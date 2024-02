Oroscopo di oggi, giovedì 29 febbraio 2024. Luna in Scorpione, Gemelli e Toro favoriti, Vergine e Capricorno giornata no

L’oroscopo di oggi, giovedì 29 febbraio 2024, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile):

Con ★★★★, la giornata si presenta nella norma. In amore, Venere favorisce la complicità con il partner, consolidando la relazione. Se sei single, mostrerai un’energia contagiosa, attrarrai persone autentiche che apprezzano la tua sincerità. Sul lavoro, le tue idee brillanti ti faranno risaltare, anche se sembri distratto, sei ben organizzato.

Toro (20 aprile – 20 maggio):

Con ★★★★★, giovedì “godereccio” in amore, con il partner tutto sembra perfetto e senza limiti. Se sei single, è il momento di chiarirti le idee per attrarre quella persona speciale. Sul lavoro, fidati del tuo intuito per risolvere situazioni delicate, la soluzione sarà più semplice di quanto pensi.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno):

Con ★★★★★, mantieni un equilibrio tra ragione e sentimento nella relazione amorosa, godendo di armonia. Se sei single, è il momento di aprirti a nuovi rapporti con ottimismo. Sul lavoro, le cose si assestano per coloro che hanno una carriera sicura, continua a impegnarti con determinazione.

Cancro (21 giugno – 22 luglio):

Con ★★★★, gioisci in amore riscoprendo l’intesa con il partner. Se sei single, preparati a essere seducente senza promettere nulla. Sul lavoro, crea legami di fiducia con i colleghi per un ambiente stimolante.

Leone (23 luglio – 22 agosto):

Con ★★★, evita di prendere troppo sul serio i litigi con il partner, guardate avanti con ottimismo. Se sei single, cerca di comprendere prospettive diverse per relazioni più pacifiche. In ambito finanziario, sii prudente nelle spese.

Vergine (23 agosto – 22 settembre):

Con ★★, affronta le difficoltà in amore ponendo fine all’incertezza e aprendoti a una relazione serena. Se sei single, ascolta i consigli degli altri per nuove prospettive. Affronta le paure lavorative con calma e prospettive positive.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

Con ★★★★★, oggi si prospetta una giornata senza intoppi nel settore dell’amore. Le coppie godranno del sostegno degli astri, che contribuiranno a consolidare la relazione. Se sei single, potresti sperimentare una giornata tranquilla, senza particolari turbamenti nel cuore. Sul lavoro, le prospettive economiche e familiari si presentano allettanti, promettendo esperienze soddisfacenti in quasi tutti gli ambiti della quotidianità.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

Con ‘top del giorno’ e ★★★★, oggi sarà una giornata esplosiva per l’amore. Le coppie potranno godere di momenti gioiosi e di una profonda complicità. I single avranno infinite possibilità di incontri e flirt, grazie al favore degli astri. Sul lavoro, la fortuna sarà dalla vostra parte, consentendovi di fare passi importanti per la crescita professionale.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

Con ★★★★, la giornata si presenta stabile, anche se potrebbe mancare un po’ di incisività in alcuni settori. In amore, affrontate apertamente le questioni che non vi soddisfano e cercate soluzioni condivise. Sul lavoro, la creatività sarà stimolata, quindi sfruttate l’occasione per dare un tocco personale alle attività quotidiane.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

Con ★★, la giornata si preannuncia un “mezzo flop”. In amore, evitate tensioni e risentimenti, cercate di trascorrere del tempo con amici e partner in armonia. I single dovrebbero fare attenzione a non compromettere i futuri rapporti con confidenze inopportune. Sul lavoro, mantenete la calma e affrontate le situazioni con sangue freddo.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio):

Con ★★★, la giornata sarà impegnativa, soprattutto sul fronte sentimentale. Concedete fiducia al partner per rafforzare il legame, mentre i single dovrebbero concentrarsi su chi dimostra autentico interesse. Sul lavoro, ignorate le critiche e concentratevi sui vostri obiettivi con determinazione.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo):

Con ★★★★, la giornata si prospetta stabile, soprattutto in amore. Approfittate del momento per vivere con spontaneità la compagnia del partner o per mettere alla prova il vostro potere di seduzione se siete single. Sul lavoro, proponete soluzioni e sfruttate le opportunità a vostro vantaggio, considerando che i pianeti sono moderatamente dalla vostra parte.