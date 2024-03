Home

Oroscopo di oggi, lunedì 11 marzo 2024. Luna in Ariete, Cancro down

10 Marzo 2024

L’oroscopo di oggi, lunedì 11 marzo 2024, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 20 aprile): Top del giorno

Questo lunedì porta con sé l’energia e l’entusiasmo dell’Ariete, promettendo una giornata al top per molti di voi. La passione sarà alla portata di mano e potreste trovare grande piacere nell’aprire le porte della fantasia, esplorando nuove possibilità con il vostro partner. Sarà una giornata di incontri favorevoli che vi riempiranno di gioia e confermeranno la vostra forza di volontà. Sul fronte lavorativo, presto potreste raggiungere quei traguardi tanto desiderati grazie alla vostra determinazione e al vostro impegno costante. Niente riuscirà a distrarvi dagli obiettivi che avete stabilito per voi stessi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): ★★★★

L’inizio di questa settimana si prospetta assolutamente normale per i nativi del Toro. Sarà un piacere rivalutare gli ideali comuni che donano equilibrio e intesa nelle relazioni sentimentali, sia con il partner che con gli amici o la famiglia. Per coloro che hanno affrontato una crisi recente, potrebbe essere il momento ideale per celebrare la ripresa proponendo al partner qualcosa di affascinante, come una gita fuoriporta o una cena romantica. La forma fisica migliorerà gradualmente per i single, che sentiranno la voglia di intraprendere progetti coraggiosi e stimolanti. Anche se le opportunità lavorative potrebbero essere limitate al momento, non sottovalutate le nuove esperienze, poiché potrebbero contribuire alla vostra crescita e al miglioramento.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): ★★★★★

Per i Gemelli, l’oroscopo del 11 marzo prevede un’ottima intesa con il partner, aprendo la strada alla progettazione di un futuro insieme. Anche i single potrebbero sperimentare un’inaspettata apertura verso l’amore, lasciandosi trasportare dalla gioia di un nuovo incontro. Sul fronte professionale, i risultati saranno soddisfacenti, confermando il vostro valore e la vostra determinazione. Credete nelle vostre capacità e non abbiate paura di osare.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): ★★

I Cancro potrebbero avvertire un po’ di stanchezza in arrivo oggi. In campo sentimentale, potrebbe verificarsi una mancanza di comunicazione, ma è importante riconoscere il bisogno di spazi individuali per mantenere l’equilibrio nella vita di coppia. Anche i single potrebbero sentirsi confusi, ma è importante trovare il modo di gestire la situazione. Sul fronte lavorativo, una breve pausa potrebbe aiutarvi a raccogliere le idee riguardo a un progetto che potrebbe non sembrarvi più così conveniente.

Leone (23 luglio – 22 agosto): ★★★★

Il lunedì si prospetta decisamente buono per i Leone. La serata potrebbe regalare un momento di relax con il partner, contribuendo a rafforzare il legame. I single potrebbero attrarre l’attenzione degli altri con il loro magnetismo irresistibile. Sul fronte professionale, osare e correre dei rischi porterà grandi ricompense, dimostrando ancora una volta la vostra capacità di trasformare un progetto valido in un successo.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): ★★★★★

Per i Vergine, il 11 marzo promette una giornata felice e in netto rialzo. Con il partner, potrete immergervi in una serata ricca di emozioni sincere, plasmando un’armonia perfetta. Anche i single potrebbero essere sorpresi da una piacevole notizia, portando gioia nella giornata. Sul fronte lavorativo, una fase di rinnovamento aprirà le porte a una crescita significativa, orientandovi verso nuove mete e opportunità.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★★★

La giornata di oggi per i nativi della Bilancia si presenta quasi interamente all’insegna della routine, ma ciò non esclude la possibilità di perdere quell’alone di serietà che spesso vi caratterizza. In ambito professionale, riceverete plausi per il vostro operato, che ultimamente vi ha visti particolarmente versatili. Anche se potreste incontrare alcune difficoltà occasionali, una breve pausa sarà sufficiente per recuperare la lucidità. In amore, è consigliabile evitare avventure di scarso respiro e senza prospettive, e invece concentrarsi nell’approfondire i legami con l’anima gemella o con il partner stabile. Per le coppie, il periodo si presenta discreto, con l’opportunità di consolidare il rapporto.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): ★★★

Il periodo in arrivo potrebbe essere impegnativo dal punto di vista della stanchezza fisica per i nativi dello Scorpione. In amore, potreste trovarvi nervosi a causa di alcuni momenti elettrici, influenzati dalla posizione della Luna. È possibile che si verifichino discussioni con il partner riguardo a miglioramenti domestici o all’organizzazione della routine. Le coppie dovrebbero cercare attività diverse dal solito per mantenere viva l’intesa. Per i single, la giornata potrebbe essere poco fiduciosa, ma è importante cercare di distendere eventuali pensieri negativi e sorridere per affrontare la giornata con ottimismo. Sul fronte lavorativo, nonostante alcune difficoltà, seguire l’istinto vi aiuterà a individuare le persone giuste per un progetto importante.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre):★★★★

Il lunedì si presenta come una giornata propizia per i Sagittario, offrendovi l’opportunità di liberarvi da vecchie cose e pregiudizi che ostacolano una visione obiettiva della realtà. In ambito lavorativo, fate attenzione a ciò che dite sotto l’impulso delle emozioni, poiché potreste essere fraintesi. In amore, oltre alla passione, potreste dover affrontare una situazione arretrata da risolvere. Per i single, è necessario avere pazienza prima di intraprendere nuove relazioni. Iniziare la giornata con un digiuno potrebbe essere salutare per la linea e stimolante per la mente.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): ★★★★★

Il periodo attuale è favorevole per i sentimenti grazie all’ingresso di Venere nel vostro segno. Anche per quanto riguarda il lavoro e le finanze, potete dormire sonni tranquilli, poiché avrete progressi nella carriera e potrete intraprendere iniziative audaci. Le vostre parole e il vostro spirito d’iniziativa saranno preziosi per portare a termine progetti ambiziosi. In famiglia, un viaggio tanto sognato potrebbe diventare realtà, rinforzando l’intesa con la persona amata. Una giornata di relax in un centro benessere potrebbe rendere questa giornata ancora più speciale, offrendovi momenti di tranquillità e piacere.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): ★★★★

La giornata si preannuncia positiva per gli Acquario, con un’atmosfera favorevole sia per l’amore che per il lavoro. Nel contesto sentimentale, avrete il desiderio di dedicare e ricevere coccole, contribuendo a creare momenti di dolcezza con il partner. Sul fronte lavorativo, la giornata offre opportunità positive, ma è importante gestire lo stress con determinazione. Le stelle vi sosterranno nell’affrontare le sfide con ottimismo e spirito d’iniziativa.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): ★★★★★

Per i Pesci, l’11 marzo presenta un cielo sentimentale allietato dall’arrivo di Venere, offrendo la capacità di apprezzare le piccole gioie della vita e di vivere appieno ogni momento. È un momento favorevole per organizzare viaggi e progetti, con l’attitudine razionale che sarà un punto di forza nel lavoro. Sul fronte personale, dedicare del tempo a sé stessi contribuirà a migliorare l’umore e accrescere il benessere fisico, aprendo la strada a nuove opportunità e armonia.

L’oroscopo di oggi, lunedì 11 marzo 2024 è a cura di Astrid

