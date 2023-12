Home

Oroscopo di oggi, giovedì 7 dicembre 2023

7 Dicembre 2023

L’oroscopo di oggi, giovedì 7 dicembre 2023: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile): ★★★★★.

Questo giovedì si presenta un’atmosfera particolarmente allettante per il segno. Investire sinceramente nella comunicazione con la persona amata apre le porte a momenti di profonda armonia. Riconoscere e apprezzare i doni circostanti favorirà un periodo di straordinaria armonia con il partner. Per i single, nuove connessioni sorprendenti potrebbero emergere, rendendo la scelta un affare difficile ma potenzialmente gratificante.

Possibili cambiamenti nelle abitudini lavorative richiedono la ricerca di qualcosa che appassioni sinceramente, chiudendo così un ciclo lavorativo in modo ottimale.

Toro (20 aprile – 20 maggio): ‘Top del Giorno’.

Sotto l’influenza benefica di Nettuno e Saturno, la vita a due si trasforma in una meravigliosa sinfonia emotiva, arricchita da nuove note nel bel spartito della relazione. La presenza della persona amata riflette i vostri sentimenti, creando un legame profondo e appagante. Per i single, le stelle rendono la sensibilità acuta, permettendo di apprezzare il positivo nelle situazioni. Sul fronte lavorativo, determinazione e impegno illuminano sfide trasformandole in opportunità.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): ★★★★★.

L’oroscopo del 7 dicembre invita al gioire. Non fate che influenze esterne distolgano dalla bella realtà che vi attende. Se in una nuova relazione, pianificate attività emozionanti. I single, con l’influenza della Luna in Bilancia, cercano nuova ispirazione, apprezzando ciò che c’è di buono nel circondario.

Esplorare nuovi orizzonti e connettersi con l’essenza della vita è incoraggiato. Nel lavoro, sfruttate competenze tecnologiche per mostrare il vostro talento.

Cancro (21 giugno – 22 luglio): ★★★★.

Le stelle favoriscono un miracolo sentimentale, integrando affetti familiari nella storia d’amore. Godete di ogni istante con la persona amata. I single avranno tempo per decisioni autonome. Sul lavoro, giornata promettente con proposte interessanti o cambiamenti rivoluzionari.

Leone (23 luglio – 22 agosto): ★★.

Le stelle dissonanti richiedono sforzi extra per mantenere vivo il rapporto. Alcuni rapporti potrebbero vivere una giornata complicata, richiedendo attenzione e risoluzione di problemi. I single devono comprendere prospettive altrui e costruire legami basati su rispetto reciproco. Errori sul lavoro sono da evitare.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): ★★★★★.

L’oroscopo del 7 dicembre promette una giornata vincente. Il benessere interiore impatta positivamente sulla relazione di coppia, permettendo momenti di dolcezza e affetto. Per i single, la gioia e il buon umore provengono dai favori celesti. Sul lavoro, l’istinto è alleato principale nelle decisioni professionali.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★★★★.

Preparatevi per una giornata davvero gustosa in tutti i sensi. Gli astri saranno completamente dalla vostra parte, e la buona sorte sarà pronta a scivolare tra i vostri passi. Potreste ricevere una bella novità a metà giornata, che sia per email, tramite un amico o addirittura con un pacco consegnato dal corriere. Nel pomeriggio, attorno alle 17:30, tenete d’occhio il circolo delle amicizie; qualcosa di piacevole potrebbe prendere forma nella vostra mente. Chi è coinvolto in questioni lavorative troverà il modo di risolvere le situazioni in gioco.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ★★★★.

Questo giovedì si presenta nella norma, con una routine generalmente tranquilla. Prestate attenzione alle opportunità di dare seguito ai desideri del partner, creando momenti di felicità nella coppia. In ambito familiare, evitate discussioni inutili e non cercate di dimostrare superiorità verbale per questioni insignificanti. Per i single, un indizio presto darà la certezza che ciò a cui aspirate potrebbe avverarsi. Sul lavoro, si prospetta una notizia che potrebbe essere positiva o meno.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): ★★.

La giornata presenta diversi problemi da risolvere, sia nel campo affettivo che lavorativo. Mantenete la calma e la fiducia in voi stessi, anche se alcune questioni potrebbero non avere soluzione. Stilate un programma per dare alla giornata una nota di positività. In coppia, ascoltate il partner e cercate di rispondere con tempismo. I single potrebbero sentirsi in una fase lunga e tortuosa, ma entro la fine dell’anno potrebbero iniziare a vedere cambiamenti. Sul lavoro, adattatevi alle circostanze sperando in un anno nuovo migliore.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): ★★★★.

La giornata offre una routine che potrebbe essere apprezzata o meno, ma che porterà comunque momenti di piacere e serenità. I legami sentimentali possono trarre beneficio dal riproporre attività passate che hanno portato gioia. I single dovrebbero evitare la noia e cercare fiducia in se stessi. Sul lavoro, qualche decisione potrebbe richiedere adattamenti, ma puntate su altre strade.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): ★★★★.

Questo giovedì sarà all’insegna della normale attività. La vita quotidiana potrebbe non portare molte novità, ma cercate di apprezzare la routine. In coppia, leggete tra le righe dei pensieri del partner e anticipate i desideri. I single possono attendersi qualche piacevole sorpresa entro la fine della giornata. Sul lavoro, le aspettative potrebbero essere basse, ma qualcosa potrebbe muoversi presto.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): ★★★.

La giornata presenta alcuni imprevisti non previsti. Affrontate il periodo con positività, pensando e agendo in modo ottimista per superare i problemi. In ambito sentimentale, potrebbe verificarsi una situazione sottotono, ma la positività può contribuire a superare le crisi. I single potrebbero fare incontri fortunati. Sul lavoro, una notizia positiva riempirà di felicità il cuore

L’oroscopo di oggi, giovedì 7 dicembre 2023 è a cura di Astrid

