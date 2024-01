Home

Oroscopo di oggi, lunedì 1 gennaio 2024

1 Gennaio 2024

L’oroscopo di oggi, lunedì 1 gennaio 2024: ecco cosa ti riservano le stelle

Eccoci all'ultimo giorno dell'anno, si chiude un ciclo e se ne apre uno nuovo, vediamo insieme l'oroscopo di oggi

Ariete (21 marzo – 19 aprile):

La prima giornata dell’anno si apre con la Luna in quadratura, ma fortunatamente, grazie al trigono di Venere dal Sagittario, potrete godere di un giorno abbastanza sereno. Nonostante qualche piccola complicazione familiare, l’atmosfera generale sarà positiva. Prendetevi del tempo per concentrarvi sulle relazioni affettive e concedetevi momenti di tranquillità. (Voto – 7️⃣)

Toro (20 aprile – 20 maggio):

La sfera sentimentale si presenta piacevole in questa giornata. Approfittate degli influssi benefici della Luna e godetevi momenti sereni con le persone a voi care, soprattutto se appartenete alla prima decade. (Voto – 8️⃣)

Gemelli (21 maggio – 20 giugno):

La configurazione astrale non è del tutto favorevole con Venere in opposizione, il che potrebbe rendere il vostro modo di amare più timido. Tuttavia, non lasciatevi scoraggiare, poiché si tratta solo di una fase passeggera. (Voto – 7️⃣)

Cancro (21 giugno – 22 luglio):

Le previsioni sono discrete per questa prima giornata di gennaio. Anche se la Luna in opposizione potrebbe influire sull’umore, si tratta solo di un momento transitorio. Mantenete la serenità nella vostra vita affettiva e supererete facilmente questa fase. (Voto – 7️⃣)

Leone (23 luglio – 22 agosto):

In questa giornata sarete ottimisti. Approfittate di un rapporto piacevole e coltivate la speranza di iniziare bene il nuovo anno. (Voto – 8️⃣)

Vergine (23 agosto – 22 settembre):

Il quadro astrale non è particolarmente entusiasmante, con Venere e altre stelle in posizione negativa. Fortunatamente, la Luna è dalla vostra parte, e la giornata non sarà così male. Cercate di concentrarvi sui momenti positivi. (Voto – 7️⃣)

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

La configurazione astrale è nel complesso valida. Nonostante qualche disagio causato dalla Luna in quadratura, con il partner potrete godere di un rapporto genuino. Grazie a Venere, vivrete anche voi momenti d’amore appaganti. (Voto – 8️⃣)

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

La sfera sentimentale si presenta gradevole in questa giornata. La Luna in sestile vi metterà di buon umore, e il rapporto con la persona amata sarà interessante, soprattutto per voi nati nella seconda decade. (Voto – 8️⃣)

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

Con Venere in congiunzione, insieme a Mercurio e Marte, il rapporto con il partner sarà maturo e romantico. Avrete grandi progetti per la vostra storia d’amore e iniziare con il piede giusto sarà molto importante. (Voto – 9️⃣)

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

Avrete modo di iniziare il nuovo anno in modo convincente grazie alla Luna in congiunzione. Sarà un periodo ideale per concentrarvi sulla vostra vita sentimentale e regalarvi emozioni piacevoli. (Voto – 9️⃣)

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio):

La configurazione astrale è nel complesso valida. Sarete aperti a nuove proposte che vi permetteranno di trovare la direzione giusta e raggiungere importanti obiettivi nel corso dell’anno. (Voto – 8️⃣)

Pesci (19 febbraio – 20 marzo):

La giornata vede la Luna in buon aspetto. Nonostante alcune stelle sfavorevoli come Venere, Mercurio e Marte, affrontate il vostro rapporto con delicatezza. La giornata sarà caratterizzata da una discreta calma, ma sarà importante fare qualcosa per recuperare terreno presto. (Voto – 7️⃣)

L’oroscopo di oggi, lunedì 1 gennaio 2024 è a cura di Astrid

