Oroscopo di oggi, martedì 16 luglio 2024. Giornata mediocre per Toro e Vergine, astri contrari per Bilancia, Leone brilla su tutti i segni

15 Luglio 2024

Ariete (21 marzo – 19 aprile): ★★★★

Questo martedì promette di essere una giornata piena di gioia e amore, regalandovi momenti elettrizzanti con la persona amata. Sarà un’esplosione di sentimenti positivi che vi permetterà di vivere esperienze indimenticabili di affinità e complicità. Per i single, le stelle vi infonderanno l’intraprendenza necessaria per avvicinare la persona che vi interessa. Approfittate di questa occasione, mostrando un fascino discreto e un atteggiamento gentile, combinati con un aspetto attraente: un mix vincente. Sul lavoro, si profilano cambiamenti significativi con nuove situazioni che si delineano chiaramente e si stabilizzano in modo definitivo. Questo è il momento giusto per cogliere le opportunità e fare un passo avanti nella vostra carriera.

Toro (20 aprile – 20 maggio): ★★★

Quando si tratta di sentimenti, è importante non restare fermi sulle proprie posizioni e non essere troppo legati a convinzioni personali. Cercate invece di affrontare eventuali contrasti con il partner con serenità, risolvendo i problemi con calma e comprensione. Per i single, è fondamentale evitare la tensione e la frenesia: aspettate che le acque si calmino prima di prendere decisioni importanti. Scelte impulsive potrebbero condurre su strade sbagliate, quindi la parola d’ordine sarà “riflessione”. Sul lavoro, la frenesia di voler fare mille cose contemporaneamente vi porterà solo stress. Evitate di sovraccaricarvi per mantenere la lucidità necessaria a stabilire le vere priorità.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): ★★★★

L’oroscopo di oggi prevede un martedì positivo ma tranquillo. Sarà la giornata ideale per dedicarsi al recupero dell’intimità con il partner. Solo così potrà rinascere una piacevole intesa di coppia e, travolti dalla passione, ritroverete una stima reciproca ancora più forte di prima. Se siete single, presentatevi come la persona ideale per iniziare una nuova relazione. Se sentite il desiderio di avere un compagno al vostro fianco, questo è il momento perfetto per impegnarvi a trovarne uno. Sul lavoro, la vostra mente sarà particolarmente lucida e sarete più acuti del solito, pienamente consapevoli dei vostri obiettivi e dei mezzi necessari per raggiungerli.

Cancro (21 giugno – 22 luglio): ★★★★★

Oggi sarà una giornata preziosa dal punto di vista della positività. Con il partner godrete di un’armonia che riflette il vostro stato interiore, facendovi sentire fieri e convinti della scelta che avete fatto. Nessun ostacolo intralcerà il vostro cammino e la serata sarà trascorsa in perfetta sintonia. Per i single, è il momento ideale per innamorarsi e essere ricambiati. Potreste facilmente essere colpiti da un inaspettato colpo di fulmine che potrebbe evolversi in qualcosa di molto serio; abbiate fiducia e tutto andrà per il meglio. Sul lavoro, riceverete intuizioni preziose dall’esterno e avrete la capacità di coinvolgere facilmente, arrivando al cuore di ogni problema con successo.

Leone (23 luglio – 22 agosto): Top del giorno

Oggi sarà una giornata davvero da favola per voi, Leone. Potrete vivere un momento di grande felicità nella vita di coppia. Sarete pieni di soddisfazioni e godrete di una fase di piena armonia che vi farà sentire al settimo cielo. Brillanti e positivi, avrete molta voglia di trascorrere del tempo insieme al partner. Per i single, ci sono delle grandi opportunità in arrivo: l’amore potrebbe sbocciare proprio nei luoghi più inaspettati. Datevi una chance, perché le stelle favoriranno incontri che potrebbero portare a nuove relazioni. Giove vi offrirà ottime opportunità di espansione anche sul fronte lavorativo. Seguite il vostro intuito nelle decisioni importanti e vedrete che potrete raggiungere grandi traguardi.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): ★★★

L’oroscopo di oggi annuncia stelle in aspetto dissonante. La relazione con il partner sarà al centro dell’attenzione. Approfittate di questo periodo per chiarire eventuali problemi. Tuttavia, evitate di lasciarvi coinvolgere in situazioni stressanti e concentratevi solo su ciò che porta serenità. Per i single, se avete ricevuto delusioni da una persona cara, potreste trovare difficile mantenere un atteggiamento positivo. Invece di concentrarvi su questo, cercate di distogliere l’attenzione su altri aspetti della vita. Questo approccio aiuterà a superare il momento sottotono più facilmente. Nel lavoro, alcune decisioni dall’alto potrebbero mettere in discussione scelte precedenti e minare la vostra sicurezza o tranquillità interiore.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★

Oggi sarà un martedì particolarmente difficile per voi, Bilancia. Le disarmonie astrali potrebbero causare disagi in famiglia, al lavoro e nelle amicizie. Sarà necessario valutare attentamente ogni situazione prima di agire, ma quando decidete di farlo, fatelo con fermezza. In amore, sentirete l’urgenza di risolvere vecchie discussioni per evitare ulteriori litigi con il partner. Evitate di alimentare le tensioni, cercate piuttosto di comprendere e mediare. I single si troveranno con la mente agitata e confusa, senza una direzione chiara. Prendete una pausa per riflettere a fondo sulle vostre prossime mosse. Sul lavoro, è consigliabile aspettare prima di impegnarsi in nuovi progetti o prendere decisioni importanti. Questo è un momento per essere prudenti e riflessivi.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ★★★★

La giornata sarà nel complesso buona, anche se ci saranno piccoli imprevisti a cui prestare attenzione. Alcuni pianeti non saranno completamente favorevoli, quindi fate attenzione ai progetti e alle attività che avete recentemente intrapreso. Non lasciatevi scoraggiare dai dubbi che potrebbero sorgere, poiché vi farebbero solo perdere tempo prezioso. In amore, sarà un buon momento per rivedere alcune aspettative, puntando in alto ma con realismo. Pianificate strategie per raggiungere i vostri prossimi obiettivi sentimentali. Per i single, Luna e Saturno suggeriscono di prestare maggiore attenzione agli affetti, permettendo di selezionare amicizie sincere che vi sosterranno nei momenti difficili. Sul lavoro, una questione complessa su cui avete lavorato da tempo sembrerà finalmente avviarsi verso una soluzione.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): ★★★★

Questo martedì si prospetta abbastanza positivo per voi, Sagittario. In molti casi, potrebbe anche essere una giornata quasi perfetta: tutto dipenderà dal vostro ascendente. Le attività lavorative e gli impegni programmati da tempo, sia personali che familiari, troveranno il loro naturale compimento. La fortuna vi accompagnerà parzialmente, e presto riceverete conferme di questo sostegno. In amore, le stelle ravviveranno i rapporti appena iniziati, un fatto positivo considerando che molti di voi hanno avuto un inizio mese difficile sul fronte sentimentale. Questo martedì potrebbe segnare una svolta importante anche nel campo lavorativo, offrendovi nuove opportunità di crescita e successo.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): ★★★★★

Oggi sarà una giornata vincente in molti settori per voi, Capricorno. Vi sentirete su di giri e di ottimo umore. In amore, tutto andrà bene con il vostro partner. Investire emozioni ed energie nel rapporto lo renderà ancora più felice e soddisfacente. Per i single, la Luna favorevole metterà in primo piano le questioni sentimentali. Gli astri benevoli rassicureranno la vostra vita affettiva, permettendovi di fare nuove conoscenze e magari di impegnarvi con qualcuno vicino a voi. Sul lavoro, si delineeranno ottime possibilità di successo. Cogliete l’attimo perché la fortuna non aspetta: datevi da fare e raggiungerete traguardi speciali.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): ★★★★★

Il martedì si preannuncia assai promettente per voi, Acquario. L’amore e i sentimenti in generale saranno in risalita, e la situazione astrologica sarà discreta ma significativa anche per il settore del lavoro. Gli astri metteranno in risalto la vostra intraprendenza, energia e spirito d’iniziativa, anche in chi non sospettava di possederli. Sentirete il bisogno di emergere e di raggiungere un obiettivo importante senza indugi. Userete la vostra intelligenza per pianificare le mosse migliori, da mettere in pratica non appena la serenità tornerà a splendere attorno a voi. Predominerà un desiderio di evasione, magari di fuga dalle responsabilità sentimentali. Qualsiasi cosa deciderete di fare, pazientate e seguite il vostro intuito.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): ★★★★

Oggi sarà una giornata di normale amministrazione per voi, Pesci. La situazione astrologica sarà discreta ma significativa per sentimenti e lavoro. Gli astri metteranno in risalto la vostra intraprendenza, energia e spirito d’iniziativa, anche in chi non sospettava di possederli. Sentirete il bisogno di emergere e di raggiungere un obiettivo importante senza indugi. Userete la vostra intelligenza per pianificare le mosse migliori, da mettere in pratica non appena la serenità tornerà a splendere attorno a voi. Predominerà un desiderio di evasione, magari di fuga dalle responsabilità sentimentali. In questo periodo, pazientate e seguite il vostro intuito per raggiungere i vostri obiettivi.

L’oroscopo di oggi, martedì 16 luglio 2024 è a cura di Astrid

