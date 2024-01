Home

Oroscopo di oggi, lunedì 15 gennaio 2024

14 Gennaio 2024

L’oroscopo di oggi, lunedì 15 gennaio 2024: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile):

Il rospetto dei transiti planetari è guidato dall’ottima posizione di Urano nel buon vicino Toro. Venere invece si trova in Sagittario e vi porta a gestire con velocità, destrezza, entusiasmo ogni incombenza che si verifichi oggi nel quotidiano, in particolare nella sfera familiare. Affrontate le sfide con la vostra intraprendenza naturale.

Toro (20 aprile – 20 maggio):

Luna e Giove, Nettuno e Plutone continuano a sorridervi, Marte e Mercurio inoltre vi spalleggiano fortemente dal Capricorno, dandovi concretezza ed energia in ogni azione vi accingiate a compiere. Nessun pianeta conosciuto vi rema contro! E questo è un fatto assolutamente raro. Sfruttate questa favorevole congiuntura per perseguire i vostri obiettivi con determinazione.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno):

Questo lunedì di metà mese si manifesta con alti e bassi. Siete stuzzicati da Saturno che si trova in posizione imbronciata dal segno dei Pesci e vi trovate a far fronte a una situazione un po’ disordinata in famiglia, che comunque riuscite a risolvere con la consueta fermezza di polso. In ogni sfida, la vostra flessibilità mentale sarà la chiave per superare gli ostacoli.

Cancro (21 giugno – 22 luglio):

Mercurio, Marte, Sole e Plutone: a contrastarvi ci sono per voi oggi ben quattro corpi celesti! Sarà Nettuno in Pesci a darvi serenità, equilibrio, profondo intuito, anche per fronteggiare situazioni difficili ed eventi imprevisti che costellano il vostro cammino. La vita familiare richiede attenzione, ma la vostra capacità empatica vi guiderà.

Leone (23 luglio – 22 agosto):

Venere in Sagittario è in angolatura positiva, questa situazione astrale vi consente un accordo fortunato in famiglia, in special modo con figlie e figli, sorelle e fratelli. Il quadro astrale di oggi vi proporrà tanti stimoli incrociati che vi porteranno varie sollecitazioni e anche discrete soddisfazioni in diverse aree della vostra vita.

Vergine (23 agosto – 22 settembre):

Dal Sole a Mercurio, da Marte Plutone (nel segno vigoroso del Capricorno), da Urano a Giove (nel sensuale Toro) il vostro cielo riceverà tanti influssi benefici. Una maggioranza di pianeti si schiera a vostro favore. Nella vostra dimora di abitazione e in campo amichevole sarete in grado di gestire le situazioni con pragmatismo e ottenere risultati positivi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

È necessario darsi da fare, dedicatevi alla vita familiare e sentimentale, mettendo tra parentesi, per il momento, tutti i vostri impegni concreti, le vostre ambizioni personali, le proiezioni verso il sociale o il mondano, che pure tanto vi stimolano. Questo in particolar modo se avete trascurato le dinamiche familiari ultimamente. Dedicate tempo a rafforzare i legami affettivi e godetevi momenti di serenità con i vostri cari.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

Il pianeta vostro nume tutelare, Plutone, insieme agli altri due paladini del vostro segno, Mercurio e Marte, tutti nel Capricorno, hanno il potere di infondervi una buona capacità di gestire la parte attiva e quella razionale della personalità. Saturno, nel segno fidato alleato dei Pesci, vi offre supporto nella riflessione e nel bilanciamento delle vostre decisioni.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

Dal buon vicino Capricorno, Marte, dio della capacità di affermarsi ed emergere, benefico per il vostro segno, vivifica in modo notevole il vostro quotidiano. Ne sentite i buoni influssi, in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 24 novembre al 3 del mese di dicembre. Siate pronti a cogliere le opportunità che la vita vi offre.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

La posizione della Luna negli amici Pesci vi stimola a voler cambiare almeno idealmente alcune questioni relative alla parte più profonda di voi stessi. Un parterre planetario d’eccezione vi assiste! Dalla vostra avete, tra gli altri pianeti, Nettuno in angolo benefico che vi offre intuizione e creatività per esplorare nuove dimensioni della vostra personalità.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio):

Luna, Saturno e Nettuno, in posizione benefica e risolutiva dato che occupano il segno buon vicino dei Pesci, offrono un quadro dei transiti abbastanza positivo. Questo formidabile trio dona rapidità di decisione, scatto di volontà e capacità di afferrare prontamente con mano ogni opportunità che si presenta. Approfittate di questo periodo favorevole per mettere in atto i vostri progetti.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo):

Previsione dei moti celesti discreta. Quasi la maggioranza dei corpi celesti gira infatti a vostro favore, consentendovi di agire per il meglio in molti settori della vostra vita. Soltanto Venere vi guarda imbronciata dal Sagittario e non vi favorisce particolarmente nel settore delle relazioni amorose. Tuttavia, il supporto di Giove, Urano e Plutone vi offre la forza e la determinazione necessarie per superare gli ostacoli.

L’oroscopo di oggi, lunedì 15 gennaio 2024 è a cura di Astrid

