Oroscopo di oggi, lunedì 4 marzo 2024. Giornata no per Ariete e Pesci, 4 segni a 5 stelle

3 Marzo 2024

L’oroscopo di oggi, lunedì 4 marzo 2024, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile):

Con ★★, oggi potrebbe essere una giornata un po’ deludente. Potreste essere preda di gelosia verso il partner, un comportamento insolito per voi. Cerca di ristabilire la serenità nella relazione. Se siete single, è meglio non prendere decisioni affrettate in amore. Nel lavoro, cercate nuove opportunità senza lamentarvi troppo della situazione attuale.

Toro (20 aprile – 20 maggio):

Con ★★★★★, la giornata è altamente positiva. Il vostro partner vi regalerà momenti di intimità da custodire nella memoria. Se siete single, raggiungere i vostri obiettivi sarà una priorità. Sul lavoro, le stelle sono favorevoli per far circolare il vostro curriculum e riallacciare contatti.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno):

Con ★★★★★, il lunedì sarà eccezionale. Concentratevi su un dialogo aperto e sincero con il partner per raggiungere un’ottima intesa affettiva. Per i single, contattare persone del passato potrebbe portare sorprese. Sul lavoro, presentate le vostre proposte con fiducia.

Cancro (21 giugno – 22 luglio):

Con ★★★★, inizia la settimana con positività. Dedicate attenzione al partner per rafforzare la vostra relazione. Se siete single, riflettete su sogni e progetti futuri. Sul lavoro, la creatività sarà fondamentale per il successo.

Leone (23 luglio – 22 agosto):

Con ★★★★, la settimana inizia positivamente. Tornate a sognare e apprezzare i gesti d’amore con il partner. I single potrebbero presto ricevere risposte alle loro domande. Sul lavoro, affrontate i nuovi progetti con entusiasmo.

Vergine (23 agosto – 22 settembre):

Con ★★★, il lunedì potrebbe essere un po’ sottotono. Affrontate eventuali difficoltà con fiducia insieme al partner. Per i single, riflettete su piccoli cambiamenti nel look. Sul lavoro, comunicate con i colleghi per superare gli ostacoli.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

Con ★★★★, il prossimo lunedì si prospetta tranquillo e positivo. Potrebbe essere l’occasione perfetta per dare una svolta al destino. In amore, dedicatevi a ristabilire un’affinità più profonda con il partner, promettendo un crescendo di emozioni. I single potrebbero vivere incontri casuali che aumentano il morale. Sul fronte lavorativo, le prospettive sono positive, ma moderare l’euforia è consigliato.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

Con ★★★★, questa parte della settimana porta evoluzioni positive. Sfruttate l’opportunità per apportare modifiche e non rassegnatevi alle situazioni attuali. In amore, vivrete momenti felici con il vostro partner o potreste iniziare una nuova relazione. I single potrebbero sentirsi più inclini all’amore. Sul lavoro, sarete dinamici e otterrete buoni risultati.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

Con ★★★★★, il lunedì si preannuncia solare e pieno di spirito d’intraprendenza. Grazie alla buona comunicazione con il partner, avrete un dialogo convincente. I single potrebbero trascorrere momenti divertenti con gli amici o fare nuove conoscenze. Sul lavoro, i contatti saranno favorevoli e potrete risolvere questioni burocratiche o legali.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

Con ‘top del giorno’, la settimana inizia in modo deliziosamente positivo. In amore, godrete di momenti sereni e comunicativi con il vostro partner. I single potrebbero incontrare persone speciali e vivere un periodo eccellente. Sul lavoro, otterrete buoni risultati grazie al vostro impegno.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio):

Con ★★★★★, questa fase iniziale della settimana si preannuncia promettente. Potrete godere di un periodo di armonia e prosperità sia in amore che nel lavoro. Sfruttate l’energia positiva per intraprendere nuove attività con il partner e realizzare progetti professionali.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo):

Con ★★, il lunedì potrebbe essere un po’ complicato. Potreste sperimentare difficoltà sia nel campo sentimentale che lavorativo. Controllate le vostre emozioni con il partner e fate attenzione a non lasciarvi sopraffare dagli impegni lavorativi.

L’oroscopo di oggi, lunedì 4 marzo 2024 è a cura di Astrid

