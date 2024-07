Home

Oroscopo di oggi, lunedì 22 luglio 2024. I Cancro devono avere pazienza, giornata impegnativa per Bilancia, Leone al top

21 Luglio 2024

L’oroscopo di oggi, lunedì 22 luglio 2024, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile): ★★★★

Lunedì si prospetta una giornata in cui darete il massimo per far funzionare un rapporto che vi sta particolarmente a cuore. Questa dedizione vi permetterà di affrontare la vita di coppia con maggiore consapevolezza e serenità. La serata sarà vivace e piena di gioia, grazie all’influsso positivo delle stelle che illumineranno il vostro legame. Per i single, è un momento propizio per mettersi in gioco e avvicinare una persona che vi piace: le situazioni favorevoli vi inviteranno ad agire. Non sottovalutate un impegno lavorativo che potrebbe sembrare insignificante, perché potrebbe rivelarsi vantaggioso a lungo termine. Una novità in arrivo potrebbe rendere la giornata particolarmente promettente.

Toro (20 aprile – 20 maggio): ★★★★★

Questo lunedì sarà caratterizzato da una buona fortuna. Vi sentirete particolarmente aperti e pronti a cogliere tutte le opportunità sentimentali che si presenteranno. Per chi è in coppia, la giornata sarà ricca di eventi positivi: grazie alla tolleranza reciproca, riuscirete a superare con successo situazioni complicate. I single, invece, brilleranno di fascino e non passeranno inosservati. La giornata sarà stimolante già dal mattino, permettendovi di approfondire conoscenze interessanti. Il vostro magnetismo attirerà fortemente le persone che vi circondano. Sul lavoro, mostrerete straordinarie capacità, gestendo con successo ogni situazione e dimostrando ai superiori che siete pronti per una promozione.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): ★★★★★

Lunedì sarà una giornata spettacolare per voi, Gemelli. In amore, le coppie consolidate troveranno un toccasana nell’uscire di casa per qualche ora insieme. Delegare le responsabilità ad altri e godersi un po’ di libertà sarà estremamente benefico. Per i single, un’amicizia affettuosa potrebbe trasformarsi in amore o consolidarsi ulteriormente. Ritrovare una persona cara persa di vista sarà molto piacevole e scoprirete di essere ancora molto vicini. Sul lavoro, troverete soluzioni facili che saranno la svolta della vostra giornata. Siete sulla strada giusta: potrebbe essere l’occasione perfetta per dimostrare le vostre capacità.

Cancro (21 giugno – 22 luglio): ★★★

Lunedì sarà una giornata in cui dovrete armarvi di pazienza per gestire un partner incline al litigio. Mantenere un atteggiamento pacato sarà essenziale per evitare scontri. La giornata potrebbe essere agitata, quindi cercate di essere prudenti nella relazione, mostrando comprensione e riducendo l’autoritarismo. I single, anche se la pazienza non è il vostro forte, dovranno confrontarsi con persone dal carattere complicato. Potrebbe essere difficile gestire la situazione da soli, quindi cercate il supporto di qualcuno che vi aiuti a risolvere le questioni più spinose. Sul lavoro, esporsi può essere rischioso, ma a volte non farlo è ancora peggio. Evitare di mettervi in gioco per paura del giudizio altrui potrebbe farvi trascurare risultati positivi.

Leone (23 luglio – 22 agosto): Top del giorno

La vostra settimana inizierà alla grande, grazie al Sole nel segno. Avrete tutte le carte in regola per realizzare ogni vostro desiderio in amore e nel lavoro. Accantonate la pigrizia e datevi da fare, avviando i nuovi progetti che avete in mente insieme a chi amate. Per i single, le stelle vi assisteranno a dovere: sarete in ottima forma, con lo spirito giusto e un’attrattiva irresistibile. Approfittate di questa situazione favorevole per dedicarvi a qualcosa che vi porti una giusta riconoscenza. Potrebbero presentarsi delle opportunità lavorative da sfruttare al massimo. Sarà anche il momento ideale per prendere decisioni importanti per il futuro.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): ★★★★

Lunedì sarà una giornata in cui potrete vivere la relazione con serenità. Se ci fossero ancora dei problemi da risolvere, provate con un approccio dolce e cercate un dialogo costruttivo con il partner per raggiungere un accordo soddisfacente per entrambi. I single avranno una giornata all’insegna delle conquiste amorose e della ricerca di nuovi rapporti interpersonali. Il vostro modo di fare intrigante e spontaneo attirerà l’attenzione di chi vi piace. Se desiderate novità in campo sentimentale, cercate di comunicare con qualcuno compatibile con il vostro carattere. Anche sul lavoro potrebbero esserci delle novità e potrete sicuramente trarne vantaggio. Mostratevi aperti e pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★

La giornata di lunedì sarà piuttosto impegnativa per voi, Bilancia. Le stelle non promettono nulla di particolarmente positivo, quindi preparatevi a fronteggiare alcune difficoltà. Siate sempre sinceri per evitare incomprensioni e agite con intelligenza, evitando discussioni su questioni delicate. In amore, non scoraggiatevi se il partner riporta a galla vecchi problemi. Moderare l’ottimismo e cercare di ristabilire gli equilibri sarà fondamentale. Per i single, i problemi saranno temporanei e non dovrebbero farvi cadere nel pessimismo. Un amico fidato potrebbe aiutarvi a fare chiarezza e a superare momenti di incertezza. Nel lavoro, la scontentezza sarà il tema dominante. Accettate ciò che avete al momento e cercate di trarre il meglio dalle situazioni attuali.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ★★★★

Il vostro inizio settimana sarà mediamente positivo, anche se potrebbe essere accompagnato da un po’ di ansia. Concentratevi sui rapporti interpersonali e, con pazienza e buona volontà, riuscirete a concludere la giornata in modo positivo. In amore, ritroverete un’intesa di coppia che darà slancio alla vostra vita sentimentale. I single, brillanti e vivaci, emergeranno per fascino e allegria, attirando simpatie e realizzando sogni sospirati. Nel lavoro, la vostra fiducia in voi stessi sarà alta, permettendovi di risolvere situazioni complicate. Apportare cambiamenti ai progetti in corso potrebbe favorire guadagni extra, rendendo la giornata produttiva e soddisfacente.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): ★★★★★

Il vostro lunedì sarà discreto, con un cielo migliore rispetto ai giorni precedenti. Puntate sul buon senso e sulla concentrazione. In amore, sarà una giornata positiva, con un buon equilibrio tra momenti impegnativi e buonumore. Dedicate attenzione al partner e aiutatelo a superare le proprie difficoltà. I single dovrebbero aprirsi a nuove amicizie e rinnovare la vita sociale per trovare felicità e nuovi incontri. Nel lavoro, la curiosità sarà il motore che vi spingerà a cercare nuove e stimolanti opportunità. Mantenendo serenità ed entusiasmo, riuscirete a vedere tutto in modo chiaro e cristallino, approfittando delle occasioni che si presenteranno.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): ★★★★

La giornata di lunedì sarà caratterizzata da una routine scontata ma positiva per voi, Capricorno. Potrebbero esserci rischi nei rapporti interpersonali, ma con tranquillità e intelligenza riuscirete a investir bene il vostro tempo. In amore, la Luna in Acquario porterà qualche bella novità, aumentando l’intesa con il partner. I single che ultimamente hanno respinto offerte amorose potrebbero decidere di fare marcia indietro, pronti a riaprire il cuore all’amore. Nel lavoro, otterrete piccole soddisfazioni che vi renderanno più dinamici e favoriranno nuovi progetti. La vostra capacità di adattamento e la vostra dedizione saranno fondamentali per cogliere le opportunità del giorno.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): ★★★★★

Lunedì sarà una giornata insuperabile per voi, Acquario, grazie alla meravigliosa Luna nel vostro segno. Le situazioni affettive con problemi da risolvere saranno finalmente favorevoli e potrebbe arrivare quella risposta tanto attesa. In amore, anticipare le mosse sarà una buona tattica se siete sicuri di ciò che volete. Organizzate una serata indimenticabile con la persona amata, per dare una spinta alla vostra relazione. I single dovranno affrontare i problemi sentimentali con calma e farsi avanti se impazienti di dichiararsi. Nel lavoro, otterrete i riconoscimenti morali desiderati e presto verrete apprezzati per i vostri sforzi. La vostra dedizione e il vostro impegno saranno finalmente ripagati.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): ★★★★

La vostra settimana inizierà con un lunedì positivo. La giornata offrirà molte occasioni per investire nel rapporto affettivo, regalando diverse opportunità da sfruttare. Il cielo astrale sarà luminoso, grazie alla specularità positiva di Venere e all’ottimo aspetto della Luna in Acquario. In amore, avrete bisogno di sicurezza emotiva: siate sinceri con il partner per far capire le vostre vere esigenze. I single saranno fortunati e potranno realizzare diversi buoni propositi. Nel lavoro, un incontro straordinario potrebbe portare alla definizione di un progetto promettente. La vostra attenzione ai dettagli e la vostra determinazione vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

L’oroscopo di oggi, lunedì 22 luglio 2024 è a cura di Astrid

