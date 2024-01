Home

Oroscopo

Oroscopo Oggi

Oroscopo di oggi, martedì 16 gennaio 2024

Oroscopo Oggi

15 Gennaio 2024

Oroscopo di oggi, martedì 16 gennaio 2024

Oroscopo di oggi, martedì 16 gennaio 2024

L’oroscopo di oggi, martedì 16 gennaio 2024: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile):

Venere continua la sua fortunata sosta nel segno ardimentoso, focoso, generoso del Sagittario, che vi rende più volitivi, vi anima di maggiore entusiasmo, espandendo il naturale calore umano, specie se festeggiate il vostro compleanno in aprile. Sul lavoro, i transiti favorevoli attuali vi consentiranno di esprimere al meglio le vostre qualità. Aspettatevi guadagni economici, accordi favorevoli e la realizzazione di importanti progetti.

Toro (20 aprile – 20 maggio):

Prosegue questo bel mese di gennaio 2024 con una giornata tranquilla, preludio per un periodo migliore con la imminente mutata posizione della Luna che tra tre giorni entrerà nel vostro segno. Per il momento il luminare è comunque positivo, trovandosi nel segno buon vicino dell’Ariete. Approfittate di questa fase per dedicarvi alle vostre passioni e godere di momenti sereni.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno):

La Luna oggi in Ariete vi garantisce un comportamento fluido, vivace in ambito sociale e mondano, specie se siete nati dal 24 maggio al 2 giugno. Venere in aspetto dissonante, però, vi porta a non riuscire a scegliere e cogliere appieno i tanti eventi, inviti, ricevimenti dove potreste brillare. Siate selettivi e concentratevi su ciò che davvero vi appassiona.

Cancro (21 giugno – 22 luglio):

Profilo planetario con pianeti discordanti quest’oggi che voi affrontate eccellentemente. Dall’Ariete la Luna, dal Capricorno, Marte, Mercurio, Sole e Plutone, appaiono infatti piuttosto negativi. Il risultato può dare in molti casi una generica stanchezza per tutte e tre le componenti: fisica, emotiva e mentale. Dedicatevi a attività rilassanti per riequilibrarvi.

Leone (23 luglio – 22 agosto):

Venere nel segno amico del Sagittario vi rende oggi più calorosi e vitali del solito! Avrete modo di mostrare la vostra capacità di essere “speciali” in qualsiasi campo. Sul lavoro preparatevi per un significativo cambiamento; sarà’ importante sarà essere pronti a cogliere l’attimo e non lasciarsi scappare eventuali opportunità Si potrebbero aprire nuove strade professionali o portare progressi significativo in carriera.

Vergine (23 agosto – 22 settembre):

Orizzonte astrale composto da ottimi auspici con molti pianeti lenti e rapidi che remano a vostro favore. In particolare, Giove continua a benedire il vostro cammino, specie se siete nati nel mese di agosto. Sfruttate questa energia positiva per perseguire i vostri obiettivi con fiducia e determinazione.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

Continua la positività di Venere nel Sagittario ad accendere vitalità e benessere, inserendo sorprese piacevoli a questa vostra giornata di metà gennaio, specie se siete nati nel mese di ottobre. Siate pronti a godervi ogni momento, lasciando che la gioia e la spontaneità guizzino nella vostra vita.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

Movimento odierno di pianeti che si rivolgono a vostro completo favore. Nel caso ci fossero contrarietà, riuscirete con calma a gestire le questioni più urgenti, salvaguardando i vostri interessi in modo impareggiabile. Se siete single è il momento propizio per fare qualche mossa audace per conquistare la persona che vi interessa, senza aspettare che sia sempre l’altro/a a prendere l’iniziativa.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

L’atmosfera familiare vi vede pimpanti e protagonisti di iniziative, accolte positivamente dall’ambiente circostante. E la scena astrale appare vivificata dalla Luna in Ariete bendisposta per il vostro segno, mentre Marte dal buon vicino Capricorno vivifica i vostri animi. Coloro che iniziano una nuova storia, potrebbero sperimentare qualche insicurezza all’inizio, ma alla fine apprezzeranno i frutti del tempo. Nel lavoro, non lasciatevi sfuggire piccole opportunità, anche se inizialmente potrebbero sembrarvi poco allettanti.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

Prospetto dei transiti di questo giorno di metà gennaio mediamente positivo con poche negatività all’orizzonte. Si placano alcune situazioni familiari per cui avevate avuto una certa inquietudine. Appariranno pure alleggeriti alcuni impegni sociali e mondani; se single tenetevi alla larga da storie sentimentali complicate e da persone ambigue. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle prevedono una bassa concentrazione. La vostra mente viaggia ai quattro angoli del mondo, rimandate ad un altro giorno decisioni importanti

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio):

Con il fortunato influsso della Luna in Ariete, siete in una giornata armonica e positiva da vivere tutta d’un fiato. I rapporti di coppia sperimenteranno un aumento della passione, specialmente nelle relazioni che hanno attraversato momenti di crisi . Un occhio particolare dovrà essere riservato alle finanze, alcuni arieti infatti potrebbero trovarsi di fronte a spese

Pesci (19 febbraio – 20 marzo):

Scenario celeste sereno con pianeti che vi guardano favorevolmente. Da Plutone a Nettuno, da Saturno al Sole, da Mercurio a Giove, a Urano, è tutto un firmamento stellato a benedire le vostre iniziative. Solo Venere è contraria, ma giusto per non farvi diventare invincibili. In campo sentimentale le stelle offrono a molti la possibilità di vivere passioni sfrenate.Le attività lavorative procederanno spedite: sarete particolarmente concentrati e, per questo, molto produttivi

L’oroscopo di oggi, martedì 16 gennaio 2024 è a cura di Astrid

#Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci

#oroscopodelgiorno #oroscopo16gennaio2024 #oroscopooggi #oroscopo #astrologia #astri #zodiaco #segnizodiacali #

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin