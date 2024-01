Oroscopo di oggi, giovedì 18 gennaio 2024

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★★★★.

Giorno splendido con transiti astrali favorevoli, offrendo protezione da problemi insolvibili. In amore, giornata ideale per relazioni intense. Chi è single pronto a ricominciare inoltre, Venere e Marte vi daranno infatti voglia di sedurre. Venere benefica vi regala uno stato di salute tonico e un’ottima forma fisica. Sul lavoro le stelle sono favorevoli: l’oroscopo vi consiglia di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto!

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ★★★★.

Periodo tranquillo secondo l’Astrologia. Buon momento per imprese ambiziose e avventure sentimentali grazie all’influenza di Plutone . La Luna in Toro favorisce decisioni sagge e progetti pratici sul lavoro. Qualche confusione potrebbe richiedere pazienza. Un po’ di contrarietà in famiglia da parte di Saturno e Venere, ma niente di particolare che si rifletterà negativamente ma vi avvicinerà di più.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): ★★.

Previsto un calo generale. In amore, il dialogo è fondamentale per risolvere problemi, Marte vi aiuterà a dare una mano alla persona amata. Possibili conflitti in famiglia. I single potrebbero essere disturbati da ricordi passati di natura sentimentale, è consigliabile non darvi troppo peso. Sul lavoro, novità inaspettate. La pazienza sarà chiave per affrontare la giornata.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): ★★★★★.

Giornata molto fortunata! Novità in amore e lavoro. Maggiore flessibilità in coppia. I single sfruttano il contatto ravvicinato. Fine a tensioni lavorative. L’ora di agire è adesso! Per i nati nella prima e seconda decade, presto potrebbero emergere novità inaspettate in ambito sentimentale. Anche per gli altri, i rapporti saranno tranquilli e sereni, superando la media quotidiana

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): ★★★★.

Giornata positiva. In amore, situazione lineare e supporto da amici. Luna nel Toro porta positività in coppia. Attenzione a non mischiare amore e affari. Sfruttate le opportunità. Per i single, potrebbe esserci l’attrazione per una persona conosciuta di recente, probabilmente in ambito lavorativo

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): ★★★★.

Periodo non male, finalmente potrete godere di momenti di relax positivi. In amore i single che hanno delle questioni aperte nei confronti di un possibile nuovo partner troveranno finalmente la forza di fare un passo avanti e di dichiararsi. Le Coppie sicuramente vivranno momenti piacevoli durante questa giornata. Lavoro positivo, opportunità finanziarie e risoluzione di questioni pratiche, infine opportunità in arrivo per chi lavora sottoposto, sicuramente il vostro capo noterà le vostre qualità. Ovviamente Luna favorevole anche per chi lavora in gruppo.

L’oroscopo di oggi, giovedì 18 gennaio 2024 è a cura di Astrid

