Home

Oroscopo

Oroscopo di oggi, lunedì 9 ottobre 2023

Oroscopo

8 Ottobre 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 9 ottobre 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 9 ottobre 2023: ecco cosa ti riservano gli astri

L’Oroscopo di oggi, domenica 8 ottobre 2023: ecco cosa ti riservano gli astri, è influenzato dal transito di Mercurio, il pianeta della comunicazione, che cambia segno due volte in questo mese. Dal 1 al 10 ottobre, Mercurio si sposta dal Leone alla Vergine, portando maggiore precisione e analisi nel modo di esprimersi. Dal 10 al 31 ottobre, Mercurio è in Bilancia, favorisce l’armonia e la diplomazia nelle relazioni.

Venere, il pianeta dell’amore, si trova nel segno del Leone fino al 18 ottobre, donando passione e generosità ai sentimenti. Marte, il pianeta dell’azione, rimane in Vergine fino al 23 ottobre, stimolando la produttività e il senso pratico.

Giove, il pianeta della fortuna, è in Ariete, segno di fuoco che esalta la sua energia e il suo entusiasmo. Saturno, il pianeta della responsabilità, è in Acquario, segno d’aria che favorisce l’innovazione e la libertà.

Urano, il pianeta del cambiamento, è anch’esso in Ariete, creando situazioni imprevedibili e sfidanti. Nettuno, il pianeta dell’illusione, è in Pesci, segno d’acqua che amplifica la sua sensibilità e la sua spiritualità.

Oroscopo di oggi, lunedì 9 ottobre 2023, vediamo ora come questi influssi planetari si riflettono sui dodici segni dello zodiaco:

Ariete (21 marzo – 20 aprile):

Questa giornata potrebbe risultare meno tranquilla rispetto a quanto avresti desiderato, dato che tutti i pianeti nel segno opposto ti mettono a dura prova. Questa situazione può far vacillare la tua sicurezza in te stesso, ma è anche un’opportunità per ridefinire i tuoi limiti e riscoprire i tuoi pregi. Cerca di mantenere la calma e di riflettere sui tuoi obiettivi.

Toro (21 aprile – 20 maggio):

Puoi finalmente respirare e sentire che le cose stanno tornando al loro posto. Venere ti libera dalla sensazione di insofferenza e inadeguatezza, ma Marte in opposizione può portarti a manifestare critiche, polemiche e insoddisfazioni. Sii cauto nelle tue interazioni, e usa questo periodo per risolvere le tue preoccupazioni in modo costruttivo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno):

Venere, dalla sua posizione attuale, ti fa notare i difetti anziché i pregi, sia nei tuoi che negli altri. La tua solita leggerezza potrebbe essere momentaneamente soppressa, ma cerca di non perdere il tuo ottimismo. Anche se le cose sembrano più pesanti, ricorda che questa fase è temporanea.

Cancro (22 giugno – 22 luglio):

Puoi avvertire tensione nel tuo cuore, soprattutto con l’avvicinarsi della Luna nuova in Bilancia. Questo periodo amplificherà le emozioni e metterà in luce le tue paure più profonde, specialmente per i nati nella terza decade del Cancro. È importante affrontare queste emozioni con calma e riflessione.

Leone (23 luglio – 22 agosto):

L’equilibrio cambia, con Venere che ti abbandona e Marte che si interpone. La tua solita sicurezza potrebbe svanire, lasciando spazio a una crescente frustrazione. Questo è il momento di fare i conti con le tue insicurezze personali e lavorare su di esse per ritrovare il tuo sorriso.

Vergine (23 agosto – 22 settembre):

Oggi è una giornata speciale per te, con il buon umore e una serie di qualità positive che emergono. Ti sentirai pieno d’amore e avrai un sorriso sincero che affronterà ogni piccolo incidente con leggerezza.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

Oggi potrai goderti un momento di spavalderia imprudente! Sarà il momento di dire tutto quello che pensi senza preoccuparti delle conseguenze. Potresti anche affrontare questioni mai dette da tempo. Sfrutta questo periodo per liberare le tue emozioni rese più forti dall’appoggio di Marte.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

La sfortuna sembra allontanarsi, con Venere che si libera dall’opposizione e l’amore che torna a fiorire nel tuo cuore. Ti sentirai irresistibile senza nemmeno sforzarti troppo.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

Venere in posizione sfavorevole potrebbe mettere alla prova la tua solita sicurezza in te stesso e l’autostima che hai costruito. Tuttavia, questo periodo ti incoraggia a esprimere apertamente le tue opinioni e a dire la tua anche se potresti temere di offendere qualcuno. Ricorda che la tua franchezza può essere un tuo punto di forza.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio):

Oggi, cerca di mantenere la calma il più possibile e concentrati sull’amore, la dolcezza e, in casi estremi, anche sullo shopping sfrenato di cose inutili. Marte e Mercurio in posizione sfavorevole potrebbero testare la tua già scarsa pazienza. Tuttavia, Venere ti farà brillare gli occhi e battere forte il cuore ogni volta che ti avvicinerai a qualcuno che ami. Concentrati su queste emozioni positive per affrontare la giornata.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio):

Oggi è una giornata dedicata a te stesso. È il momento di prenderti del tempo per ritrovare tutta la sicurezza in te stesso che sai di poter recuperare. Sii gentile con te stesso e rifletti sulle tue aspirazioni e obiettivi personali. Questo tempo di introspezione può aiutarti a rafforzare la tua autostima.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo):

Con Marte a favore, sarai un irresistibile spezzacuori oggi. La tua magnetica presenza e il tuo fascino naturale saranno in primo piano. Approfitta di questa energia positiva per connetterti con gli altri e creare legami significativi. Il tuo carisma sarà in grado di conquistare il cuore di chiunque incontri.

L’oroscopo di oggi, lunedì 9 ottobre 2023 è a cura di Astrid

#Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci #oroscopodelgiorno #oroscopo9ottobre2023 #oroscopooggi #oroscopo

#denaro #amore #fortuna #lavoro #oroscopoamore #oroscopolavoro #oroscopodenaro #oroscopofortuna #astrologia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin