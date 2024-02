Home

Oroscopo

Oroscopo Oggi

Oroscopo di oggi, domenica 4 febbraio 2024

Oroscopo Oggi

3 Febbraio 2024

Oroscopo di oggi, domenica 4 febbraio 2024

Oroscopo di oggi, domenica 4 febbraio 2024

L’oroscopo di oggi, domenica 4 febbraio 2024: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo-20 aprile)

Domenica dinamica. Tra svaghi e incontri con gli amici, la mente lavora a pieno regime nella progettazione di nuove iniziative professionali. Se il cuore batte all’indirizzo di qualcuno che ancora non vi ha dato segnali, oggi potete sperare. Il vostro fascino è in aumento e potreste ricevere delle proposte interessanti, sia in amore che in affari. Non lasciatevi sfuggire le occasioni che si presentano, ma fate attenzione a non esagerare con la spavalderia. Il consiglio delle stelle è di essere prudenti e di non bruciare le tappe.

Toro (21 aprile-20 maggio)

Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà il pregio di indurvi alla necessaria riflessione. Non abbiate paura di quello che potreste scoprire. Siete efficienti nelle faccende domestiche, ma in forte ansia per le finanze. Investimenti in stand by. Potreste avere delle discussioni con il partner o con i familiari per questioni di soldi o di spazi. Cercate di essere comprensivi e di non imporre le vostre idee. Il dialogo è la chiave per risolvere i problemi. Se siete single, potreste incontrare una persona che vi colpisce per la sua intelligenza e il suo umorismo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Andamento incerto, il peggior nemico è il lavoro di routine, i colleghi noiosi e il capo che non vi molla. Insofferenza e voglia di essere altrove. Viaggi, spostamenti, tutto sembrerebbe compromesso, se non intervenisse qualcuno a rasserenarvi. Potrebbe trattarsi di un amico, di un parente o di un nuovo amore. Qualcuno che vi fa sentire apprezzati e stimati, che vi fa ridere e vi fa dimenticare le preoccupazioni. Approfittate di questa ventata di freschezza e di allegria, ma non trascurate i vostri doveri. Il senso di responsabilità vi aiuterà a superare le difficoltà.

Cancro (22 giugno-22 luglio)

Clima teso per quanto riguarda la professione. Siete ambiziosi, ma dovete procedere con i piedi di piombo senza sottovalutare la concorrenza. L’intesa con gli altri è discontinua, ma a volte basta poco per andare d’accordo senza malintesi. Siate diplomatici e collaborativi, ma non fatevi mettere i piedi in testa. Difendete le vostre posizioni e i vostri interessi, ma senza essere aggressivi o arroganti. Sul fronte sentimentale, potreste vivere delle emozioni forti, ma anche dei momenti di crisi. Cercate di essere sinceri e di non nascondere i vostri sentimenti.

Leone (23 luglio-22 agosto)

Con l’arrivo della Luna in Sagittario, torna a splendere il sole. Sarete sicuri di voi stessi, fiduciosi e dinamici. Di rigore una gita culturale. Non lasciatevi sfuggire un’occasione per inoltrare al partner le richieste che vi stanno più a cuore. Il vostro carisma vi renderà irresistibili e potrete conquistare chi vi piace con la vostra simpatia e la vostra generosità. Se siete single, potreste fare una conoscenza intrigante in un contesto diverso dal solito. Fatevi avanti e mostrate il vostro interesse, ma senza essere invadenti o pressanti.

Vergine (23 agosto-22 settembre)

Atmosfera festiva non adeguatamente rilassata per disguidi logistici. Possibili difficoltà per chi viaggia o per chi lo vorrebbe fare, ma non può. Una telefonata potrà confondervi le idee: non rimuginateci troppo e aspettate per chiedere chiarimenti. Potreste avere delle sorprese piacevoli o spiacevoli, a seconda di come gestirete le situazioni. Siate flessibili e adattabili, ma non perdete di vista i vostri obiettivi. In amore, potreste vivere delle situazioni ambigue o confuse. Cercate di capire cosa volete davvero e di comunicarlo chiaramente al vostro partner o alla vostra fiamma.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre)

La Luna reca in dono vitalità e buonumore. Approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete in sospeso. Belle sorprese vi attendono in ambito lavorativo e sociale. Potreste ricevere una proposta allettante o un riconoscimento meritato. Variate la dieta e introducete più frutta e verdura. Escogitate un programma accattivante per trascorrere una serata in dolce compagnia. Potreste organizzare una cena romantica o una festa con gli amici. Allargate gli orizzonti e fatevi coinvolgere da nuove esperienze. In amore, siete in armonia con il vostro partner o con la vostra fiamma.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre)

Ci vuole una pausa di riflessione anche nei momenti più brillanti. La giornata vi porta a contatto con voi stessi, con le vostre risorse e i timori. Non abbiate paura di affrontare le vostre ombre e di trasformarle in luce. Grazie all’intraprendenza più smagliante del solito, si concretizza la possibilità di ottenere ottimi risultati. Potreste realizzare un progetto a lungo desiderato o fare una scoperta importante. In ambito sentimentale, siete magnetici e seducenti. Potreste attirare l’attenzione di una persona che vi incuriosisce o rafforzare il legame con il vostro partner.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna nel vostro cielo forma un sestile con Plutone che vi conferisce carisma. Siete in grado di esprimere al meglio le vostre potenzialità e di affrontare le sfide con coraggio e determinazione. Siete pronti per nuove avventure e per ampliare i vostri orizzonti. Se l’amore latita, consolatevi con gli amici: la compagnia scalda il cuore e vi fa divertire. Potreste partecipare a un evento sociale o culturale che vi arricchisce. Prove insoddisfacenti nella sfera familiare. Prevale un certo spirito ribelle e una manifesta insofferenza. Cercate di essere più tolleranti e pazienti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il viaggio in programma è ostacolato da una grana di lavoro in attesa di soluzione. Non lasciatevi scoraggiare e cercate di risolvere il problema con efficienza e professionalità. Conoscete il segreto per farcela: non delegate ad altri e contate sulle vostre capacità. Le questioni economiche promettono molto bene, potete pianificare degli acquisti anche importanti. Potreste fare un investimento vantaggioso o ricevere una gratifica inaspettata. In amore, siete fedeli e leali, ma anche un po’ freddi e distaccati. Cercate di essere più calorosi e affettuosi con il vostro partner o con la vostra fiamma.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

In sestile a Plutone, questa è la Luna giusta per una rimpatriata tra vecchi amici, tanto più che i sentimenti vi snobbano o siete voi a fuggire da loro. Potreste ritrovare una persona che non vedevate da tempo o fare nuove amicizie. Siete socievoli e comunicativi, ma anche originali e imprevedibili. Nuove conoscenze all’estero o incontri con persone straniere. Potreste entrare in contatto con culture diverse dalla vostra o approfondire una lingua straniera. Novità, esperienze insolite e avventurose vi aspettano. Siate curiosi e aperti al cambiamento.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La domenica è servita… con un certo trambusto. Sono i trabocchetti della memoria a rendervi tristi. Potreste ripensare a una persona o a una situazione del passato che vi ha segnato. In realtà non avreste motivo di lamentarvi. La vita vi offre tante opportunità e tanti motivi per essere felici. Attenzione agli attacchi di gelosia del partner. Ricordategli che gli spazi personali sono sacri e inviolabili. Non fatevi condizionare dalle sue insicurezze o dalle sue pressioni. In amore, siete romantici e sensibili, ma anche intuitivi e profondi. Cercate di capire il vostro partner o la vostra fiamma senza giudicarlo.

L’oroscopo di oggi, domenica 4 febbraio 2024 è a cura di Astrid

#Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci

#oroscopodelgiorno #oroscopo4febbraio2024 #oroscopooggi #oroscopo #astrologia #astri #zodiaco #segnizodiacali #

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin