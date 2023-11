Home

21 Novembre 2023

L’oroscopo di oggi, martedì 21 novembre 2023: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile): ★★★★.

Oggi è prevista una giornata pacifica e serena, perfetta per godersi un po’ di spensieratezza. Nel campo dell’amore, il legame di coppia raggiunge livelli profondi di armonia e rispetto reciproco. Se appartenete alla seconda o terza decade, gli astri vi riservano una serata speciale, dedicata alla condivisione ed emozione con le persone amate. Se siete single, il vostro fascino irresistibile attirerà l’attenzione di chi vi avvicina, percependo la profondità della vostra anima.

Nel contesto lavorativo, sono in corso sviluppi positivi con opportunità di guadagno interessanti. Approfittate di queste occasioni e proseguite con determinazione.

Toro (20 aprile – 20 maggio): ★★★.

Si prospetta un periodo un po’ sottotono. Nella sfera amorosa, evitate di chiedere al partner più di quanto le attuali circostanze permettano. Siate pazienti e attendete il momento opportuno. Alcune tensioni astrologiche potrebbero compromettere la sintonia desiderata, sia con il partner che con gli altri. Per ritrovare il benessere, considerate di trascorrere più tempo con la famiglia e evitate di mettere a rischio i risultati ottenuti sul lavoro.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): ★★.

L’oroscopo di oggi, 21 novembre, prevede un periodo non molto positivo. Potreste sembrare irrequieti, compromettendo la sintonia con il partner. Mostrate pazienza e evitate di combattere situazioni senza senso. Nel lavoro, ponderate attentamente le vostre parole e azioni con i colleghi per evitare problemi.

Cancro (21 giugno – 22 luglio): ‘top del giorno’.

Martedì valutato a massima fortuna. Nella sfera amorosa, la comunicazione sarà la chiave vincente. La giornata sarà piacevole con il partner, rendendo il legame ancora più intenso. Se siete single, apritevi a nuovi ambienti e conoscenze. Nel lavoro, mostrate intuito e prontezza, giocando astutamente.

Leone (23 luglio – 22 agosto): ★★★★★.

Martedì altamente fortunato. Nell’amore, l’attuale posizione planetaria promette emozioni dolci con il partner. Se siete single, concentratevi sullo sviluppo interiore. Sul lavoro, accettate proposte di cambiamento, poiché l’astrologia favorisce le nuove opportunità.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): ★★★★★.

Martedì da gustare alla grande! Numerosi pianeti illuminano la sfera dell’amore, consigliando di dedicare maggiore attenzione al rapporto di coppia. Nel lavoro, sostenuti da un’energia dinamica, potrete immergervi in progetti con risultati eccellenti.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★★.

L’oroscopo di martedì 21 novembre prevede un inizio di giornata un po’ lento, definibile quasi “sottotono”, per continuare la settimana. Il periodo, valutato con tre stelle su cinque per la soddisfazione, sarà impegnativo. Nei rapporti amorosi, i legami potrebbero diventare più tesi del solito, con problemi irrisolti che emergono. Per chi è in coppia, evitare discussioni è essenziale. Per i single, la sfida sarà lasciarsi alle spalle il passato e evitare eccessive riflessioni. Staccare da ciò che riporta continuamente al passato rende le difficoltà meno insormontabili.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ★★★★★.

Una giornata davvero ottima si profila all’orizzonte grazie alla splendida Luna in transito nel segno dei Pesci. Nei sentimenti, sarà un giorno indimenticabile, con energia positiva per ristrutturare relazioni in crisi. Se siete single, la mente sarà focalizzata sulle questioni del cuore. Interessi culturali, progetti con gli amici e viaggi saranno in primo piano. L’energia straordinaria potrà essere impiegata in attività manuali o progetti rimandati. Sul lavoro, la precisione vi permetterà di primeggiare in tutti i settori.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): ★★★★.

L’oroscopo del 21 novembre promette una giornata abbastanza buona. In amore, percepirete il calore e la stima dei familiari, con il sostegno di chi può offrire aiuto concreto. Per chi ha progetti in mente, il supporto delle persone fidate sarà fondamentale. Per i single, organizzare bene la giornata e dedicare saggiamente il tempo al relax totale sarà la chiave. Sul fronte lavorativo, la flessibilità e la brillantezza saranno vostre alleate, primeggiando in ogni settore.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): ★★.

La giornata è valutata con due stelle, le stelle indicando un momento considerato negativo. In amore, affrontate gli ostacoli con comprensione, evitando tensioni con il partner. Per i single, evitate di forzare le situazioni. La salute è importante; dedicatevi a voi stessi per ricaricare le energie. Sul lavoro, imprevisti potrebbero sconvolgere il programma, mantenete la calma.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): ★★★★.

Si prevede un periodo piuttosto positivo. In amore, vi aspetta un recupero notevole, affrontando situazioni con intelligenza. Sarà il momento ideale per dedicare tempo al benessere fisico ed estetico. Sul lavoro, la propositività e la capacità collaborativa vi porteranno a ottenere soddisfazioni.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): ★★★★★.

L’oroscopo di oggi, martedì 21 novembre, prevede un periodo splendido oltre ogni attesa. In amore, sarà una giornata felice, con un’atmosfera di complicità e intesa. Per i single, ci sarà dolcezza in amore, favorendo incontri simpatici e allegri. La vita familiare sarà serena, e gli amori appena sbocciati porteranno felicità. Sul lavoro, si prospetta una lieve ripresa.

L’oroscopo di oggi, martedì 21 novembre 2023 è a cura di Astrid

