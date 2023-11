Home

Oroscopo

L’oroscopo di oggi, domenica 5 novembre 2023: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile):

Con i vostri amici potrete godervi delle belle iniziative e in tal modo fare nuove conoscenze. La vostra natura affascinante vi aiuterà a creare senza alcuno sforzo una base di fiducia. Pensate però qualche volta anche alla vostra salute. Prendetevi un po’ di tempo e regalate al vostro corpo un misto di attenzioni e affetto. In questo modo, potete mettere da parte un po’ di forze da utilizzare in tempi difficili.

Amore

Nel privato, potreste imbattervi in situazioni critiche, la cui soluzione però non sempre è impossibile. Non accusate sempre il partner o i vostri amici, piuttosto riflettete una volta anche sul vostro modo di vedere le cose. Cogliete le sfide interpersonali come opportunità, non si sa mai dovesse volgere tutto al positivo.

Lavoro: Dovrete affrontare una grossa sfida e confrontarvi con problemi apparentemente irrisolvibili. Mantenete la calma e pianificate accuratamente il vostro modo di procedere. Non affondate la testa nella sabbia e ponetevi anche compiti sgradevoli. Vi renderete presto conto che forse certi problemi non sono poi così grandi come inizialmente appaiono.

Toro (20 aprile – 20 maggio):

Riconoscete con particolare chiarezza le vostre reali necessità. Questa certezza vi aiuta a separare ciò che è importante da ciò che non lo è. In tal modo, sia nel campo lavorativo che nella sfera privata, potete procedere con risolutezza nel trasformare in realtà desideri che nutrite da tempo. Desiderate ardentemente un ambiente sociale attivo ed è proprio al suo interno che dovreste prendere l’iniziativa. Ma riflettete sulla vostra tendenza a pretendere troppo da voi stessi. Cominciate le cose con moderazione.

Amore: Finalmente potrete di nuovo tirare un sospiro di sollievo. La vostra vita privata è caratterizzata da equilibrio ed assoluta armonia. La vostra intesa col partner, nonché con parenti ed amici è perfetta, fareste quindi bene a trascorrere il vostro tempo con loro. Finalmente potete ritagliarvi del tempo libero per fare quelle cose che avete a lungo abbandonato.

Lavoro: Sul lavoro rendete attualmente in maniera più efficiente. I problemi esistenti sembrano svanire e voi superate i nuovi ostacoli con facilità. Attenzione però a non peccare di spavalderia e a mantenere un atteggiamento corretto soprattutto nei confronti dei colleghi di lavoro. Non iniziate troppi progetti, piuttosto concentratevi sui lavori attuali. In questo modo guadagnerete del tempo libero per voi.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno):

Al momento, nulla ha intenzione di andare per il verso giusto. Modificando il vostro modo di fare le cose, riuscirete a raggiungere prima l’obiettivo. Anche l’opinione altrui potrebbe aiutarvi. Nella sfera privata, dovrete confrontarvi con tutti i problemi del partner. In questa occasione, avrete chiaro il vostro punto di vista. Il vostro benessere fisico potrebbe essere migliore. Riflettete un po’ meglio sul vostro modo di vivere, ma non esagerate nel giudicarvi in maniera troppo severa.

Amore: Anche nel privato le cose non vanno proprio come avreste sperato. Cercate di evitare i modi bruschi nei diverbi e provate a reagire con moderazione. Nel caso in cui vi riesca difficile, sappiate che non è sempre possibile pianificare e controllare ogni situazione. Forse potrebbe aiutarvi un cambio di prospettiva per capire anche le posizioni del vostro partner o dei vostri amici.

Lavoro: Gli ostacoli che si presentano al momento richiedono attenzione e concentrazione totale. Dovreste affrontare le difficoltà senza evitarle o prenderle con leggerezza. Sforzatevi di valutare e giudicare la situazione nel modo più obiettivo e imparziale possibile. Non abbiate timore di imboccare nuove strade. Tutto potrebbe andare presto a buon fine.

Cancro (21 giugno – 22 luglio):

Domani il vostro atteggiamento armonioso risulterà particolarmente piacevole agli altri. Riuscite come per gioco a combinare le vostre esigenze personali con quelle del vostro ambiente. Adesso finalmente anche tutto lo stress accumulato vi abbandona. Godete di momenti di tranquillità e vi si schiariscono finalmente le idee. E’ questa adesso l’occasione per fissare nuovamente un paio di obiettivi più ambiziosi per il futuro.

Amore: Non mettete da parte amici, familiari e conoscenti, perché adesso, più del solito, hanno bisogno di sentirvi vicino. Fareste bene a impiegare il vostro tempo prendendo iniziative comuni col partner, rafforzando i vostri contatti e i legami interpersonali. Un giorno potreste tornare con la memoria a queste esperienze indimenticabili.

Lavoro: Sul lavoro mostrate il vostro lato accomodante. Sembra quasi che abbiate pronta la risposta corretta ad ogni domanda e la soluzione giusta per ogni problema. I vostri colleghi vi prendono da esempio e danno moltissima importanza ai vostri consigli. Guardatevi tuttavia dal volare troppo in alto; un giorno la vostra disponibilità e il rispetto che mostrate nei confronti degli altri vi ripagheranno.

Leone (23 luglio – 22 agosto):

potreste sentirvi abbastanza tesi. Non state però tutto il giorno a scervellarvi, ma accettate la situazione. Non prendete troppo sul serio i contrasti che potreste avere con gli amici. Se avete detto qualcosa di sbagliato, scusatevi. Verrete trattati con indulgenza e perdonati, perché anche gli amici sanno che il cattivo umore passa alla stessa velocità con cui è venuto.

Amore: Non tirate troppo la corda e seppellite l’ascia di guerra. Scoprirete come può esser bello riscoprire vecchi contatti e insieme far riaffiorare i ricordi. I presupposti in tal senso sono ideali, rafforzati ancor più dall’amor, la fiducia e l’affetto che ricevete. Fate in modo che anche la vostra famiglia renda conto di quanto sia importante per voi.

Lavoro: Sul posto di lavoro stare insieme agli altri non vi crea al momento alcun stress. Lavorare in team è in questi giorni assolutamente facile e fruttuoso. Rafforzate i buoni rapporti con i colleghi e offrite loro il vostro aiuto, non mancheranno sicuramente momenti problematici durante i quali la vostra situazione lavorativa dipenderà dalla benevolenza altrui.

Vergine (23 agosto – 22 settembre):

La vostra forza consiste proprio nel relazionarvi lealmente con gli altri. Intuite bene il comportamento altrui, per cui riuscite facilmente a dosare allo stesso modo elogi e critiche. Sarete invidiati per il vostro dinamismo e domani tratterete intrepidamente anche con le persone più difficili. Il vostro coraggio verrà premiato con il riconoscimento e potrete concedervi con soddisfazione il riposo serale. Iniziative comuni col partner vi fanno bene.

Amore: Anche nel privato abbiate il coraggio di imboccare nuove strade e di lasciarvi dietro l’inutile peso del passato. Lasciate che vi circonda scopra la vostra identità e mostrate loro le vostre potenzialità nascoste. Non evitate di frequentare luoghi nuovi, scoprirete di poter fare facilmente nuove amicizie. Siate consapevoli del vostro fascino senza eccedere in comportamenti arroganti.

Lavoro: I vostri sogni lavorativi diverranno finalmente realtà, grandi progetti prenderanno definitivamente forma. Sono presenti tutti i segnali per un successo professionale. Il vostro dinamismo e le vostre certezze coinvolgeranno anche gli altri. Non rifiutate l’aiuto di una persona a voi estranea, perché potrebbe rivelarsi utile a rendere più prossimi gli obiettivi da voi a lungo rincorsi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

Quando si tratta delle sensazioni e delle aspettative altrui, domani, tendete a dare delle interpretazioni errate. A causa dell’influsso della luna, avete problemi di concentrazione – ciò rallenta anche lo svolgimento di progetti lavorativi. Non provocate inutilmente i vostri colleghi con richieste irrealizzabili. Trascorrete la pausa pranzo all’aperto, un po’ di movimento vi farà bene.

Amore: Nuove persone faranno domani il loro ingresso nella vostra vita privata. Il vostro modo di agire affascina chi non vi conosce e vi rende spesso richiesti. Prendendo l’iniziativa, farete inoltre conoscenze molto promettenti. Restituite nella stessa misura in cui lo ricevete l’interesse che gli altri vi dimostrano. Potreste guadagnarne amicizie per la vita o, con un po’ di fortuna, conoscere anche il grande amore.

Lavoro: Domani possedete un particolare di cui tutte le persone che incontrerete si accorgeranno, dimostrandosi aperte nei vostri confronti e venendo incontro a qualsiasi richiesta. Nel vostro ufficio potrebbe regnare il cosiddetto “giorno della porta aperta”: vi verranno sottoposte molte domande nonché idee, offerte e stimoli. Contraccambiate queste attenzioni! Potrete così farvi benvolere dalla vostra cerchia di colleghi.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

Il vostro desiderio di imporvi è cresciuto, e qualora vi cedeste troppo facilmente, causerà inevitabilmente dei problemi. Combattete contro cose che sapete perfettamente andare oltre la vostra influenza. Allenando la pazienza, invece, domani qualcosa potrebbe svolgersi molto più piacevolmente e le piccole difficoltà non provocheranno alcunché di negativo.

Amore: Domani è il giorno giusto per avanzare nuove proposte nel vostro gruppo di amici. Non abbiate paura di metter in piedi qualcosa. Che sia una festa o un picnic, un’opportunità per ritrovarsi tutti insieme verrà accolta con molto favore. Verrete ricompensati con momenti di coinvolgente amicizia dei quali si parlerà per molto tempo.

Lavoro: Le persone che lavorano al vostro fianco dimostrano nei vostri confronti amicizia e interesse. Lo spirito di team si esprime domani in modo particolarmente chiaro attraverso incarichi comuni. Per questo dovreste cercare di affrontare molti compiti lavorando in gruppo. Dominerà un’atmosfera ricca di reciproca inspirazione e motivazione nella quale vi sentirete completamente a vostro agio.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

Gli ostacoli, che già da lungo tempo avete visto arrivare, divengono sempre più concreti, e diviene inevitabile affrontarli. Affrontate tale sfida il più velocemente possibile, anche se avviene in modo gravoso. Più a lungo aspettate, più in alto si accatasteranno tali ostacoli davanti a voi e più duramente dovrete lavorare, per poi toglierli di mezzo.

Amore: Nella vostra vita privata avete la sensazione di attraversare un campo minato. Sarete circondati da continui litigi e verrete messi a dura prova. Non lasciatevi sopraffare e rimanete fermi sulle vostre idee, non sono sempre gli altri ad avere ragione. Non rifiutate a priori nuove prospettive, a volte la soluzione di un problema può essere più vicina di quanto pensiate.

Lavoro: Sul lavoro dovrete far fronte a contraccolpi di diversa gravità. Non scoraggiatevi di fronte a circostanze sfavorevoli, ma prendetele come delle sfide. Le strategie risolutive che adesso elaborate anche a fatica vi saranno di grosso aiuto in futuro. Non siate troppo orgogliosi nel chiedere aiuto.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

siete totalmente rilassati e spensierati. Avete la sensazione che in qualche modo ce la farete e il vostro ottimismo appare giustificato anche dal fatto che tutto ciò che affrontate vi riesce. Rimanete però con i piedi per terra e non rischiate troppo perché non si sa mai quando gira la fortuna.

Amore: Il vostro spirito di iniziativa sembrerebbe non conoscere limiti e vi piacerebbe poter fare più cose simultaneamente. Tuttavia, concentratevi su ciò che è davvero importante e pensate in primo luogo alla persona amata. Trascorrerete un periodo meraviglioso con il partner o anche con i vostri amici e familiari.

Lavoro: Se sul lavoro siete circondati da persone stressate e nervose, offrite loro parole rassicuranti e buoni consigli. Darete una forte spinta alla vostra autostima e affronterete i vostri progetti con un sano ottimismo.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio):

non vi sentite molto in forma. Potrebbe trattarsi di una malattia imminente. In ogni caso, non vi sentite particolarmente bene fisicamente. Curatevi, prendendo le pause necessarie ed esponendovi il meno possibile a stress. Ritiratevi prima a casa e preparatevi una cena accogliente, nel migliore dei casi con amici o familiari che possono darvi nuove forze.

Amore: dovrete fronteggiare un’ardua prova interiore. Verrete gravati di problemi più grossi di quanto pensiate. Probabilmente vi si rinfacceranno cose che vi feriranno e che interpreterete come pretesti. Considerati i litigi come un’opportunità per sviluppare e rafforzare le vostre argomentazioni a favore delle vostre posizioni.

Lavoro: Non disperate se al momento vi manca spesso la soluzione adatta ad ogni situazione. I problemi che dovrete affrontare in questo periodo sono più grandi e impegnativi del solito e per questo alle volte varrebbe la pena liberarsi di vecchi schemi e avvalersi di nuove idee. Lasciatevi semplicemente inspirare dagli altri.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo):

Se non state attenti, adesso, il vostro temperamento potrebbe prendere il sopravvento e causare più danni di quanto non possa fare addolcendosi. Tendete a volervi misurare con gli altri e per questo cercate spesso il confronto. Tenete a freno il vostro animo impetuoso e potreste avere più energia, anche se, venendo fuori ad intermittenza, questa e potrebbe piantarvi in asso proprio nel momento decisivo. Prestate inoltre maggiore cura anche alla vostra salute.

Amore: Non siete al momento dell’umore adatto per avvicinarvi agli altri e questo forse a causa di alcune delusioni d’amore che avete dovuto sopportare recentemente. Cercate di scoprire dentro di voi cosa più vi manca. Un lavoro un po’ più assiduo alla ricerca del vostro equilibrio interiore verrà riconosciuto anche da chi vi sta intorno e di conseguenza tutto si risolverà da sé.

Lavoro: Sul lavoro al momento sentite spesso la necessità di mettervi alla prova. Dovreste però stare attenti a non cercare di raggiungere le cose a tutti i costi e soprattutto capire se ne vale davvero la pena. Imponetevi meno sui vostri colleghi e siate sempre disponibili e cooperativi, vedrete che le cose andranno di gran lunga meglio.

L’oroscopo di oggi, domenica 5 novembre 2023 è a cura di Astrid

