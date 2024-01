Home

Oroscopo di oggi, lunedì 22 gennaio 2024

21 Gennaio 2024

L'oroscopo di oggi, lunedì 22 gennaio 2024: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 Marzo – 19 Aprile):

I single dell’Ariete possono finalmente chiarire un piccolo malinteso in amore. Sul lavoro, alcuni progetti potrebbero creare una leggera ansia. Rimanete concentrati e affrontate le sfide con determinazione, otterrete sicuramente i risultati desiderati. Se non volete chiedere aiuto in questa giornata, allora dovrete rimboccarvi le maniche e portare a termine tutti i compiti che vi sono stati assegnati. Non ci sarebbe nulla di male ad ammettere di non essere in grado, ma voi lo siete, ciò che vi manca è la volontà.

Toro (20 Aprile – 20 Maggio): Grande energia per chi sta in coppia. Nelle amicizie ma anche in amore per i single, oggi non è la giornata ideale per valutare gli altri. Siete troppo innamorati delle idee che vi costruite da soli sulle persone. Ecco perché restate sempre molto delusi quando scoprite che, chi avete davanti, non è esattamente come lo avevate immaginato. Sul lavoro, arriveranno nuove richieste che soddisferete con entusiasmo. Non temete i cambiamenti, sono solo opportunità in maschera. Affrontate ogni sfida con la vostra consueta determinazione.

Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno):

Tensioni all’interno della vita coniugale caratterizzano la giornata. Momento no anche per i cuori solitari che sono preoccupati per via di un possibile imminente scontro. Trovate il modo di comunicare apertamente i vostri sentimenti, cercando soluzioni che rafforzino la comprensione reciproca. Sul lavoro potrebbero presentarsi nuovi progetti, non partite prevenuti su ciò che vi potrebbero affidare. Essere troppo pretestuosi e presuntuosi non vi porterà a nulla qindi; prima, cercate di ascoltare che cosa c’è in ballo e che cosa hanno da dirvi e poi riflettete

Cancro (21 Giugno – 22 Luglio):

Chi è solo da tempo si sente molto più spossato del solito. Per alcune storie d’amore, potrebbe essere una giornata di revisione totale, non mentite proprio a coloro che vi conoscono meglio e che percepiscono quando lo fate. Sul lavoro, un certo tipo di progetto sta procedendo al meglio. Approfittate di questo periodo per concentrarvi su voi stessi, riscoprendo le vostre passioni.

Leone (23 Luglio – 22 Agosto):

Per quanto riguarda la sfera sentimentale oggi si prospetta un periodo di riflessione profonda. Il fatto che abbiate dei dubbi in amore, la dice già lunga sul tipo di preoccupazione che vi sta cogliendo e che potrebbe aumentare sempre di più. Non è detto infatti, che sia semplice riuscire a venire a capo di tale situazione. Riflettete ma rimandate ogni decisione a tempi astrali più favorevoli. In campo lavorativo, sono in arrivo importanti soddisfazioni per chi ha un lavoro sottoposto. È indispensabile affrontare un percorso di recupero a livello mentale e fisico. Dedicate del tempo a voi stessi, mantenendo un equilibrio tra vita personale e professionale.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre):

L’influsso astrale di Marte nel vostro segno si farà sentire per chi ha una relazione di coppia, deve infatti deve evitare i conflitti, quindi; affrontare le prossime prove, con maggiore attenzione. Per quanto riguarda i single , questi si sentiranno meglio meglio e desidereranno stare a contatto con gli altri. Momento positivo sul lavoro. Approfittate di questa fase favorevole per consolidare le relazioni professionali e risolvere eventuali malintesi. La chiarezza di comunicazione sarà la chiave per il successo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

Giornata no per quanto riguarda l’amore sia per chi è in coppia e per chi lo sta cercando. Per chi è in coppia sarà difficile in questo momento trovare serenità nella vita coniugale. Chi è in cerca dell’amore è più critico del solito, e questa attitudine potrebbe allontanare delle persone. Le questioni finanziare possono creare un certo nervosismo, sarete senza dubbio scossi e anche un po’ demoralizzati all’inizio. Tuttavia, cercate di affrontare le situazioni con calma e apertura, cercando soluzioni pratiche per risolvere eventuali problemi economici.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

Stelle non molto favorevoli per i single. I cuori solitari saranno infatti di malumore, non solo per storie che non si realizzano ancora ma anche a causa di alcuni problemi finanziari. Un consiglio? Non tirate troppo la corda e dedicatevi al riposo. Riconsiderate la gestione del vostro budget e cercate di adottare una prospettiva più positiva. Prendetevi cura di voi stessi per affrontare le sfide con maggiore serenità. Per chi è in coppia, alcune piccolezze nel rapporto oggi le sentirete più pesanti, state attenti a non andare in escandescenza. Cercate di soprassedere. Nel campo lavorativo i buoni risultati derivanti dal vostro impegno e da quello degli altri sono ancora lontani. Non date la colpa a terzi ma valutate con attenzione le vostre responsabilità.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

Le coppie di vecchia data devono recuperare un po’ di intimità, la luna con il suo influsso benefico vi aiuterà nel compito. A causa di Saturno e dei suoi influssi negativi, oggi i single saranno molto nervosi. Dedicate del tempo a comprendere le vostre esigenze emotive e comunicate apertamente con il partner o potenziali compagni. La chiarezza nelle relazioni è fondamentale per superare eventuali tensioni. Nel lavoro siete pigri e tenderete a ridurvi a fare tutto all’ultimo minuto con il rischio di imprevisti non calcolati. Per questo le stelle consigliano fin dalla mattina di avvantaggiarsi gestendo meglio il tempo razionalizzando meglio gli impegni

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

Chi ha lavorato troppo nell’ultimo periodo deve finalmente fare una pausa e dedicarsi al proprio partner. C’è troppo stress nella coppia, ed è arrivato il momento di scioglierlo. Organizzate momenti di relax insieme e cercate di ristabilire un equilibrio sano nella vita privata. Per quanto riguarda il lavoro e l’aspetto finanziario riuscirete, prima o poi, a realizzare il vostro sogno, nonostante le attuali premesse non siano favorevoli. In questa giornata, vi sarà possibile prendere in mano un aspetto secondario, che però vi porterà a dare una impostazione differente e più dinamica che vi porterà in futuro gli sperati benefici preposti

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio):

Inizio di settimana non molto positivo. Tuttavia nelle relazioni in crisi, potrebbero arrivare viatici positivi che rimettano a posto le cose. Anche nel campo lavorativo alcune dissonanze astrali potrebbero far saltare improvvisamente alcuni accordi di lavoro presi nell’ultimo periodo. Questo potrebbe causare un naturale causare nervosismo, non fermatevi e non piangetevi addosso; questo atteggiamento non porta a nulla. Affrontate le sfide con flessibilità e cercate soluzioni alternative. Restate aperti alle opportunità che potrebbero presentarsi.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo):

Oggi possibili problematiche per chi è in coppia gli influssi astrali sono inclini a farvi adirare con molta facilità. Capire l’anima gemella potrebbe essere difficile, specie nella prima parte della giornata, nella quale sarete tutti più stanchi, tuttavia; alla fine della giornata la Luna inizierà ad indicarvi la via giusta per la risoluzione delle problematiche sentimentali. Nel campo lavorativo, ci sono delle belle opportunità in arrivo; valutatele e coglietele solo se lo ritenete opportuno. Mantenete la calma nei momenti di tensione personale e cercate di concentrarvi sulle opportunità che possono portare beneficio sia nella vita sentimentale che in quella lavorativa. Non è detto che sia semplice, ma avete il dovere di provarci

L’oroscopo di oggi, lunedì 22 gennaio 2024 è a cura di Astrid

