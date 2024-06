Home

Oroscopo di oggi, domenica 9 giugno 2024. Stress e insoddisfazione per Leone, incontri e lavoro no per Sagittario, Pesci al top

8 Giugno 2024

L’oroscopo di oggi, domenica 9 giugno 2024, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile) ★★★★

Un’atmosfera serena vi avvolge, creando il contesto ideale per ravvivare l’intimità amorosa. È il momento di nutrire l’amore con dedizione e attenzione. Durante la giornata, state all’erta riguardo a fattori esterni che potrebbero turbare la vostra tranquillità, come complicazioni in famiglia o sul lavoro. Ricordatevi che “Prevenire è meglio che curare”. A livello lavorativo, vi attendono progressi e momenti gratificanti.

Toro (20 aprile – 20 maggio) ★★★

La vostra natura appassionata vi porta a desiderare l’attenzione altrui e a vivere i sentimenti intensamente, favorendo lunghi corteggiamenti. Questo periodo è propizio per avventure romantiche. Se siete in coppia, potreste sentire la mancanza di romanticismo: prendete l’iniziativa per ravvivare la scintilla. A lavoro, la stanchezza potrebbe offuscare la vostra chiarezza mentale. Cercate di non sovraccaricarvi e imparate a delegare. Attenzione a possibili disaccordi; tenete separati gli ambiti familiare e professionale.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno) ★★★★

Sentirete un forte bisogno di contatto fisico con il partner o una persona speciale. Mettete da parte la malinconia e focalizzatevi sulle attività quotidiane, esprimendo liberamente il vostro affetto. Chi è in una relazione recente potrebbe sentirsi emozionalmente instabile. Se la compatibilità sembra svanire, considerate l’idea di andare avanti. L’estate vi porterà sostegno. Per chi cerca lavoro, ci sono prospettive interessanti, anche part-time. Chi gestisce un’attività personale riceverà buone notizie, ma attenzione a non farsi sopraffare dall’entusiasmo per un cliente.

Cancro (21 giugno – 22 luglio) ★★★★

Per i single, un incontro inaspettato potrebbe farvi palpitare il cuore. Nonostante il vostro lato romantico, le esperienze passate vi hanno insegnato a procedere con cautela. Apritevi gradualmente e vedrete se sboccerà qualcosa di bello. Anche sul lavoro è tempo di rinnovarsi. Non affidatevi troppo al vostro istinto oggi, potrebbe trarvi in inganno. Posticipate decisioni rilevanti e concentratevi sul vostro sviluppo personale.

Leone (23 luglio – 22 agosto) ★★

Questo giorno sarà segnato da insoddisfazione e stress, che potrebbero ostacolare la vostra vita amorosa. Vi trovate in un periodo di transizione, alla scoperta di nuove dinamiche di coppia. Riflettete su ciò che non va e affrontate i problemi apertamente. Evitate di portare lo stress nel contesto lavorativo e mantenete rapporti professionali e amichevoli con colleghi e superiori. State alla larga dai conflitti, anche di fronte a provocazioni.

Vergine (23 agosto – 22 settembre) ★★★

Il vostro animo è inquieto, forse a causa di recenti tensioni. Vi trovate a gestire sfide sia personali che professionali ed economiche. La situazione migliorerà nel pomeriggio, concedendovi un meritato relax. Nonostante le difficoltà, avete la forza per superarle. Ascoltate il vostro istinto: se una situazione diventa insostenibile, è meglio interrompere. Un viaggio esotico potrebbe essere all’orizzonte, una vacanza è ciò di cui avete bisogno.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre) ★★★★

L’amore che provate per il vostro partner è immenso e desiderate averlo sempre al vostro fianco. Oggi, potreste sentirvi più gelosi del solito; tuttavia, evitate comportamenti oppressivi per non creare distanza. La vostra intelligenza vi guiderà a sbloccare situazioni stagnanti con azioni concrete. Ricordate che anche la fortuna richiede un’iniziativa. Una scelta intuitiva si dimostrerà decisiva. Non limitate le vostre ambizioni professionali e valutate con attenzione una proposta vantaggiosa. Per chi è in pensione, la giornata promette nuove eccitazioni.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre) ★★★★★

La comunicazione con il partner oggi sarà fondamentale e contribuirà a rafforzare il vostro rapporto. L’arrivo del bel tempo vi invita a godere di ogni momento all’aperto. Un progetto estivo, magari un viaggio, vi attende. La passione sarà intensa, e le coppie più giovani dovrebbero approfittare di queste ore per approfondire il loro amore. Fate attenzione a non lasciarvi sopraffare dalle emozioni contrastanti. Questa domenica è l’occasione per superare la delusione e l’amarezza recenti.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre) ★★

Il vostro cuore sembra assopito, forse ancora legato a un passato amore. Questo periodo non è favorevole né per nuovi incontri né per il lavoro. Concentrarsi sul passato può ostacolare l’arrivo di nuove opportunità. Nonostante le recenti delusioni, non perdete la speranza e cercate di espandere la vostra rete sociale. Il futuro vi riserva sorprese inaspettate. Oggi potreste sperimentare frustrazione, forse legata a questioni finanziarie o lavorative. È il momento di aggiustare le vostre aspettative.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio) ★★★★★

Oggi il vostro cuore sarà pieno di gioia, come se foste in un mondo incantato. La sera promette momenti di intensa passione che rafforzeranno un legame esistente. Se avete un sogno da realizzare, adesso avete tutte le carte in regola per farlo. Godetevi questa fase di stabilità senza preoccupazioni. Sul lavoro, muovetevi con saggezza, mantenendo professionalità e diplomazia. Avrete l’opportunità di concludere affari vantaggiosi.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio) ★★★★★

Oggi, dare meno importanza ai pensieri negativi vi porterà più vicini alla serenità. Ciò che conta davvero sono i vostri sentimenti, non il giudizio altrui. Ascoltate il vostro cuore e la vostra mente per comprendere che la felicità è a portata di mano. La comunicazione potrebbe essere difficile; evitate di essere troppo diretti per non ferire chi vi sta intorno. Se necessario, prendetevi uno spazio personale. In ambito lavorativo, potreste incontrare invidia.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo) Top del giorno

La vostra energia sarà al massimo. Questa domenica sarà all’insegna del sociale e del divertimento, con la possibilità di fare incontri stimolanti. Le emozioni saranno vivide e memorabili. È un momento perfetto per innamorarsi. Lasciatevi trasportare dalla corrente della vita, affidandovi al destino. Inizierete a costruire le fondamenta per una relazione duratura. Chi aspira a una carriera di successo dovrebbe adottare abitudini positive e distanziarsi dai pettegolezzi. Prendete decisioni sagge e presto vedrete i risultati del vostro impegno.

L’oroscopo di oggi, domenica 9 giugno 2024 è a cura di Astrid

