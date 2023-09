Home

Oroscopo di oggi, lunedì 25 settembre 2023: ecco cosa ti riservano gli astri

25 Settembre 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 25 settembre 2023: ecco cosa ti riservano gli astri

Oroscopo di oggi, lunedì 25 settembre 2023: ecco cosa ti riservano gli astri e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete: oggi la Luna è in quadratura con il tuo segno e questo ti rende molto impulsivo, nervoso e irascibile. Potresti avere dei mal di testa o delle tensioni muscolari a causa della tua agitazione. In ambito lavorativo una persona ha deciso di ignorare i tuoi suggerimenti per migliorare, ma non lasciare che questo ti demoralizzi o ti faccia perdere la fiducia in te stesso. Sei una persona molto attiva e dinamica, ma a volte dovresti rallentare e prenderti una pausa.

Toro: questo per te è un momento pieno di imprevisti e di difficoltà causate anche dalla tua famiglia e per questioni non preventivate potrebbe accadere qualcosa di importante. Oggi sarai molto sensibile e solidale verso una persona che ha bisogno del tuo aiuto. Sul lavoro dovrai fare attenzione a non commettere errori, anche se sei molto stressato, alla fine riuscirai a portare a termine i tuoi compiti. La tua salute migliora, hai recuperato le forze e il benessere.

Gemelli: qualcuno potrebbe mostrarti interesse e magari provare a sedurti, perciò non essere troppo sospetto o diffidente e lasciati andare. Ti prendi sempre cura di tutti i problemi, ma così facendo rischi di trascurare i tuoi bisogni e le tue emozioni. Sul lavoro riceverai delle buone notizie perché le promesse che ti sono state fatte in passato, saranno mantenute entro la stagione autunnale. La tua salute è buona, ma dovresti fare più movimento e più esercizio fisico per mantenerti in forma.

Cancro: buone notizie in amore perché farai degli incontri che si riveleranno molto importanti, puoi dare e ricevere amore, questo è un momento favorevole. Chi è single, dovrebbe aprirsi di più agli altri, non ha senso lamentarsi se poi non si ha il coraggio di mettersi in gioco. Le coppie che stanno insieme da molto tempo possono anche pensare ad un figlio. Sul lavoro hai delle ottime prospettive e da maggio potrai fare un ulteriore passo in avanti. La tua salute è in fase di miglioramento, continua a seguire uno stile di vita sano e a bere molta acqua.

Leone: stai vivendo un periodo molto strano, qualcuno che fa parte del tuo passato potrebbe ritornare oppure potresti ritrovarti addirittura a vivere un amore folle. Sul lavoro avrai delle opportunità perché se dovrai lavorare su un progetto, riceverai l’aiuto di qualcuno. Vorresti cambiare casa, ma ti preoccupano molto i soldi, il tuo lavoro dovrebbe darti maggiori garanzie. Sei di buon umore oggi. Approfitta di questa giornata per fare qualcosa di divertente o di creativo.

Vergine: oggi è la giornata giusta per poter avere un dialogo costruttivo con la tua dolce metà, però dovresti fare tu il primo passo, magari con un bell’abbraccio passionale. Il buon rapporto con gli altri e il contatto fisico ti stanno aiutando molto. Sul lavoro avrai delle soddisfazioni perché tutte le cose che ti proporranno in questi giorni, avranno dei risvolti positivi. Tutte queste belle notizie ti permettono di scaricare la tua ansia. Non trascurare però il riposo e il sonno, sono fondamentali per il tuo benessere.

Bilancia: è meglio che tu chiarisca i problemi con il tuo partner tra oggi e domani. Se la lontananza è la causa di questi problemi, dovresti cercare un riavvicinamento. Ti senti stanco e le spese importanti che stai affrontando per la tua famiglia e la casa, sicuramente non ti aiutano, ma non preoccuparti perché alla fine i conti riusciranno a quadrare. Dovresti curare di più la tua pelle. Usa dei prodotti naturali e idratanti per proteggerla dal sole e dall’inquinamento.

Scorpione: se vuoi chiarire i malintesi che ci sono stati nei giorni precedenti, questa è la giornata giusta perché c’è più dialogo, soprattutto per le coppie che sono lontane. Tra la giornata di oggi e quella di domani, potrebbe farsi viva una persona che in passato ti ha causato dei problemi, magari potresti avere un chiarimento anche con lei. Cerca di stringere i tempi sulle trattazioni lavorative. La Luna è favorevole, infatti il tuo fisico ha più vitalità. Non esagerare però con il cibo e l’alcol, cerca di moderarti.

Sagittario: oggi potresti avere qualche litigio o discussione con il tuo partner o con una persona cara. Cerca di non essere troppo aggressivo o polemico, a volte è necessario capire fino a che punto si può tirare la corda. Ti senti molto agitato e non sei ancora pronto per perdonare. Sul lavoro, tra la giornata di oggi e quella di domani potresti confrontarti con una persona non proprio amica, non farti trovare impreparato! Ultimamente sei depresso e ansioso. Cerca di trovare delle fonti di svago e di allegria.

Capricorno: cerca di non agitarti se le cose non vanno come vorresti. Nei prossimi tre giorni, “prudenza” è la parola d’ordine in amore. Finalmente da oggi la Luna non sarà più opposta e potrai rimediare ai disagi che ti ha causato. Sul lavoro, cerca di non fare troppo affidamento alle promesse che ti fanno. Potrebbero esserci delle delusioni o dei ritardi. Stai dormendo male in questo periodo. Cerca di riposare di più e di evitare le situazioni stressanti.

Acquario: le storie nate per gioco potrebbero diventare molto importanti. Questo per te è un periodo positivo perché stai vivendo delle belle emozioni, ma potrebbe esserci qualche tensione con qualcuno dello Scorpione o del Leone. Cerca di essere più diplomatico e tollerante con chi la pensa diversamente da te. Fai attenzione a questioni legali in ambito lavorativo, ci sono anche dei dubbi di carattere burocratico da risolvere al più presto. Oggi avrai dei piccoli malesseri. Cerca di curare meglio la tua alimentazione e la tua igiene.

Pesci: cerca di non sollevare problemi inutili in amore, almeno fino alla prima settimana di maggio. Non pensare troppo al passato, piuttosto concentrati sul presente. Buone notizie sul lavoro perché stai vivendo una fase di recupero, soprattutto se sei in via di definizione per una collaborazione. Potresti ricevere delle proposte interessanti o dei riconoscimenti. Controlla di più il tuo nervosismo. Cerca di fare qualche attività rilassante o meditativa per calmare la mente e il cuore.

L’oroscopo è a cura di Astrid

