà un po’ altalenante, ma non mancheranno le occasioni per flirtare e conoscere nuove persone. Sul lavoro, potrete ricevere buone notizie o concludere un progetto importante. Luna sagittariana all’opposizione, segno che il partner oggi vi tiene il muso, ma anche voi del resto inizialmente non sarete così malleabili, dopo una discussione, magari a proposito dei figli; ciascuno si ritrae sulle sue, chiuso nel proprio guscio. Solo temporaneamente, per fortuna, perché Mercurio in posizione favorevole spinge a chiarire e ad abbracciarsi. Giornata abbastanza impegnativa, fonte di stress e nervosismo che minano il vostro benessere.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Vivrete una Pasqua piuttosto tranquilla. In amore non ci saranno grandi novità, ma neanche particolari problemi. Sarete chiamati a compiere scelte difficili, ma molto utili per quel che concerne le relazioni sentimentali. A maggio sarete molto fortunati. Nell’attesa, potete iniziare a programmare. Sul lavoro, potrete finalmente rilassarvi e godervi i frutti del vostro impegno. La Luna in Sagittario, in sesta Casa, pone sotto la lente di ingrandimento l’attività professionale, l’ecologia e il benessere. Tutti argomenti importantissimi, dei quali si discute in famiglia e nell’ambiente di lavoro. Un settore della vostra esistenza che è sotto stress nervoso è quello della comunicazione, che procede in modo nervoso. Rallentare un po’ i ritmi potrebbe essere una buona idea e, comunque, venire del tutto naturale per favorire invece l’approfondimento di alcuni interessi culturali e intellettuali.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Primo posto in classifica grazie all’influsso positivo di Giove e Marte. In questo periodo vi sentirete energici, motivati e pronti a conquistare il mondo! L’amore sboccerà per i single, mentre le coppie consolidate vivranno momenti di grande passione. Sul lavoro, potreste ricevere una promozione o un importante riconoscimento. Riflettori stellari puntati sull’amore, sul tempo e sul divertimento. La luce intensa che vi avvolge proviene dalla Luna in Sagittario, segno di Fuoco come il vostro. Splendida, raggiante. Porta novità al lavoro e nella sfera privata. Porta anche sorprese, come una dichiarazione d’amore, un segreto svelato, un complimento, una proposta che vi farà un gran piacere.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Ultimo posto in classifica. Questo periodo sarà un po’ difficile da affrontare, ma non perdete la speranza. In amore, potreste vivere una delusione o una brutta discussione con il partner. Sul lavoro, sarete sotto pressione e potreste commettere qualche errore. Focus sulla casa, con la Luna sagittariana anche oggi in quadratura al vostro segno. Evitate di essere più critiche del solito nei confronti delle persone che vi vogliono bene, ancor di più, se non potete fare a meno di loro. Certi doveri, in questo momento, vi pesano molto e vi rendono intrattabili: delegali a qualcun altro. Non chiedete al vostro fisico sforzi che non è in grado di affrontare, cercate di dosare meglio le energie proprio sul piano muscolare. Siate gentili con voi stesse e concedetevi dei momenti di relax e riflessione. La situazione migliorerà gradualmente, e sarete di nuovo pronte ad affrontare le sfide con determinazione e sicurezza.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

Il periodo vi regala un’atmosfera di grande armonia e serenità. Con l’influenza positiva di Venere, sarete particolarmente affascinanti e magnetici in amore. Le relazioni sentimentali si arricchiranno di romanticismo e passione. Sul fronte lavorativo, finalmente raccoglierete i frutti del vostro impegno. La vostra forma fisica e mentale vi permetterà di affrontare le sfide con energia e determinazione. La giornata si presta bene per viaggi e incontri con persone care, portando gioia e vitalità nella vostra vita quotidiana.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

La Pasqua si rivela piuttosto monotona e priva di grandi novità per voi. In amore, la routine potrebbe prendere il sopravvento, portando a una fase di stasi. Sul lavoro, le giornate si susseguono con le solite incombenze quotidiane, senza particolari cambiamenti. Tuttavia, le stelle esaltano la vostra abilità e concretezza, consentendovi di individuare soluzioni adatte anche a problemi economici. Nonostante la routine, sarete ispirati e pieni di idee brillanti, soprattutto nel lavoro e negli affari. Sul fronte amoroso, vi attendono momenti felici grazie a una passione vibrante e una sessualità intensa.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

La Pasqua si presenta come un periodo speciale, grazie al vostro ottimismo contagioso che vi aiuta a superare ogni ostacolo. In amore, Venere vi regala momenti di grande romanticismo e complicità con il partner. Sul lavoro, potreste ricevere offerte interessanti o avviare nuovi progetti con successo. Vi sentite fortunati e pieni di energia, con la Luna nel vostro segno che vi sostiene in ogni impresa. È il momento ideale per realizzare i vostri sogni e godere appieno delle gioie della vita.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

Affrontate un periodo di sfide e prove, sia in amore che sul lavoro. Le relazioni sentimentali potrebbero essere messe alla prova da delusioni o crisi, mentre sul fronte lavorativo sarete sotto pressione e inclini a commettere errori. Tuttavia, la Luna nel vostro segno vi offre la chiarezza mentale necessaria per affrontare le sfide con determinazione. È importante rimanere concentrati e non lasciarsi abbattere dalle difficoltà, poiché la situazione migliorerà gradualmente.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio):

Dovete fare i conti con un periodo di stress e nervosismo, sia in amore che sul lavoro. Le discussioni con il partner o una fase di stallo possono minare la vostra serenità emotiva, mentre sul fronte lavorativo vi sentite sopraffatti dalle molteplici responsabilità. Tuttavia, le stelle vi sostengono nel perseguire le vostre ambizioni con tenacia e creatività. Fate affidamento sulla comprensione del partner e cercate di gestire al meglio le vostre energie per affrontare al meglio le sfide che vi attendono.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo):

La Pasqua si rivela ricca di emozioni e cambiamenti inaspettati per voi. In amore, potreste vivere incontri sorprendenti o iniziare una nuova relazione che porterà gioia e vitalità nella vostra vita sentimentale. Sul lavoro, vi attendono offerte interessanti o opportunità di cambiamento di carriera. Approfittate di questo periodo di crescita personale per superare i vostri limiti e raggiungere nuovi traguardi. La vostra determinazione e intuizione saranno le vostre migliori alleate in questo percorso di crescita e realizzazione.

