Oroscopo di oggi, lunedì 11 dicembre 2023

11 Dicembre 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 11 dicembre 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 11 dicembre 2023

L’oroscopo di oggi, lunedì 11 dicembre 2023: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile):

La settimana inizia con la Luna in trigono dal Sagittario, portando un tocco di attività e romanticismo. Evitate grandi pretese sul fronte professionale e agite con cautela, evitando imprevisti legati a Mercurio in quadratura. Voto – 7️⃣

Toro (20 aprile – 20 maggio):

Con Mercurio e Giove favorevoli, la sfera professionale vi vedrà produttivi e capaci di raggiungere risultati soddisfacenti. Tuttavia, Venere potrebbe complicare la sfera sentimentale. Voto – 7️⃣

Gemelli (21 maggio – 20 giugno):

Luna in opposizione dal Sagittario rende il lunedì amoroso meno romantico del solito. Risolvete eventuali problemi con maturità. In ambito lavorativo, cercate nuovi progetti stimolanti. Voto – 6️⃣

Cancro (21 giugno – 22 luglio):

Venere in trigono dallo Scorpione promette una sfera sentimentale eccellente. Sul lavoro, la pazienza è fondamentale per costruire un futuro migliore. Voto – 8️⃣

Leone (23 luglio – 22 agosto):

La Luna in trigono offre tranquillità nella relazione, ma ci sono ancora problemi da risolvere. In ambito lavorativo, ve la caverete bene, ma ambirete a un po’ di più. Voto – 7️⃣

Vergine (23 agosto – 22 settembre):

Luna in quadratura rende la vita amorosa meno intensa. Sul lavoro, forse meno attivi, ma comunque dedicati a completare progetti. Voto – 6️⃣

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

Periodo piacevole con Luna in sestile, accendendo l’entusiasmo. In ambito professionale, Mercurio potrebbe creare smarrimento post-completamento di un percorso. Riflettete su cosa fare adesso. Voto – 7️⃣

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

Con Venere in congiunzione, risulterete attraenti. Successi interessanti sul fronte professionale grazie a Mercurio e Saturno. Voto – 8️⃣

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

Luna in congiunzione promette un lunedì idilliaco in amore. In ambito lavorativo, sarete attivi e organizzati, facendo passi avanti importanti. Voto – 8️⃣

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

Giornata positiva con Venere romantica. In ambito lavorativo, Mercurio in buon aspetto vi aiuterà a gestire efficacemente le vostre mansioni. Voto – 8️⃣

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio):

Luna in sestile migliora la sfera sentimentale, anche se Venere crea complicazioni. Sul lavoro, gestirete bene le mansioni, ma faticherete a distinguervi. Voto – 7️⃣

Pesci (19 febbraio – 20 marzo):

Luna in quadratura, ma Venere favorevole. Equilibrate emozioni e razionalità nelle relazioni. In ambito lavorativo, seguite il vostro intuito supportato da Mercurio, ottenendo buoni risultati. Voto – 7️⃣

L’oroscopo di oggi, lunedì 11 dicembre 2023 è a cura di Astrid

