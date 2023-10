Home

5 Ottobre 2023

L’oroscopo di oggi, giovedì 5 ottobre 2023, è influenzato dal transito di Mercurio, il pianeta della comunicazione, che cambia segno due volte in questo mese. Dal 1 al 10 ottobre, Mercurio si sposta dal Leone alla Vergine, portando maggiore precisione e analisi nel modo di esprimersi. Dal 10 al 31 ottobre, Mercurio entra in Bilancia, favorendo l’armonia e la diplomazia nelle relazioni. Venere, il pianeta dell’amore, si trova nel segno del Leone fino al 18 ottobre, donando passione e generosità ai sentimenti. Marte, il pianeta dell’azione, rimane in Vergine fino al 23 ottobre, stimolando la produttività e il senso pratico. Giove, il pianeta della fortuna, è in Ariete, segno di fuoco che esalta la sua energia e il suo entusiasmo. Saturno, il pianeta della responsabilità, è in Acquario, segno d’aria che favorisce l’innovazione e la libertà. Urano, il pianeta del cambiamento, è anch’esso in Ariete, creando situazioni imprevedibili e sfidanti. Nettuno, il pianeta dell’illusione, è in Pesci, segno d’acqua che amplifica la sua sensibilità e la sua spiritualità.

Vediamo ora come questi influssi planetari si riflettono sui dodici segni dello zodiaco:

Ariete:

giornata abbastanza positiva. Le stelle suggeriscono di dedicare questa giornata al partner: cercate idee carine, anche semplici, giusto per sorprendere e ravvivare il rapporto. Marte vi spingerà a dare il massimo sul lavoro, e presto vi troverete a primeggiare con i migliori. Intanto, meditate su come far valere le vostre esigenze, pianificando le mosse con tempismo e intelligenza.

Toro:

l’influenza positiva di Urano vi aprirà alle gioie di un’affettività coinvolgente, seppur impastata nella solita normalità. Sorprenderete il partner con il vostro calore umano, e in cambio riceverete la sua splendida disponibilità all’ascolto. Sarà così una giornata ideale per progettare il futuro insieme. Le stelle vi aiuteranno a risolvere con fine diplomazia una questione spinosa che potrebbe crearsi con i colleghi, consentendovi di guadagnare fiducia e stima.

Gemelli:

sarà una giornata ricca di fantasia e creatività. Potrete affrontare la giornata con spensieratezza: avrete una giornata che vi vede particolarmente affettuosi e fortunati, grazie alla Luna. Alta la possibilità di programmare quel viaggio desiderato da tanto tempo. In amore, sarete più giocosi e divertenti, cercando di rendere la relazione più leggera e piacevole.

Cancro:

vi sveglierete con una vena di romanticismo, merito di una splendida Luna. Sarete molto attenti e premurosi nei confronti del partner, pronti a regalare qualsiasi cosa, oltre al vostro grande amore. Venere nel Leone vi renderà più appassionati e generosi, cercando di soddisfare i desideri del vostro amato o della vostra amata.

Leone:

si prospetta una giornata “no”, la vita sentimentale vacillerà e forse non riuscirete a capire cosa sia meglio fare per ritrovare un po’ di pace nel cuore. Sul lavoro vi sentirete insoddisfatti di alcune scelte professionali che fino ad ora non hanno portato i risultati che vi aspettavate. Probabilmente vi sarete affidati a persone che non vi hanno dato i giusti consigli.

Vergine:

sul piatto c’è una giornata vincente. Venere vi sostiene: riservati e prudenti, sentirete ora la necessità di esternare i sentimenti. Una bella persona vi spalleggerà, dando una mano nel risolvere una questione che avete a cuore. La giornata servirà anche come messa a punto di strategie per il lavoro. Dovrete soltanto saper aspettare che i tempi maturino.

Bilancia:

sarà una giornata abbastanza favorevole, tuttavia potrebbero verificarsi alcune piccole situazioni scomode, ma gestibili con discrezione e tanta pazienza. Quindi cercate di concentrarvi solo sugli aspetti positivi delle cose. Le aspirazioni amorose potrebbero subire dei cambiamenti significativi, con nuovi desideri che emergeranno probabilmente tra fine pomeriggio e metà serata.

Scorpione:

potrete sperimentare un notevole dinamismo grazie alla posizione parzialmente favorevole di alcuni astri. Sarà questa l’occasione ideale per concentrarsi sul miglioramento delle relazioni. La famiglia sarà una fonte di affetto e sostegno. Il vostro equilibrio interiore sarà un grande punto di forza per affrontare le sfide della vita.

Sagittario:

sarete in grado di esprimere al meglio il vostro potenziale creativo e intellettuale. Avrete idee brillanti e originali che vi faranno notare dagli altri. Potreste anche ricevere delle proposte interessanti o delle opportunità di viaggio o di studio. In amore, sarete più aperti e generosi, cercando di condividere le vostre esperienze e i vostri sogni con il partner. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi colpirà per la sua cultura o il suo carisma.

Capricorno:

sarete più attenti e responsabili nella gestione delle vostre finanze. Potreste anche trovare dei modi per aumentare i vostri guadagni o per risparmiare in modo intelligente. In amore, sarete più fedeli e leali, mostrando al partner il vostro affetto e il vostro impegno. Se siete single, potreste attrarre qualcuno che vi apprezzerà per la vostra serietà e la vostra maturità.

Acquario:

sarete più socievoli e comunicativi, cercando di ampliare i vostri orizzonti e le vostre conoscenze. Potreste partecipare a eventi, incontri o conferenze che vi arricchiranno dal punto di vista umano e culturale. In amore, sarete più armoniosi e comprensivi, cercando di trovare un equilibrio tra il vostro spazio e quello del partner. Se siete single, potreste fare delle amicizie interessanti o dei flirt piacevoli.

Pesci:

sarete più intuitivi e sensibili, percependo le sfumature e le emozioni degli altri. Potreste anche avere delle visioni o dei sogni significativi che vi daranno delle indicazioni sul vostro cammino spirituale. In amore, sarete più romantici e affettuosi, cercando di creare una connessione profonda con il partner. Se siete single, potreste vivere delle situazioni magiche o misteriose che vi faranno battere il cuore.

L’oroscopo è a cura di Astrid

