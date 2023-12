Home

Oroscopo

28 Dicembre 2023

L’oroscopo di oggi, giovedì 28 dicembre 2023: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile): ★★★★.

La passione si fa sentire in amore! Aggiungete un tocco di piccante alla vostra relazione, sorprendendo il partner con gesti insoliti. Un semplice gesto affettuoso può scatenare una catena di reazioni culminanti in una serata romantica! Per i single, è un periodo favorevole per relazioni sociali e amorose. Approfittate della chiarezza per raggiungere i vostri desideri. Valorizzate le competenze lavorative e condividete progetti, distinguendo l’essenziale dal superfluo.

Toro (20 aprile – 20 maggio): ★★★.

Gli imprevisti non saranno necessariamente negativi. Mostrate determinazione nel risolvere le situazioni complesse. Chiarite eventuali malintesi con il partner per colmare lacune. I single potrebbero sentirsi attratti dalla natura per staccare dalla frenesia quotidiana. Sul lavoro, analizzate prima di agire.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): ★★★★

. Il 28 dicembre promette un giro di boa positivo. Nell’ambito amoroso, l’affetto verso il partner porterà vantaggi nelle relazioni affettive. I single godranno di un periodo senza complicazioni. Sul lavoro, si prospettano opportunità interessanti da cogliere al volo.

Cancro (21 giugno – 22 luglio): ★★★★★.

Felicità a go go! Il cielo vibrante e ricco di novità vi accompagna. Venere favorisce ogni tipo di relazione, godendone appieno con il partner. I single vivranno una fase stimolante, attirando l’attenzione desiderata. Idee innovative nel lavoro meritano di essere condivise con i colleghi.

Leone (23 luglio – 22 agosto): ★★★★.

La Luna in Cancro vi aiuta a esprimervi apertamente con il partner, sciogliendo tensioni con un caloroso abbraccio. L’intensità della passione sarà alle stelle. I single sentiranno lo stuzzicante richiamo di Venere. In ambito lavorativo, affrontate le difficoltà con umiltà, distinguendovi per questa qualità.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): ★★★★★.

Promessa di una buona giornata dal punto di vista sentimentale. Vivrete momenti arricchenti con il partner e scoprirete nuove emozioni. I single godranno di una giornata estremamente positiva. Dedicate tempo a voi stessi e pianificate esplorazioni professionali.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★.

Oggi potrebbe esserci un po’ di noia, soprattutto in amore, dove potrebbe emergere un rancore del passato. Evitate di rimuginare sulle scelte passate e concentratevi sul futuro. Nel lavoro, la falsa armonia non è utile; cercate rapporti basati sulla fiducia.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): “top del giorno”.

Luna in Acqua che vi fa brillare. In amore, siete irresistibili e vivrete momenti di armonia. Realizzate i vostri sogni con entusiasmo. Nel lavoro, inserite sempre originalità.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): ★★★★.

Giornata equilibrata e positiva in amore, con momenti felici e realizzati. Godetevi il presente senza preoccupazioni sul futuro. Nel lavoro, attirati da nuove opportunità con crescita e successo.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): ★★★★★.

Giovedì fantastico con buoni influssi nella sfera sentimentale. Concentratevi su amori reali e sfruttate la creatività nel lavoro. Prestate attenzione ai dettagli per il successo dei progetti.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): ★★★.

Piccoli momenti di stress in amore a causa dell’opposizione della Luna con Plutone. Comunicate in modo diretto e non isolatevi. Valutate bene i nuovi investimenti nel lavoro.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): ★★★★★.

Periodo meraviglioso con opportunità di nuove amicizie e successo in ambito pratico e scolastico. Seguite gli impulsi del cuore in amore. Famiglia positiva e gratificazioni possibili.

L’oroscopo di oggi, giovedì 28 dicembre 2023 è a cura di Astrid

