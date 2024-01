Home

Oroscopo di oggi, martedì 2 gennaio 2024

2 Gennaio 2024

L’oroscopo di oggi, martedì 2 gennaio 2024: ecco cosa ti riservano le stelle

Eccoci all'ultimo giorno dell'anno, si chiude un ciclo e se ne apre uno nuovo, vediamo insieme l'oroscopo di oggi

Prima di proseguire con l’oroscopo del giorno, guarda cosa riservano le stelle per il 2024. Scopri come sarà il tuo segno zodiacale durante il nuovo anno, clicca qui o sulla foto per andare all’articolo

Ariete (21 marzo – 19 aprile): ★★★★★.

Giove, pianeta di settore, illumina il vostro cammino, promettendo una giornata senza sbagli di percorso. La generosità vi guiderà nei rapporti, potendo trasformare un’amicizia in qualcosa di più profondo. Favoriti legami affettivi e spirituali. Nel lavoro, giornata ideale per investimenti.

Toro (20 aprile – 20 maggio): ★★★★★.

Il settore amoroso torna alla normalità con la fine delle feste, portando tranquillità e apprezzamento della quotidianità. Le stelle sostengono la vostra serenità, diffondendo un’atmosfera di allegria. Nel lavoro, giornata positiva grazie all’intesa collaborativa.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): ★★★★.

Un buon lunedì in vista, con un periodo grigio che lascia spazio alla luce. Sarete più aperti al dialogo e favorirete la comunicazione con il vostro partner. Euforia e spensieratezza caratterizzano la giornata, con inviti e opportunità di divertimento. Nel lavoro, nuove sfide stimolano il vostro impegno.

Cancro (21 giugno – 22 luglio): ★★.

In amore, influenze dissonanti rendono la vita affettiva in ombra. Mantenete i piedi per terra e affrontate le sfide senza fantasie eccessive. Venere invita a risolvere vecchi conflitti in maniera diretta. Nel lavoro, qualche discussione potrebbe turbare l’ambiente, ma mantenete la calma.

Leone (23 luglio – 22 agosto): ★★★.

In ambito sentimentale, l’energia cala e la voglia di fare diminuisce. La razionalità sarà utile per gestire situazioni meno entusiasmanti. Potreste sentirvi meno stimolati a socializzare, ma avete il diritto di rimanere in isolamento. Nel lavoro, richiesta di pazienza in momenti grigi.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): ★★★★.

Evitate posizioni nette nella vita sentimentale, lasciando spazio a atteggiamenti flessibili. La Luna rasserena con influenze positive, supportando scelte importanti e fidate. Nel lavoro, mantenete la vostra strada nonostante possibili disaccordi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★★★.

Il vostro stato d’animo si prevede allegro e spensierato. Diverse opportunità per incontri interessanti e gioie quotidiane rendono questo periodo dinamico. L’impegno e la sincerità saranno le chiavi per ottenere vittorie. Serata romantica in programma.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ‘Top del giorno’.

L’Astrologia promette buone novità in questo inizio settimana. La Luna nel Toro porta sprazzi di fortuna, soprattutto nelle relazioni affettive. Dedicate tempo al benessere fisico e sfruttate le prospettive positive nel lavoro.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): ★★★

. L’inizio di settimana non è molto promettente, ma una profonda meditazione può portare chiarezza sui vostri desideri. Buona capacità di afferrare opportunità e adattarsi alle circostanze. Possibili innovazioni nel campo pratico e piacevoli sorprese nelle amicizie.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): ★★★★.

Allargate il raggio d’azione per sviluppare nuove proposte e cercare contatti stimolanti. Ottime prospettive per i giovani intraprendenti e viaggiatori. Organizzate la quotidianità con buon senso. In amore, spariranno i timori, e l’eros prepara a piaceri immensi.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): ★★★★★.

La Luna nei Gemelli verifica la validità delle amicizie e materializza progetti. I rapporti con gli amici saranno calorosi, fonte di divertimento e serenità. In amore, sensi accesi dalla passione e iniziative seducenti esaltano le potenzialità affettive. L’influsso lunare è positivo.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): ★★★★.

Un periodo stabile e positivo con una nota fortunata. Ottime influenze per chi ha Ariete, Toro, Scorpione o Acquario come ascendente. Stabilite progetti con gli amici e seguite una linea d’azione forte e sicura. Stelle favorevoli al lavoro, ma evitate polemiche con colleghi.

L’oroscopo di oggi, martedì 2 gennaio 2024 è a cura di Astrid

