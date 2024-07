Oroscopo di oggi, giovedì 18 luglio 2024. La fortuna non sorride all’Ariete, Cancro e scorpione in difficoltà, Vergine al top

Home

17 Luglio 2024

L’oroscopo di oggi, giovedì 18 luglio 2024, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile): ★★★

Oggi non sarà una giornata particolarmente fortunata, Ariete. Nelle relazioni di coppia mancherà l’armonia e, specialmente per chi è in rapporti di lunga data, le tensioni potrebbero aumentare. Evitate di parlare d’amore e concedetevi un momento di solitudine che potrebbe risultare benefico, permettendovi di godere della vostra compagnia senza distrazioni. Per i single, l’amore potrebbe sembrare lontano, sia fisicamente che mentalmente. Ritrovate prima il vostro equilibrio interiore prima di dedicarvi ai sentimenti. Inoltre, non è il momento giusto per fare progetti o avviare nuove iniziative sul lavoro. Concentratevi su ciò che avete e mantenetelo saldo, poiché nuove strade potrebbero nascondere rischi non calcolati.

Toro (20 aprile – 20 maggio): ★★★★★

Un periodo estremamente positivo vi attende, Toro. L’intesa con il partner sarà eccellente, rendendo questo il momento ideale per iniziare a progettare qualcosa di più serio. Permettetevi di sognare insieme un futuro di felicità, magari pensando alla famiglia che avete sempre desiderato. Per i single, il vocabolario del cuore si arricchirà di parole come desiderio e sincerità. Sarà una giornata in cui esprimere e condividere questi sentimenti con gli altri, creando una rete di affetto che farà bene a tutti coloro che vi sono vicini. Sul lavoro, la vostra gentilezza e buona disposizione d’animo vi permetteranno di fronteggiare colleghi prepotenti. Affrontate la vita lavorativa con garbo e siate fieri di voi stessi!

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): ★★★★★

Un giovedì splendido si profila all’orizzonte per voi, Gemelli. La complicità di coppia vi permetterà di condividere interessi e attività con il partner, ravvivando ulteriormente il rapporto. Le passioni comuni renderanno la relazione ancora più vivace e anche i nuovi innamorati saranno travolti dal desiderio. Per i single, ci saranno belle prospettive: se un amore è nato per gioco, sappiate che potrebbe evolvere naturalmente in qualcosa di molto intenso. Credeteci profondamente e vedrete che il resto seguirà senza problemi. Momento favorevole anche per sostenere cambiamenti che potrebbero rivelarsi positivi nel ruolo professionale, avendo l’opportunità di ambire a incarichi di maggiore responsabilità e guadagno.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★★★

Questa parte della settimana inizia con discreti auspici, Bilancia, segnando l’inizio di un periodo di normale amministrazione. Giovedì sarà utile ascoltare il vostro sesto senso e indagare su ciò che vi incuriosisce. In amore, affrontate i problemi irrisolti del passato per migliorare la serenità di coppia. Non aspettatevi grandi emozioni galanti, poiché non è il momento più indicato. Cercate di vivere spensieratamente la vita quotidiana, senza crearvi inutili problemi. Single, lanciatevi alla conquista di una persona che apprezzi i vostri modi affabili e dolci, senza paura. Nel lavoro, potreste attirare l’attenzione di persone poco inclini al dialogo. Sfruttate le vostre potenzialità professionali, poiché le stelle saranno sufficientemente dalla vostra parte per supportarvi.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ★★

Giovedì si preannuncia piuttosto difficile, Scorpione, ma non raccogliete provocazioni e dimostrate di essere superiori. In amore, potrebbero emergere alcune contraddizioni: mantenete la calma, poiché la tranquillità e la felicità arriveranno verso la fine della giornata. Venere vi renderà super romantici con il partner, quindi dedicate più tempo e attenzione alla sfera sentimentale. Anche se di solito non la trascurate, la giornata potrebbe portare alcune difficoltà da affrontare con dolcezza. Single, sentirete il bisogno di cambiare alcune situazioni private. Visto il periodo ostile, è consigliabile prendersi una pausa di riposo. Nel lavoro, prendetevi tutto il tempo necessario per risolvere le questioni senza fretta, giusto per evitare errori.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): ★★★★★

Una giornata improntata alla positività e alla fortuna vi attende, Sagittario. In amore, godetevi il periodo e organizzate programmi piacevoli con partner, familiari e amici. Sarà un buon momento per modificare eventualmente gli assetti di coppia o cambiare abitudini: inizierete a respirare aria nuova anche nelle relazioni più felici. Single, ci sarà un buon recupero nelle questioni affettive e soluzioni utili arriveranno presto. Chi ha più di una persona nel cuore dovrà fare una scelta. Nel lavoro, sarete particolarmente motivati e trarrete ottimi benefici, essendo meno pigri e più selettivi del solito.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): ★★★★

Un giovedì abbastanza positivo vi attende, Capricorno, nonostante la monotonia che potrebbe caratterizzare la giornata. Sarà importante chiedere dolcezza nel rapporto amoroso, assicurandovi che ciò avvenga reciprocamente. Possibili cambiamenti nelle amicizie, con alcuni rapporti che potrebbero essere visti come stantii e necessitanti di un rinnovamento. È consigliabile essere chiari fin da subito su questioni importanti per evitare fraintendimenti. Per i single, il giorno si presenta più tranquillo del solito, con la speranza di incontrare finalmente l’anima gemella. Sul fronte lavorativo, sarete supportati dall’energia positiva della Luna.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): ★★★★

Il prossimo giovedì sarà tecnicamente positivo, Acquario, ma richiederà una certa attenzione. Evitate le distrazioni. In amore, potrebbe scoccare la scintilla della passione grazie alla disponibilità affettuosa del partner. Per i single, è consigliabile stabilire obiettivi chiari anziché lasciarsi trasportare senza una direzione precisa. In ambito lavorativo, ci saranno ottime opportunità che potrebbero contribuire a migliorare il prestigio personale. Non esitate ad agire quando si presenterà l’occasione.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): ★★★★

Un periodo abbastanza buono vi attende, Pesci, sebbene possa presentare alti e bassi in termini di umore. In amore, la Luna positiva al 65% promette di riscaldare la vita sentimentale, spingendo verso momenti di intimità. Approfittate di questa positività per fare chiarezza nei rapporti e perseguire con fiducia ciò che desiderate. Per i single, il fascino sarà in grado di attirare l’attenzione di chi interessa, rendendo la giornata favorevole per i sentimenti. Sul fronte lavorativo, nonostante possano esserci alcune difficoltà, mantenete un atteggiamento ottimista. La determinazione vi aiuterà a superare gli ostacoli.

Cancro (21 giugno – 22 luglio): ★★★

Oggi non sarà una giornata promettente per voi, Cancro, con possibili difficoltà in vista. Se desiderate stabilità affettiva nella coppia, sappiate che questa si ottiene attraverso azioni concrete. Dimostrate al partner quanto tenete alla relazione e tutto diventerà più semplice tra di voi. Per i single, la vostra mente potrebbe vagare tra le nuvole per gran parte della giornata, rendendo difficile mantenere i piedi per terra. Anche se cercaste di orientarvi seguendo l’istinto, alcune nuvole potrebbero oscurare i vostri punti di riferimento. Sul lavoro potreste avvertire un po’ di nervosismo: cercate di essere disponibili e accettate consigli da colleghi maturi, non siate diffidenti.

Leone (23 luglio – 22 agosto): ★★★★

Il buon umore di questo giovedì influenzerà positivamente anche l’amore, Leone, alimentando il desiderio di trascorrere del tempo insieme al partner. Ci sarà una brama di novità sul fronte sentimentale e qualcosa di diverso potrebbe arrivare, portando con sé emozioni intense da godere appieno. Per i single, il modo migliore per ritagliarsi del tempo sarà dedicarsi a un po’ di sano shopping. Sarete anche pieni di energia, ciò invoglierà a fare attività fisica o riscoprire il piacere della “caccia” amorosa. Sul lavoro, avrete l’opportunità di gettare le basi per un futuro stabile. Non trascurate questa chance, ponetevi domande a cui dare risposte concrete.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): ★★★★★

Il giovedì si prospetta eccellente per voi, Vergine. Grazie alla posizione favorevole delle stelle, vivrete delle emozioni bellissime. Potrete godervi delle ore piacevoli con la persona che amate; per molti di voi sarà un giorno speciale, ricco di sentimenti. Per i single, la parola d’ordine sarà socializzazione. Che sia virtuale o di persona, sarete in grado di conquistare il cuore di chiunque entri in contatto con voi. La vostra vena ironica sarà una dote che accrescerà ulteriormente il vostro fascino. Sul lavoro, chi deve affrontare una prova importante sarà accompagnato dalla fortuna e otterrà risultati eccellenti. I progetti nati per gioco diventeranno significativi e chi è in cerca di occupazione riceverà buone proposte.

L’oroscopo di oggi, giovedì 18 luglio 2024 è a cura di Astrid

