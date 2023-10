Home

Oroscopo

Oroscopo di oggi, domenica 8 ottobre 2023

Oroscopo

8 Ottobre 2023

Oroscopo di oggi, domenica 8 ottobre 2023

Oroscopo di oggi, domenica 8 ottobre 2023: ecco cosa ti riservano gli astri

L’Oroscopo di oggi, domenica 8 ottobre 2023: ecco cosa ti riservano gli astri, è influenzato dal transito di Mercurio, il pianeta della comunicazione, che cambia segno due volte in questo mese. Dal 1 al 10 ottobre, Mercurio si sposta dal Leone alla Vergine, portando maggiore precisione e analisi nel modo di esprimersi. Dal 10 al 31 ottobre, Mercurio è in Bilancia, favorisce l’armonia e la diplomazia nelle relazioni.

Venere, il pianeta dell’amore, si trova nel segno del Leone fino al 18 ottobre, donando passione e generosità ai sentimenti. Marte, il pianeta dell’azione, rimane in Vergine fino al 23 ottobre, stimolando la produttività e il senso pratico.

Giove, il pianeta della fortuna, è in Ariete, segno di fuoco che esalta la sua energia e il suo entusiasmo. Saturno, il pianeta della responsabilità, è in Acquario, segno d’aria che favorisce l’innovazione e la libertà.

Urano, il pianeta del cambiamento, è anch’esso in Ariete, creando situazioni imprevedibili e sfidanti. Nettuno, il pianeta dell’illusione, è in Pesci, segno d’acqua che amplifica la sua sensibilità e la sua spiritualità.

Vediamo ora come questi influssi planetari si riflettono sui dodici segni dello zodiaco:

Ariete (21 marzo – 19 aprile):

Il vostro desiderio di innamorarvi è sempre più forte e la vostra occasione potrebbe presto arrivare. Gli amori di questo periodo sono molto intriganti ma bisogna comunque viverli con coscienza. La gelosia potrebbe essere un ostacolo molto forte per la vostra relazione.

Toro (20 aprile – 20 maggio):

È arrivato il momento di andare avanti e dimenticare il passato, è previsto un nuovo amore nelle vicinanze. Problemi sul lavoro vi portano a preoccupazioni che vi stressano molto, utilizzate la domenica per riposarvi e riprendere le energie perse. Fate attenzione anche agli amici, che si potrebbero rivelare persone cattive.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno):

In famiglia ci sono alcuni problemi soprattutto per quanto riguarda il lato economico. Cercate quindi di non fare spese folli, così da non creare troppi problemi. Il lavoro è in transito, non sta andando male, ma non è neanche al massimo. Anche i rapporti con le persone hanno difficoltà a decollare.

Cancro (21 giugno – 22 luglio):

Ci sono alcuni problemi con persone molto vicine a voi, ma basterà parlarne con calma per risolvere la situazione. Sul lavoro le cose vanno bene e ben presto potrebbero arrivare dei progetti molto belli da portare avanti.

Leone (23 luglio – 22 agosto):

Alcuni cambiamenti sono imminenti e potrebbero essere sia positivi che negativi. Anche in amore la situazione potrebbe cambiare da un giorno all’altro. Il lavoro non va troppo bene perché avete la testa tra le nuvole, utilizzate questo giorno di riposo per schiarirvi le idee e ricominciare.

Vergine (23 agosto – 22 settembre):

Oggi voi della Vergine avete tanta voglia di cambiamenti e la vostra energia è al top. Siete pronti a nuove avventure e soprattutto nuove conoscenze sia in amore che sul lavoro.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

Alcune problematiche potrebbero rischiare di rompere i legami con persone a cui volete bene. Le stelle favoriscono le persone sole in questo momento. Anche la vostra salute non è al massimo, ma si tratta solamente di un periodo che passerà presto, così da migliorare anche sul lavoro.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

Siete molto presi dalla vostra relazioni che non vi accorgete che le cose non vanno realmente bene e che c’è una grande distanza con il vostro partner. Il lavoro è molto duro, cercate quindi di riposare il più possibile.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

La vostra situazione sta migliorando e le stelle sembrano essere dalla vostra parte. Il lavoro è abbastanza stabile ma state comunque cercando qualcosa che vi renda più vivo, ma non perdete le speranze, presto arriverà.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

Per voi del Capricorno Momenti di alti e bassi caratterizzano questa giornata. È un periodo, per voi, di cambiamenti per costruire qualcosa di importante. Siete pronti per nuove avventure e conoscenze. Il lavoro va più che bene ed è sempre molto stimolante.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio):

Gli ultimi mesi non sono stati perfetti per l’Acquario, ma presto le cose cambieranno. Vi aspettano dei giorni sereni e ricchi di novità. Come lavoro avete realizzato la vostra passione e va tutto alla grande.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo):

Il lavoro potrebbe recarvi qualche problema e ciò può incidere sulle vostre relazioni in modo negativo. È meglio affrontare le situazioni al momento senza far passare troppo tempo, dato che la situazione si potrebbe aggravare.

L’oroscopo di oggi, sabato 7 ottobre 2023 è a cura di Astrid

#Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci #oroscopodelgiorno #oroscopo7ottobre2023 #oroscopooggi #oroscopo

#denaro #amore #fortuna #lavoro #oroscopoamore #oroscopolavoro #oroscopodenaro #oroscopofortuna #astrologia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin