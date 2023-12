Home

Oroscopo di oggi, giovedì 21 dicembre 2023

20 Dicembre 2023

Oroscopo di oggi, giovedì 21 dicembre 2023

Oroscopo di oggi, giovedì 21 dicembre 2023

L’oroscopo di oggi, giovedì 21 dicembre 2023: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile): ★★★★★

Una fase positiva si prospetta per il segno dell’Ariete, sottolineata dalla posizione in classifica. Vi rendete conto della fortuna di avere una famiglia unita, solida e bella. Con il partner, state forse già pianificando momenti speciali per le prossime festività, considerando persino un emozionante viaggio per fine anno. Per i single, l’equilibrio interiore e la capacità di comunicare aprono la strada a decisioni mature e, magari, a un incontro che farà battere il cuore, portando stabilità sentimentale tanto desiderata. Sul fronte lavorativo, opportunità interessanti attendono chi dimostra abilità nel raggiungere gli obiettivi.

Toro (20 aprile – 20 maggio): ★★★★

Giornata positiva in generale per il Toro. Circostanze favorevoli offrono l’opportunità di rilassare la mente dai soliti pensieri. In coppia, affronterete finalmente quei discorsi rimasti in sospeso, grazie alla vostra propensione al dialogo. Questo rende la giornata stabile e positiva sia per le coppie consolidate che per quelle appena nate. Per i single, l’influenza positiva di Venere potrebbe portare sorprese inaspettate in amore. Sul fronte lavorativo, l’energia in crescita consente di avviare nuove attività e perseguire opportunità con miglioramenti economici.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): ★★★★

Giovedì non troppo impegnativo per i Gemelli, ma sicuramente positivo. Nel campo sentimentale, l’influenza positiva di Venere contribuisce a costruire una relazione intima e appassionata. Coppie felici stanno costruendo un rapporto solido destinato a durare. Per i single, potrebbe sbocciare un amore importante. Sul fronte lavorativo, si prospettano coinvolgimenti in progetti innovativi, con spazio per le novità.

Cancro (21 giugno – 22 luglio): ★★★

Giornata poco positiva per il Cancro. Nel mondo dei sentimenti, riflessioni sul perdono e sulla compassione diventano cruciali per mantenere una relazione sana. Per i single, è il momento di concedersi un periodo di sano egoismo, focalizzandosi sul proprio benessere. In ambito lavorativo, attenzione al gioco di squadra e alla collaborazione con colleghi competenti.

Leone (23 luglio – 22 agosto): ★★★★

Opportunità interessanti caratterizzano questa giornata per il Leone, influenzando positivamente le relazioni affettive e gli amici. Coppie trovano maggiore soddisfazione e le nuove prospettive possono portare a un futuro felice. Per i single, incontri significativi e gioiosi sono in programma. Sul fronte lavorativo, si consiglia maggiore disponibilità verso i colleghi, specialmente per fornire sostegno.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): ★★★★★

Posizione favorevole delle stelle rende la giornata ricca di emozioni intense per la Vergine. Momenti appassionati sono in serbo nelle relazioni di coppia, offrendo anche qualche esperienza indimenticabile. I single potrebbero riconsiderare l’approccio a una persona speciale, aprendosi a nuove amicizie. Sul fronte lavorativo, una notizia attesa potrebbe riguardare un nuovo incarico, rappresentando un passo positivo per la situazione lavorativa attuale.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★★★

Giovedì all’insegna della normale routine per la Bilancia. Momenti intensi e positivi caratterizzeranno il periodo, con un inizio giornata pieno di ottimismo nei settori cruciali della vostra vita. In amore, la comprensione verso il partner contribuirà a una giornata serena. Per i single, evitate reazioni eccessive, concentrandovi sui cambiamenti che potrebbero portare a un nuovo amore. Sul fronte lavorativo, anche qui si prospetta un momento positivo con il supporto della persona giusta nei momenti impegnativi.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ★★★★★

Martedì straordinario per gli Scorpione, soprattutto nell’ambito sentimentale. La presenza della Luna in Scorpione dona energia, efficienza e disponibilità. In coppia, irradiate fiducia e positività, vivendo momenti magici e appassionati. I single possono godersi un martedì tranquillo, con la possibilità di viaggiare, esplorare, divertirsi e sperimentare in cucina. Sul fronte lavorativo, determinazione e un atteggiamento appropriato porteranno a ottenere ciò che si desidera.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): ‘Top del giorno’

Giornata in grande stile per il Sagittario. Nel campo emotivo, coppie consolidare potranno godere appieno del rapporto, mentre chi è single è pronto per un rinnovamento completo. Gli astri invitano all’azione e promettono buone notizie sul fronte lavorativo, forse una nuova opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): ★★★★

Un periodo allineato alla routine si prospetta per il Capricorno. In amore, le cose procedono secondo le aspettative, con il vostro partner come grande sostegno. Per i single, è tempo di ascoltare il cuore e capire i propri desideri. Sul fronte lavorativo, la determinazione e gli obiettivi chiari portano gioia alla presenza.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): ★★★★★

Giovedì ricco di buone notizie per l’Acquario. Le dinamiche affettive scorrono senza intoppi, con la possibilità di costruire un rapporto basato sulla serenità. I single possono sperimentare un nuovo amore. Sul fronte lavorativo, la prudenza è importante per apportare cambiamenti senza compromettere il lavoro.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): ★★

Giovedì impegnativo per i Pesci. Periodo deludente secondo l’astrologia, con possibili tensioni personali. In amore, attenzione all’eccessiva disponibilità che potrebbe portare a pressioni indesiderate. Sul fronte lavorativo, la giornata si preannuncia complicata, con alti e bassi finanziari inaspettati: cautela necessaria. Rigenerare corpo e mente con tecniche antistress è consigliato di fronte allo stress

L’oroscopo di oggi, giovedì 21 dicembre 2023 è a cura di Astrid

